/Gold-Silver Rate Today: सोन्याच्या दरात चढ-उतार; चांदीचा भाव 2.39 लाखांवर, जाणून घ्या आजचे दर

Gold-Silver Rate Today, 08 August 2026: देशांतर्गत बाजारात सोन्या-चांदीच्या दरात पुन्हा एकदा चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचाली, अमेरिकन ट्रेझरी यिल्डमधील बदल आणि जागतिक पातळीवरील अनिश्चिततेचा परिणाम मौल्यवान धातूंच्या किमतींवर होत आहे. त्यामुळे सोने खरेदी करण्याचा विचार करणाऱ्या ग्राहकांसाठी आजचे दर जाणून घेणे महत्त्वाचे ठरते.
मल्टी कमोडिटी एक्स्चेंजवर (MCX) सोन्याच्या वायदा दरात सुरुवातीच्या व्यवहारात वाढ दिसून आली. ऑक्टोबर एक्सपायरीचे गोल्ड फ्युचर्स ₹1,49,029 प्रति 10 ग्रॅमवर उघडले. मागील बंद भावाच्या तुलनेत ही सुमारे 0.36 टक्के म्हणजेच ₹536 ची वाढ होती. यानंतर सोन्याने ₹1,49,700 प्रति 10 ग्रॅमचा इंट्राडे उच्चांक गाठला. दुपारी 12:10 वाजता त्यात सुमारे 0.81 टक्क्यांची वाढ नोंदवली गेली. दुसरीकडे, चांदीच्या वायदा दरात सुरुवातीला खरेदीचा कल दिसला. सप्टेंबर एक्सपायरीच्या चांदीने ₹2,28,397 प्रति किलोचा उच्चांक गाठला. मात्र त्यानंतर दरात घसरण झाली आणि ती सुमारे ₹2,26,580 प्रति किलोवर व्यवहार करत होती. आंतरराष्ट्रीय बाजारातही सोन्याचा भाव वाढलेला दिसून आला. COMEX वर सोने सुमारे $4,320 प्रति औंस, तर चांदी $62.36 प्रति औंस दराने व्यवहार करत होती.
8 ऑगस्ट रोजी प्रमुख शहरांमधील सोन्याचे दर पुढीलप्रमाणे आहेत:
भारतातील उपलब्ध दरांनुसार 8 ऑगस्ट रोजी सोन्याच्या विविध शुद्धतेनुसार किंमत अशी आहे:
प्रति ग्रॅम दर पाहिल्यास 24 कॅरेट सोन्याची किंमत ₹14,990, 22 कॅरेट सोन्याची ₹13,741 आणि 18 कॅरेट सोन्याची ₹11,243 आहे.
सोन्यासोबत चांदीच्या दराकडेही गुंतवणूकदार आणि ग्राहकांचे लक्ष आहे. 8 ऑगस्ट रोजी भारतात चांदीचा दर सुमारे ₹239.90 प्रति ग्रॅम, म्हणजेच ₹2,39,900 प्रति किलो आहे. चांदीचा वापर केवळ दागिने आणि गुंतवणुकीपुरता मर्यादित नाही. इलेक्ट्रॉनिक्स, उत्पादन आणि विविध औद्योगिक क्षेत्रांमध्येही तिचा मोठ्या प्रमाणावर वापर होतो. त्यामुळे औद्योगिक मागणीतील बदलांचाही चांदीच्या किमतीवर परिणाम होतो.
सोन्याच्या किमतीवर केवळ देशांतर्गत मागणीचा परिणाम होत नाही. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याचा भाव, अमेरिकन डॉलरची स्थिती, व्याजदर, ट्रेझरी यिल्ड आणि जागतिक आर्थिक परिस्थिती यांसारखे अनेक घटक भारतातील सोन्याच्या दराला प्रभावित करतात. सध्या जागतिक बाजारातील अनिश्चिततेमुळे सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून सोन्याकडे पाहण्याचा कल कायम आहे. त्यामुळे सोन्याच्या दरात सातत्याने चढ-उतार होत आहेत. याशिवाय सणासुदीच्या काळातील दागिन्यांची मागणी, स्थानिक बाजारातील परिस्थिती आणि रुपयाच्या तुलनेत डॉलरची हालचाल यामुळे शहरानुसार सोन्याच्या किरकोळ दरात काही फरक पडू शकतो.
(टीप: वरील दर दिलेल्या बाजारातील उपलब्ध आकडेवारीवर आधारित आहेत. प्रत्यक्ष दागिने खरेदी करताना GST, मेकिंग चार्जेस आणि दुकानदाराचे इतर शुल्क यामुळे अंतिम किंमत अधिक असू शकते.)