Gold Price Today: आज सोने-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करताय? जाणून घ्या दर वाढला की घसरला

What are the Gold-Silver Rates Today: या आठवड्यात सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्ये मोठे चढ-उतार पाहायला मिळाले. मात्र आठवड्याच्या शेवटच्या दिवशी म्हणजे आज रविवार, 8 मार्च रोजी देशातील सराफा बाजारात सोन्या आणि चांदीच्या दरांमध्ये कोणताही बदल झालेला नाही. काल शनिवारी चांदीच्या किमतींमध्ये मोठी वाढ नोंदवली गेली होती. दरम्यान, साप्ताहिक सुट्टी असल्यामुळे देशांतर्गत वायदा बाजार म्हणजेच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर आज व्यवहार बंद आहेत.
24 कॅरेट सोन्याचा दर सध्या 16,364 रुपये प्रति ग्रॅम आहे. त्यानुसार 10 ग्रॅम 24 कॅरेट सोन्याची किंमत सुमारे 1,63,640 रुपये इतकी आहे.
22 कॅरेट सोन्याचा दर 15,000 रुपये प्रति ग्रॅम आहे. त्यामुळे 10 ग्रॅम 22 कॅरेट सोन्याची किंमत सुमारे 1,50,000 रुपये इतकी आहे.
सोन्याला अनेक वर्षांपासून सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय मानले जाते. महागाई वाढणे किंवा बाजारात अस्थिरता निर्माण झाल्यास गुंतवणूकदार अनेकदा सोन्याकडे सुरक्षित पर्याय म्हणून पाहतात. सध्या मध्यपूर्वेत वाढत असलेल्या तणावामुळे जागतिक बाजारात अस्थिरता वाढली आहे. त्यामुळे सोन्या-चांदीच्या किमतींमध्येही चढ-उतार दिसून येत आहेत.
गुंतवणूकदार अनिश्चित परिस्थितीत स्थिरतेचा पर्याय म्हणून पारंपरिक सुरक्षित मालमत्तांकडे वळत असल्यामुळे सोन्या-चांदीच्या मागणीत वाढ होत आहे.
भारतामधील सोन्याची किंमत जागतिक आणि स्थानिक अशा दोन्ही घटकांवर अवलंबून असते. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील सोन्याचा दर, अमेरिकन डॉलरची ताकद, तसेच देशांतर्गत दागिन्यांची मागणी विशेषतः सणासुदीच्या काळात या सर्व गोष्टी सोन्याच्या अंतिम किमतीवर परिणाम करतात.
आज भारतात चांदीची किंमत 285 रुपये प्रति ग्रॅम आहे. त्यानुसार 1 किलो चांदीचा दर सुमारे 2,85,000 रुपये इतका आहे.
डॉलरच्या किमतीत झालेली घसरण आणि आंतरराष्ट्रीय राजकीय तणावामुळे गुंतवणूकदार सोन्या-चांदीसारख्या सुरक्षित पर्यायांकडे वळत आहेत. त्यामुळे चांदीच्या किमतींमध्येही मोठी वाढ दिसून येत आहे. मागील महिन्यात किंमती घसरल्यानंतर गेल्या आठवड्यात चांदीच्या दरात पुन्हा वाढ नोंदवली गेली.
(Disclaimer: येथे दिलेली माहिती केवळ सामान्य माहितीच्या उद्देशाने आहे. गुंतवणुकीचा कोणताही निर्णय घेण्यापूर्वी आर्थिक सल्लागारांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.)