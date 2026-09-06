/Gold Silver Price Today: एका दिवसाच्या तेजीला ब्रेक! सोने-चांदीचे दर घसरले, खरेदी करावी की थांबावे?

Gold Silver Price Crash: सोन्या-चांदीच्या दरात एका दिवसात जोरदार तेजी आल्यानंतर आता पुन्हा घसरण पाहायला मिळाली आहे. अमेरिकेतील आर्थिक आकडेवारी, व्याजदरांबाबतच्या अपेक्षा आणि गुंतवणूकदारांकडून नफावसुली यामुळे मौल्यवान धातूंवर दबाव निर्माण झाल्याचे सांगितले जात आहे. मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंज म्हणजेच MCXवर सोन्याच्या दरात सुमारे १,१७० रुपयांची घसरण, तर चांदीच्या दरात जवळपास २,८२४ रुपयांची घट झाली. मात्र, व्यवहारादरम्यान दोन्ही धातूंमध्ये काही प्रमाणात रिकव्हरीही दिसून आली. याआधी गुरुवारी तब्बल १० दिवसांनंतर सोन्या-चांदीच्या किमतीत मोठी तेजी पाहायला मिळाली होती. सोन्याचा भाव जवळपास ३,५०० रुपयांनी, तर चांदी सुमारे ५,००० रुपयांनी महागली होती. मात्र, त्यानंतर बाजार उघडताच दोन्ही धातूंच्या किमतींमध्ये घसरण झाली. त्यामुळे आता गुंतवणूकदारांच्या मनात एकच प्रश्न आहे की, सोने-चांदीच्या दरात अचानक ही घसरण का झाली आणि सध्या खरेदी करण्याची योग्य वेळ आहे का?
MCXवर ऑक्टोबर डिलिव्हरीचे सोने सुमारे ४५६ रुपयांनी घसरून १,५५,३१९ रुपये प्रति १० ग्रॅम या पातळीवर व्यवहार करत होते. दिवसभरातील व्यवहारात सोन्याने १,५७,०७५ रुपयांचा उच्चांक आणि १,५४,६०५ रुपयांचा नीचांक गाठला. मागील कारोबारी सत्रात सोने १,५५,७७५ रुपयांवर बंद झाले होते. डिसेंबर डिलिव्हरीची चांदी सुमारे ८०० रुपयांनी घसरून २,४१,५४९ रुपये प्रति किलो या पातळीवर व्यवहार करत होती. चांदीने दिवसातील २,४२,०५५ रुपयांचा उच्चांक आणि २,३९,५२५ रुपयांचा नीचांक नोंदवला. मागील सत्रात चांदी २,४२,३४९ रुपयांवर बंद झाली होती.
दरम्यान, सप्टेंबर डिलिव्हरीच्या चांदीमध्येही सुमारे १३१ रुपयांची किरकोळ घसरण झाली असून तिचा भाव २,३५,९२३ रुपये प्रति किलोवर पोहोचला.
सेबी-नोंदणीकृत मार्केट आणि कमोडिटी तज्ज्ञ अनुज गुप्ता यांच्या मते, सध्या सोन्या-चांदीच्या बाजारातील हालचाली प्रामुख्याने अमेरिकेतील आर्थिक आकडेवारी आणि भविष्यातील व्याजदरांबाबतच्या अपेक्षांवर अवलंबून आहेत. अमेरिकेची अर्थव्यवस्था मजबूत आहे की कमकुवत, याचे संकेत देणारी आकडेवारी आणि फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदरांबाबत काय निर्णय घेतला जाऊ शकतो, याकडे गुंतवणूकदारांचे लक्ष आहे. याशिवाय मागील तेजीमध्ये झालेल्या वाढीनंतर काही गुंतवणूकदारांनी नफा वसूल केल्यानेही सोन्या-चांदीवर दबाव आला आहे.
६ सप्टेंबर २०२६ रोजी उपलब्ध दरांनुसार:
याआधी राष्ट्रीय राजधानीतील सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात मोठी वाढ झाली होती. शुक्रवारी सोन्याचा भाव १,४०० रुपयांनी वाढून सुमारे १.६१ लाख रुपये प्रति १० ग्रॅम झाला होता. दुसरीकडे, चांदीचा भाव २,४०,५०० रुपये प्रति किलो या पातळीवर स्थिर राहिला होता. बाजारातील जाणकारांच्या मते, देशांतर्गत सराफा बाजारात सोन्याला मिळालेली मजबूत मागणी हे या तेजीमागचे प्रमुख कारण होते. मात्र, जागतिक पातळीवरील महत्त्वाची आर्थिक आकडेवारी जाहीर होण्यापूर्वी गुंतवणूकदार सावध भूमिका घेत असल्याने बाजारात चढ-उतार कायम आहेत.
सोन्या-चांदीच्या दरात सध्या मोठ्या प्रमाणावर चढ-उतार दिसत आहेत. त्यामुळे केवळ एका दिवसाच्या तेजी किंवा घसरणीवर निर्णय घेण्याऐवजी जागतिक आर्थिक परिस्थिती, अमेरिकेतील व्याजदर, डॉलरची हालचाल आणि कच्च्या तेलाच्या किमती यांचा बाजारावर होणारा परिणाम लक्षात घेणे महत्त्वाचे आहे.
ज्यांना दागिन्यांसाठी सोने खरेदी करायचे आहे, त्यांनी आपल्या गरजेनुसार निर्णय घ्यावा. तर गुंतवणुकीच्या उद्देशाने खरेदी करणाऱ्यांनी बाजारातील जोखीम आणि आपल्या आर्थिक उद्दिष्टांचा विचार करणे अधिक योग्य ठरेल.