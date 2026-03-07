English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
  Gold Price Today: खुशखबर! मिडल ईस्टमधील तणाव असूनही सोने स्वस्त! चांदीच्या किमतीतही घसरण; जाणून घ्या आजचा भाव

Gold Price Today: खुशखबर! मिडल ईस्टमधील तणाव असूनही सोने स्वस्त! चांदीच्या किमतीतही घसरण; जाणून घ्या आजचा भाव

Gold Silver Rate Today 7 March 2026:  मध्य पूर्वेतील वाढत्या भू-राजकीय तणावामुळे परदेशात 7 मार्च रोजी सोने-चांदीच्या दरात बदल झालेला आहे. आजचे सोने-चांदीचे भाव काय आहेत हे जाणून घ्या...   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 7, 2026, 11:21 AM IST
What are the Gold-Silver Rates Today:  मिडल ईस्टमध्ये वाढलेल्या भू-राजकीय तणावाच्या पार्श्वभूमीवर जागतिक बाजारात सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी वाढत असतानाही भारतात मात्र सोन्याच्या किमतीत घसरण दिसून आली आहे. 7 मार्चच्या सकाळी राजधानी दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याची किंमत कमी होऊन 10 ग्रॅममागे 1,61,270 रुपयांवर आली आहे. मुंबईमध्येही 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,61,120 रुपये प्रति 10 ग्रॅम इतका आहे. याआधी 6 मार्च रोजी दिल्लीच्या सराफा बाजारात सोन्याच्या किमतीत 1,100 रुपयांची म्हणजेच जवळपास 1 टक्क्यांची घसरण झाली होती आणि दर 1,64,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर आला होता. व्यापाऱ्यांकडून सलग दुसऱ्या दिवशी झालेल्या नफावसुलीमुळे (प्रॉफिट बुकिंग) ही घसरण झाली असल्याचे सांगितले जात आहे. दरम्यान, मिडल ईस्टमध्ये वाढलेल्या तणावामुळे आंतरराष्ट्रीय बाजारात सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याची मागणी वाढली आहे. जागतिक बाजारात हाजिर सोन्याचा भाव 14.70 डॉलर किंवा 0.29 टक्क्यांनी वाढून 5,095.81 डॉलर प्रति औंस झाला आहे.

देशातील प्रमुख शहरांमध्ये सोन्याचे दर

दिल्ली:

दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,61,270 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे, तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,47,840 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.

मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता:

या शहरांमध्ये 22 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,47,690 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे, तर 24 कॅरेट सोन्याचा दर 1,61,120 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.

पुणे आणि बेंगळुरू:

पुणे आणि बेंगळुरूमध्ये 24 कॅरेट सोन्याची किंमत 1,61,120 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे, तर 22 कॅरेट सोन्याचा दर 1,47,690 रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे.

प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे आजचे दर

शहर 22 कॅरेट सोन्याचा दर (₹) 24 कॅरेट सोन्याचा दर (₹)

दिल्ली 1,47,840 1,61,270

मुंबई 1,47,690 1,61,120

अहमदाबाद 1,47,740 1,61,170

चेन्नई 1,47,690 1,61,120

कोलकाता 1,47,690 1,61,120

हैदराबाद 1,47,690 1,61,120

जयपूर 1,47,840 1,61,270

भोपाळ 1,47,740 1,61,170

लखनऊ 1,47,840 1,61,270

चंदीगड 1,47,840 1,61,270

मिडल ईस्टमधील युद्धाचा परिणाम

28 फेब्रुवारी 2026 रोजी इस्रायल आणि अमेरिकेने इराणविरोधात हवाई हल्ले करत युद्धाची घोषणा केली. त्यानंतर काही तासांतच इराणने मिसाइल आणि ड्रोनच्या मदतीने इस्रायलवर प्रतिहल्ले केले. इराणने मिडल ईस्टमधील इतर काही देशांवरही हल्ले केल्याची माहिती आहे. अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी म्हटले आहे की इराणसोबत कोणत्याही प्रकारचा करार तेव्हाच होऊ शकतो जेव्हा इराण बिनशर्त शरणागती पत्करेल. त्यानंतर इराणमध्ये नवे आणि सक्षम नेतृत्व निवडले जाईल, असेही त्यांनी सांगितले.

 

चांदीच्या किमतीतही घसरण

सोनेप्रमाणेच दुसरी मौल्यवान धातू असलेल्या चांदीच्या किमतीतही घसरण दिसून आली आहे. 7 मार्चच्या सकाळी चांदीचा दर 2,84,900 रुपये प्रति किलोवर आला आहे. याआधी दिल्लीच्या सराफा बाजारात चांदीच्या किमतीत 600 रुपयांची घट झाली होती आणि दर 2,71,700 रुपये प्रति किलोवर आला होता. आंतरराष्ट्रीय बाजारात मात्र चांदीचा हाजिर भाव 1.4 टक्क्यांनी वाढून 83.40 डॉलर प्रति औंस झाला आहे.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

