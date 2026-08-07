/Gold Silver Price Today: आज सोन्या आणि चांदीच्या दरात वाढ? जाणून घ्या दिल्लीपासून मुंबईपर्यंतचा आजचा दर

Gold Price Today, 7 August 2026: देशभरातील सराफा बाजारात आज सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये पुन्हा वाढ नोंदवली गेली आहे. राष्ट्रीय पातळीवर 24 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,49,100 प्रति 10 ग्रॅम, तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,36,675 प्रति 10 ग्रॅम इतका झाला आहे. त्याचवेळी 999 शुद्धतेच्या चांदीचा भाव ₹2,26,630 प्रति किलोवर पोहोचला आहे. गेल्या वर्षभरात सोन्याने गुंतवणूकदारांना चांगला परतावा दिला असून त्याच्या किमतीत सुमारे 46.48 टक्क्यांची वाढ झाली आहे. चांदीनेही मोठी झेप घेत 96.05 टक्क्यांची वाढ नोंदवली आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याच्या किमती, डॉलरच्या तुलनेतील रुपयाचा विनिमय दर, जागतिक आर्थिक घडामोडी, महागाईचा दबाव आणि गुंतवणूकदारांकडून वाढलेली सुरक्षित गुंतवणुकीची मागणी या प्रमुख कारणांमुळे सोन्या-चांदीच्या दरांमध्ये सातत्याने चढ-उतार होत असतात. त्यामुळे दागिने खरेदी किंवा गुंतवणूक करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील ताजे दर तपासणे आवश्यक आहे.