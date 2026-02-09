Gold-Silver Price Today: चांदीत मोठी घसरण, दर 1.71 लाखांनी खाली; सोने किती स्वस्त झाले? जाणून घ्या ताजे भाव

What are the Gold-Silver Rates Today: सोन्या-चांदीच्या बाजारात गेल्या आठवड्यात चढ-उतार पाहायला मिळाले. या काळात सोन्याच्या दरात चांगली वाढ झाली असली, तरी चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण नोंदवली गेली आहे. इंडिया बुलियन ज्वेलर्स असोसिएशन (IBJA) नुसार, 24 कॅरेट सोन्याचा दर 3,381 रुपयांनी वाढून 1,52,078 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचला आहे. 1 फेब्रुवारी रोजी हाच दर 1,48,697 रुपये होता. त्यामुळे गुंतवणूकदारांसाठी सध्या योग्य संधी उपलब्ध असल्याचं तज्ज्ञांचं मत आहे.
गेल्या आठवड्यात सोन्याच्या किमतीत 3 हजार रुपयांहून अधिक वाढ झाली, तर चांदी तब्बल 21 हजार रुपयांनी स्वस्त झाली आहे. या पार्श्वभूमीवर, आज सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर ताज्या दरांवर लक्ष ठेवणं आवश्यक आहे. या लाइव्ह अपडेट्समधून दिल्ली, मुंबईसह विविध शहरांतील 22 आणि 24 कॅरेट सोन्याचे दर तसेच बाजारातील तज्ज्ञांचे अंदाज समोर येत आहेत.
MCX वर सध्या सोन्याचा भाव सुमारे 1.55 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅम आहे. 29 जानेवारी रोजी सोन्याने 1.93 लाख रुपयांचा ऑल टाइम हाय गाठला होता. त्या तुलनेत सध्याचे दर जवळपास 38 हजार रुपयांनी खाली आले आहेत.
कालच्या रिकव्हरीनंतर आज भारतीय सराफा बाजारात दर स्थिर किंवा किंचित वाढीसह सुरू झाले आहेत.
दिल्ली (NCR):
22 कॅरेट – ₹1,43,700 | 24 कॅरेट – ₹1,56,750
चांदी – ₹2,85,000 प्रति किलो
मुंबई:
22 कॅरेट – ₹1,43,550 | 24 कॅरेट – ₹1,56,600
चांदी – ₹2,85,000 प्रति किलो
गाझियाबाद:
22 कॅरेट – ₹1,43,700 | 24 कॅरेट – ₹1,56,750
चांदी – ₹2,85,000 प्रति किलो
चेन्नई:
22 कॅरेट – ₹1,44,200 | 24 कॅरेट – ₹1,57,310
चांदी – ₹2,85,000 प्रति किलो
बेंगळुरू:
22 कॅरेट – ₹1,43,550 | 24 कॅरेट – ₹1,56,600
चांदी – ₹2,85,000 प्रति किलो
चांदीच्या दरात मोठी घसरण पाहायला मिळाली आहे. 29 जानेवारी रोजी MCX वर चांदीने 4.20 लाख रुपये प्रति किलोचा ऑल टाइम हाय गाठला होता. सध्या चांदीचा दर सुमारे 2.49 लाख रुपये प्रति किलो आहे. म्हणजेच उच्चांकी पातळीपासून चांदी जवळपास 1.71 लाख रुपयांनी स्वस्त झाली आहे.