Gold–Silver Price Today: मुंबईसह मोठ्या शहरात सोनं-चांदी किती दरात मिळतंय? जाणून घ्या आजचे भाव

  • भारत
Gold Price Today in India 8 February 2026: ८ फेब्रुवारी रोजी भारतामध्ये सोनं-चांदी किती दराने मिळत आहे याबद्दल जाणून घ्या. मोठ्या शहरात काय भाव आहे हे जाणून घ्या. १८,२२,२४ कॅरेट सोन्याच्या किंमती जाणून घ्या.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 8, 2026, 11:53 AM IST
What are the Gold-Silver Rates Today:  गेल्या काही दिवसांपासून सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये सतत चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. गुंतवणूकदारांच्या रडारवर या मौल्यवान धातू कायम आहेत. आज, ८ फेब्रुवारी रोजी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,५६,७५० रुपयांवर पोहोचला आहे. तर चांदीचा भाव प्रति किलो २,८५,००० रुपये नोंदवला गेला आहे. जानेवारीच्या अखेरीस चांदीचे दर जवळपास विक्रमी पातळीवर गेले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ती सुमारे १२० डॉलर प्रति औंसच्या आसपास व्यवहार करत होती. तज्ज्ञांच्या मते, मजबूत गुंतवणूक मागणी आणि अमेरिकन डॉलरमधील कमजोरी यामुळे ही तेजी पाहायला मिळाली.

जर तुम्ही सध्या सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी तुमच्या शहरातील ताजे दर जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. चला तर मग पाहूया, आज प्रमुख शहरांमध्ये सोने आणि चांदी कोणत्या भावात विकली जात आहे.

आजचे चांदीचे दर

फेब्रुवारी महिन्यात चांदीच्या किमतींमध्ये थोडी नरमाई दिसून आली आहे. रविवार, ८ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली आणि मुंबईत १० ग्रॅम चांदीचा दर २,८५० रुपये आहे. १०० ग्रॅम चांदीसाठी ग्राहकांना २८,५०० रुपये मोजावे लागतील. चेन्नई आणि कोलकात्यातही चांदीचा दर समान पातळीवर, म्हणजेच १० ग्रॅमसाठी २,८५० रुपये आहे.

तुमच्या शहरातील सोन्याचे दर (प्रति १० ग्रॅम)

दिल्ली

२४ कॅरेट – ₹1,56,750

२२ कॅरेट – ₹1,43,700

१८ कॅरेट – ₹1,17,600

मुंबई

२४ कॅरेट – ₹1,56,600

२२ कॅरेट – ₹1,43,550

१८ कॅरेट – ₹1,17,450

चेन्नई

२४ कॅरेट – ₹1,57,310

२२ कॅरेट – ₹1,44,200

१८ कॅरेट – ₹1,23,500

कोलकाता

२४ कॅरेट – ₹1,56,600

२२ कॅरेट – ₹1,43,550

१८ कॅरेट – ₹1,17,450

अहमदाबाद

२४ कॅरेट – ₹1,56,650

२२ कॅरेट – ₹1,43,600

१८ कॅरेट – ₹1,17,500

लखनऊ

२४ कॅरेट – ₹1,56,750

२२ कॅरेट – ₹1,43,700

१८ कॅरेट – ₹1,17,600

पटना

२४ कॅरेट – ₹1,56,650

२२ कॅरेट – ₹1,43,600

१८ कॅरेट – ₹1,17,500

हैदराबाद

२४ कॅरेट – ₹1,56,600

२२ कॅरेट – ₹1,43,550

१८ कॅरेट – ₹1,17,450

किंमती घसरणीचे कारण काय? 

सोनं आणि चांदीच्या किमतींमध्ये घसरण फक्त स्थानिक कारणांमुळे झाली नाही, तर त्यावर आंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार, डॉलरची मजबूती, आणि मागणी-आपूर्तीतला असंतुलन याचा देखील प्रभाव आहे. MCX आणि स्पॉट मार्केटमध्ये विक्रीचा दबाव किमती कमी होण्याचे मुख्य कारण ठरला आहे. तज्ञांचे मत आहे की, जर ही मंदी सुरू राहिली, तर काही गुंतवणूकदार याला खरेदीची संधी मानू शकतात, तर काही जण पुढील चढ-उतारासाठी सावध राहतील.

सोनं आणि चांदीच्या किमती ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी घसरल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलरची ताकद, आणि देशांतर्गत विक्रीचा दबाव यामुळे किमतींमध्ये घट झाली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक अनिश्चित वेळ आहे, जरी काही जण याला खरेदीची संधी मानत आहेत.

 

