/Gold Silver Price: सोने-चांदीच्या दरात पुन्हा तेजी; सोनं 1.53 लाखांवर तर चांदीही महागली! जाणून घ्या आजचे दर

Gold Silver Price Today 8 September 2026 : आठवड्याची सुरुवात सोन्या-चांदीच्या दरातील घसरणीने झाली असली तरी आज देशांतर्गत बाजारात दोन्ही मौल्यवान धातूंच्या किमतीत पुन्हा तेजी पाहायला मिळाली आहे. सोन्याच्या दरात वाढ झाली असून चांदीच्या किमतीतही मोठी उसळी पाहायला मिळाली आहे. त्यामुळे खरेदीदारांचे लक्ष आता आजच्या ताज्या दरांकडे लागले आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कॉमेक्सवर सोन्याच्या दरात किरकोळ घसरण झाली आहे. उपलब्ध आकडेवारीनुसार, सोन्याच्या किमतीत 0.07 टक्क्यांची घसरण नोंदवण्यात आली असून सोने 4,473.50 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचले आहे. याउलट, चांदीच्या दरात चांगली तेजी दिसून आली. कॉमेक्सवर चांदीच्या किमतीत 1.01 टक्क्यांची वाढ झाली असून ती 67.425 डॉलर प्रति औंसवर व्यवहार करताना दिसली.
देशांतर्गत बुलियन मार्केटमध्ये आज सोन्या-चांदीच्या दोन्ही दरात वाढ झाली आहे. MCX वर सोन्याचा भाव 1.53 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास पोहोचला आहे. दुसरीकडे, चांदीच्या दरातही मोठी वाढ झाली असून ती 2.40 लाख रुपये प्रति किलोच्या आसपास व्यवहार करत आहे.
मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज म्हणजेच MCX वर सोन्याच्या दरात 737 रुपयांची वाढ झाली. सकाळच्या व्यवहारात सोन्याचा भाव ₹1,53,499 प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला. चांदीच्या दरातही जोरदार तेजी पाहायला मिळाली. सकाळी सुमारे 9 वाजताच्या व्यवहारात चांदी 1,855 रुपयांनी वधारली आणि तिचा भाव ₹2,40,871 प्रति किलोवर पोहोचला.
सोन्याच्या दरात झालेल्या वाढीनंतर देशांतर्गत बाजारात वेगवेगळ्या शुद्धतेच्या सोन्याच्या किमतीतही तेजी दिसून येत आहे.
सोन्या-चांदीच्या किमतीत दररोज चढ-उतार होत असतात. त्यामुळे दागिने किंवा गुंतवणुकीसाठी सोने-चांदी खरेदी करण्यापूर्वी आपल्या शहरातील आणि संबंधित विक्रेत्याचा ताजा दर तपासणे महत्त्वाचे आहे.