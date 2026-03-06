Gold Silver Rate Today 6 March 2026: युद्धामुळे सोन्याच्या सोने-चांदीच्या किमतीत वाढ! जाणून घ्या ताजे दर

What are the Gold-Silver Rates Today: मध्यपूर्वेत वाढत्या तणावाच्या पार्श्वभूमीवर आज (6 मार्च 2026) सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये वाढ झाली आहे. डॉलर कमकुवत होणे, जागतिक शेअर बाजारातील चढ-उतार आणि स्पॉट मार्केटमध्ये वाढलेली मागणी यामुळे मौल्यवान धातूंच्या दरात तेजी दिसून येत आहे.
आज Multi Commodity Exchange of India (MCX) वर एप्रिल डिलिव्हरीच्या सोन्याच्या कॉन्ट्रॅक्टमध्ये मोठी वाढ नोंदवली गेली. सोन्याची किंमत सुमारे 1 टक्क्यांनी म्हणजेच 1,577 रुपयांनी वाढून 10 ग्रॅममागे 1,61,250 रुपयांवर पोहोचली. गुरुवारी सोन्याचा भाव 1,59,673 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर बंद झाला होता. त्याचप्रमाणे चांदीच्या किमतीतही मोठी उसळी दिसून आली. चांदी 6,800 रुपयांनी म्हणजेच सुमारे 2.4 टक्क्यांनी वाढून 2,68,991 रुपये प्रति किलोवर पोहोचली. यापूर्वीच्या सत्रात चांदी 2,62,191 रुपये प्रति किलोवर बंद झाली होती.
जागतिक बाजारातही सोने-चांदीच्या मागणीत वाढ दिसत आहे. COMEX वर स्पॉट गोल्डचा दर 62 डॉलरने वाढून 5,140.70 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला आहे. तर स्पॉट सिल्व्हर 2.489 डॉलरने वाढून 84.670 डॉलर प्रति औंसवर व्यवहार करत आहे.
जागतिक पातळीवर तणावपूर्ण वातावरणामुळे गुंतवणूकदार सुरक्षित गुंतवणुकीकडे वळत आहेत. United States आणि Iran यांच्यातील तणाव अजूनही कमी झालेला नाही. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष Donald Trump यांनी इराणबाबत कठोर भूमिका कायम ठेवली आहे. त्यांनी अलीकडेच Cuba संदर्भातही मोठे संकेत दिल्याचे सांगितले जात आहे.
मौल्यवान धातूंच्या बाजारातील तज्ज्ञांच्या मते, सध्या सोन्याचा ट्रेंड अजूनही सकारात्मक आहे. पुढील काळात सोन्याची किंमत 5,250 डॉलर (सुमारे ₹1,65,000 प्रति 10 ग्रॅम) ते 5,300 डॉलर (सुमारे ₹1,67,000 प्रति 10 ग्रॅम) या स्तरापर्यंत जाऊ शकते. जर किंमत कमी झाली, तर 5,000 डॉलर (सुमारे ₹1,58,000) हा मजबूत सपोर्ट लेव्हल ठरू शकतो. चांदीबाबतही तेजी कायम राहण्याची शक्यता व्यक्त केली जात आहे. तज्ज्ञांच्या मते, चांदीची किंमत 90 डॉलर प्रति औंस (सुमारे ₹2,82,000 प्रति किलो) पर्यंत पोहोचू शकते, तर 80 डॉलर प्रति औंस (सुमारे ₹2,55,000) हा सपोर्ट लेव्हल ठरू शकतो.
दिल्ली – 24 कॅरेट सोने ₹1,60,920, 22 कॅरेट सोने ₹1,47,510 (प्रति 10 ग्रॅम)
मुंबई – 24 कॅरेट सोने ₹1,61,100, 22 कॅरेट सोने ₹1,47,675 (प्रति 10 ग्रॅम)
कोलकाता – 24 कॅरेट सोने ₹1,60,880, 22 कॅरेट सोने ₹1,47,473 (प्रति 10 ग्रॅम)
चेन्नई – 24 कॅरेट सोने ₹1,61,570, 22 कॅरेट सोने ₹1,48,106 (प्रति 10 ग्रॅम)
बेंगळुरू – 24 कॅरेट सोने ₹1,61,220, 22 कॅरेट सोने ₹1,47,785 (प्रति 10 ग्रॅम)
हैदराबाद – 24 कॅरेट सोने ₹1,61,350, 22 कॅरेट सोने ₹1,47,904 (प्रति 10 ग्रॅम)
जागतिक बाजारातील घडामोडी, डॉलरमधील चढ-उतार आणि राजकीय तणाव यांचा परिणाम पुढील काही दिवसांतही सोने-चांदीच्या किमतींवर दिसून येण्याची शक्यता आहे. त्यामुळे गुंतवणूकदार आणि ग्राहक दोघेही बाजारातील हालचालींवर बारकाईने लक्ष ठेवून आहेत.