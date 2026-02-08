Gold–Silver Price Today: मुंबईसह मोठ्या शहरात सोनं-चांदी किती दरात मिळतंय? जाणून घ्या आजचे भाव

What are the Gold-Silver Rates Today: गेल्या काही दिवसांपासून सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये सतत चढ-उतार पाहायला मिळत आहेत. गुंतवणूकदारांच्या रडारवर या मौल्यवान धातू कायम आहेत. आज, ८ फेब्रुवारी रोजी राजधानी दिल्लीत २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,५६,७५० रुपयांवर पोहोचला आहे. तर चांदीचा भाव प्रति किलो २,८५,००० रुपये नोंदवला गेला आहे. जानेवारीच्या अखेरीस चांदीचे दर जवळपास विक्रमी पातळीवर गेले होते. आंतरराष्ट्रीय बाजारात ती सुमारे १२० डॉलर प्रति औंसच्या आसपास व्यवहार करत होती. तज्ज्ञांच्या मते, मजबूत गुंतवणूक मागणी आणि अमेरिकन डॉलरमधील कमजोरी यामुळे ही तेजी पाहायला मिळाली.
जर तुम्ही सध्या सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आधी तुमच्या शहरातील ताजे दर जाणून घेणं महत्त्वाचं आहे. चला तर मग पाहूया, आज प्रमुख शहरांमध्ये सोने आणि चांदी कोणत्या भावात विकली जात आहे.
फेब्रुवारी महिन्यात चांदीच्या किमतींमध्ये थोडी नरमाई दिसून आली आहे. रविवार, ८ फेब्रुवारी रोजी दिल्ली आणि मुंबईत १० ग्रॅम चांदीचा दर २,८५० रुपये आहे. १०० ग्रॅम चांदीसाठी ग्राहकांना २८,५०० रुपये मोजावे लागतील. चेन्नई आणि कोलकात्यातही चांदीचा दर समान पातळीवर, म्हणजेच १० ग्रॅमसाठी २,८५० रुपये आहे.
२४ कॅरेट – ₹1,56,750
२२ कॅरेट – ₹1,43,700
१८ कॅरेट – ₹1,17,600
२४ कॅरेट – ₹1,56,600
२२ कॅरेट – ₹1,43,550
१८ कॅरेट – ₹1,17,450
२४ कॅरेट – ₹1,57,310
२२ कॅरेट – ₹1,44,200
१८ कॅरेट – ₹1,23,500
२४ कॅरेट – ₹1,56,600
२२ कॅरेट – ₹1,43,550
१८ कॅरेट – ₹1,17,450
२४ कॅरेट – ₹1,56,650
२२ कॅरेट – ₹1,43,600
१८ कॅरेट – ₹1,17,500
२४ कॅरेट – ₹1,56,750
२२ कॅरेट – ₹1,43,700
१८ कॅरेट – ₹1,17,600
२४ कॅरेट – ₹1,56,650
२२ कॅरेट – ₹1,43,600
१८ कॅरेट – ₹1,17,500
२४ कॅरेट – ₹1,56,600
२२ कॅरेट – ₹1,43,550
१८ कॅरेट – ₹1,17,450
सोनं आणि चांदीच्या किमतींमध्ये घसरण फक्त स्थानिक कारणांमुळे झाली नाही, तर त्यावर आंतरराष्ट्रीय बुलियन बाजार, डॉलरची मजबूती, आणि मागणी-आपूर्तीतला असंतुलन याचा देखील प्रभाव आहे. MCX आणि स्पॉट मार्केटमध्ये विक्रीचा दबाव किमती कमी होण्याचे मुख्य कारण ठरला आहे. तज्ञांचे मत आहे की, जर ही मंदी सुरू राहिली, तर काही गुंतवणूकदार याला खरेदीची संधी मानू शकतात, तर काही जण पुढील चढ-उतारासाठी सावध राहतील.
सोनं आणि चांदीच्या किमती ७ फेब्रुवारी २०२६ रोजी घसरल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय बाजार, डॉलरची ताकद, आणि देशांतर्गत विक्रीचा दबाव यामुळे किमतींमध्ये घट झाली आहे. गुंतवणूकदारांसाठी ही एक अनिश्चित वेळ आहे, जरी काही जण याला खरेदीची संधी मानत आहेत.