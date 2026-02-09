English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Gold-Silver Price Today: चांदीत मोठी घसरण, दर 1.71 लाखांनी खाली; सोने किती स्वस्त झाले? जाणून घ्या ताजे भाव

Gold-Silver Price Today: चांदीत मोठी घसरण, दर 1.71 लाखांनी खाली; सोने किती स्वस्त झाले? जाणून घ्या ताजे भाव

Gold Price Today in India 9 February 2026: 9 फेब्रुवारी रोजी भारतामध्ये सोनं-चांदी किती दराने मिळत आहे याबद्दल जाणून घ्या. मोठ्या शहरात काय भाव आहे हे जाणून घ्या. 18,22,24 कॅरेट सोन्याच्या किंमती जाणून घ्या.     

तेजश्री गायकवाड | Updated: Feb 9, 2026, 08:52 AM IST
Gold-Silver Price Today: चांदीत मोठी घसरण, दर 1.71 लाखांनी खाली; सोने किती स्वस्त झाले? जाणून घ्या ताजे भाव
Gold Silver Price Today 9 February Maharashtra Latest Gold Rate in Mumbai Pune Nagpur Sone Chandi Aaj Cha Bhav Updated

What are the Gold-Silver Rates Today:  सोन्या-चांदीच्या बाजारात गेल्या आठवड्यात चढ-उतार पाहायला मिळाले. या काळात सोन्याच्या दरात चांगली वाढ झाली असली, तरी चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण नोंदवली गेली आहे. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 24 कॅरेट सोन्याचा दर 3,381 रुपयांनी वाढून 1,52,078 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी हाच दर 1,48,697 रुपये होता. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी सध्या योग्य संधी उपलब्ध असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.

Add Zee News as a Preferred Source

गुंतवणूकदारांसाठी महत्त्वाचा काळ

गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत 3 हजार रुपयांहून अधिक वाढ झाली, तर चांदी तब्बल 21 हजार रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, आज सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ताज्या दरांवर लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे. या लाइव्ह अपडेट्समधून दिल्ली, मुंबईसह विविध शहरांतील 22 आणि 24 कॅरेट सोन्याचे दर तसेच बाजारातील तज्ज्ञांचे अंदाज समोर येत आहेत.

किती घसरले सोने?

MCX वर सध्या सोन्याचा भाव सुमारे 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.93 लाख रुपयांचा ऑल टाइम हाय गाठला होता. त्या तुलनेत सध्याचे दर जवळपास 38 हजार रुपयांनी खाली आले आहेत.

आजचे सराफा बाजारातील दर (प्रति 10 ग्रॅम)

कालच्या रिकव्हरीनंतर आज भारतीय सराफा बाजारात दर स्थिर किंवा किंचित वाढीसह सुरू झाले आहेत.

दिल्ली (NCR):
22 कॅरेट – ₹1,43,700 | 24 कॅरेट – ₹1,56,750
चांदी – ₹2,85,000 प्रति किलो

मुंबई:
22 कॅरेट – ₹1,43,550 | 24 कॅरेट – ₹1,56,600
चांदी – ₹2,85,000 प्रति किलो

गाझियाबाद:
22 कॅरेट – ₹1,43,700 | 24 कॅरेट – ₹1,56,750
चांदी – ₹2,85,000 प्रति किलो

चेन्नई:
22 कॅरेट – ₹1,44,200 | 24 कॅरेट – ₹1,57,310
चांदी – ₹2,85,000 प्रति किलो

बेंगळुरू:
22 कॅरेट – ₹1,43,550 | 24 कॅरेट – ₹1,56,600
चांदी – ₹2,85,000 प्रति किलो

Silver Price Crash: चांदी किती स्वस्त झाली?

चांदीच्या दरात मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. 29 जानेवारी रोजी MCX वर चांदीने 4.20 लाख रुपये प्रति किलोचा ऑल टाइम हाय गाठला होता. सध्या चांदीचा दर सुमारे 2.49 लाख रुपये प्रति किलो आहे. म्हणजेच उच्चांकी पातळीपासून चांदी जवळपास 1.71 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Gold rate todaysilver rate todayGold-Silver Rate Today

इतर बातम्या

Petrol Diesel Price Today: देशभरातील पेट्रोल-डिझेलचे नवे दर...

भारत