Marathi News
  Gold-Silver Prices Crash: सोनं-चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण! खरेदी करण्यापूर्वी तपासा आजचे ताजे दर

Gold-Silver Prices Crash: सोनं-चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी घसरण! खरेदी करण्यापूर्वी तपासा आजचे ताजे दर

Gold Price Today in India 7 February 2026: 7 फेब्रुवारी 2026 रोजी सोन्या-चांदीच्या किमतीत घसरण सुरूच राहिली, ज्यामुळे अलिकडच्या तेजीनंतर जनतेला दिलासा मिळाला आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठा, मजबूत डॉलर आणि देशांतर्गत विक्रीचा दबाव यामुळे यावर परिणाम झाला. गुंतवणूकदार खरेदी करण्यापूर्वी भविष्यातील ट्रेंड पाहत आहेत.  

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 7, 2026, 10:54 AM IST
What are the Gold-Silver Rates Today: ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी सोनं आणि चांदीच्या किमतींमध्ये आणखी एक मोठी घसरण दिसून आली आहे, ज्यामुळे अलीकडील वाढीच्या तुलनेत हे दिलासा देणार आहे.  हे बदल मुख्यतः आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घडामोडी, डॉलरच्या मजबुती आणि भारतातील विक्रीच्या दबावामुळे झाले आहेत. यामुळे खरेदी करणारे व्यापारी आणि गुंतवणूकदार पुढील प्रवृत्तीचा अभ्यास करत आहेत. सोनं आणि चांदीच्या किमतींमध्ये गेले काही दिवस सतत घसरण होत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारपेठेत आणि भारतात दोन्ही ठिकाणी या धातूंमध्ये किंमती खाली गेल्या आहेत. ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी MCX वरील सोनं आणि चांदीच्या किमतींमध्ये काही चढ-उतार झाले असले तरी, एकूणच दरांत घसरण पाहायला मिळाली आहे.  अलीकडील काळात  जी तेजी आली होती ती आता ओसरत असून, बाजारात भाव कमी होताना दिसत आहेत. आजचे ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजीचे सोनं आणि चांदीचे दर जाणून घेऊयात... 

२४ कॅरेट सोन्याच्या किमतींमध्ये घसरण

इंडिया बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) च्या माहितीनुसार, ७ फेब्रुवारीला २४ कॅरेट सोन्याची किंमत ₹424 कमी होऊन ₹1,52,078 प्रति १० ग्राम झाली आहे. याआधी, या धातूचे दर ₹1,52,502 होते. त्याचप्रमाणे २२ कॅरेट सोन्याचे दर ₹1,39,692 वरून ₹1,39,303 प्रति १० ग्रामवर घसरले आहेत. ह्या सत्रांच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट आहे की, अलीकडील वाढीनंतर बाजारात तीव्र करेक्शन होत आहे.

चांदीच्या किमतींमध्ये देखील घट

चांदीच्या किमतींमध्ये देखील मोठा उतार-चढाव सुरू आहे. आज चांदीचा भाव ₹274.90 प्रति ग्राम आणि ₹2,74,900 प्रति किलोग्राम आहे. हे ६ फेब्रुवारीच्या ₹2,75,000 प्रति किलोग्राम पेक्षा ₹100 कमी आहे. गेल्या काही काळात चांदीच्या किमतींमध्ये होणारा चढ-उतार गुंतवणूकदारांना अनिश्चिततेत टाकत आहे. अनेकजण पुढील प्रवृत्तीवर लक्ष ठेवून आहेत.

किंमती घसरणीचे कारण काय? 

सोनं आणि चांदीच्या किमतींमध्ये घसरण फक्त स्थानिक कारणांमुळे झाली नाही, तर त्यावर आंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार, डॉलरची मजबूती, आणि मागणी-आपूर्तीतला असंतुलन याचा देखील प्रभाव आहे. MCX आणि स्पॉट मार्केटमध्ये विक्रीचा दबाव किमती कमी होण्याचे मुख्य कारण ठरला आहे. तज्ञांचे मत आहे की, जर ही मंदी सुरू राहिली, तर काही गुंतवणूकदार याला खरेदीची संधी मानू शकतात, तर काही जण पुढील चढ-उतारासाठी सावध राहतील.

सोनं आणि चांदीच्या किमती ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी घसरल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलरची ताकद, आणि देशांतर्गत विक्रीचा दबाव यामुळे किमतींमध्ये घट झाली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक अनिश्चित वेळ आहे, जरी काही जण याला खरेदीची संधी मानत आहेत.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

