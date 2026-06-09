/Gold-Silver Price Today: सोनं खरेदी करण्याची हीच योग्य वेळ? दरात किंचित नरमाई; तुमच्या शहरातील आजचे सोने-चांदीचे भाव जाणून घ्या

Gold-Silver Price Today 9 June 2026: सोने आणि चांदीच्या दरांमध्ये गेल्या काही दिवसांपासून सातत्याने चढ-उतार सुरू आहेत. जागतिक बाजारातील घडामोडी, अमेरिकेच्या व्याजदरांबाबतची अनिश्चितता आणि भू-राजकीय तणाव यांचा परिणाम मौल्यवान धातूंच्या किंमतींवर दिसून येत आहे. मात्र 9 जून रोजीच्या बाजारभावानुसार सोने-चांदीच्या दरांमध्ये किंचित नरमाई दिसून आली असून बाजार तुलनेने स्थिर राहिला आहे. तज्ज्ञांच्या मते, किंमती अजूनही उच्च पातळीवर असल्या तरी अलीकडील घसरणीमुळे ग्राहकांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे. विशेषतः लग्नसराई आणि सणासुदीच्या हंगामापूर्वी दागिने खरेदी करणाऱ्यांसाठी ही संधी महत्त्वाची ठरू शकते.
देशांतर्गत बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा दर 10 ग्रॅममागे सुमारे ₹1.55 लाख ते ₹1.59 लाखांच्या दरम्यान व्यवहार करत आहे. 22 कॅरेट सोन्याचा भाव अंदाजे ₹1.46 लाख प्रति 10 ग्रॅम इतका आहे. तर 18 कॅरेट सोन्याची किंमत सुमारे ₹1.19 लाख प्रति 10 ग्रॅमच्या आसपास आहे. चांदीच्या दरातही काहीशी स्थिरता दिसून आली असून तिचा भाव सध्या ₹2.75 लाख ते ₹2.85 लाख प्रति किलोच्या दरम्यान कायम आहे. काही बाजारांमध्ये अलीकडे घसरण झाल्यानंतर आता दर स्थिर होताना दिसत आहेत.
नवी दिल्ली
24 कॅरेट सोने : ₹1,54,450 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने : ₹1,41,579 प्रति 10 ग्रॅम
18 कॅरेट सोने : ₹1,15,838 प्रति 10 ग्रॅम
चांदी : ₹2,46,550 प्रति किलो
मुंबई
24 कॅरेट सोने : ₹1,54,500 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने : ₹1,41,625 प्रति 10 ग्रॅम
18 कॅरेट सोने : ₹1,15,875 प्रति 10 ग्रॅम
चांदी : ₹2,44,810 प्रति किलो
पटना
24 कॅरेट सोने : ₹1,54,460 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने : ₹1,41,588 प्रति 10 ग्रॅम
18 कॅरेट सोने : ₹1,15,845 प्रति 10 ग्रॅम
चांदी : ₹2,45,090 प्रति किलो
जयपूर
24 कॅरेट सोने : ₹1,54,520 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने : ₹1,41,643 प्रति 10 ग्रॅम
18 कॅरेट सोने : ₹1,15,890 प्रति 10 ग्रॅम
चांदी : ₹2,45,190 प्रति किलो
कानपूर
24 कॅरेट सोने : ₹1,54,580 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने : ₹1,41,698 प्रति 10 ग्रॅम
18 कॅरेट सोने : ₹1,15,935 प्रति 10 ग्रॅम
चांदी : ₹2,45,290 प्रति किलो
लखनऊ
24 कॅरेट सोने : ₹1,54,580 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने : ₹1,41,698 प्रति 10 ग्रॅम
18 कॅरेट सोने : ₹1,15,935 प्रति 10 ग्रॅम
चांदी : ₹2,45,290 प्रति किलो
भोपाळ
24 कॅरेट सोने : ₹1,54,660 प्रति 10 ग्रॅम
22 कॅरेट सोने : ₹1,41,772 प्रति 10 ग्रॅम
18 कॅरेट सोने : ₹1,15,995 प्रति 10 ग्रॅम
चांदी : ₹2,45,070 प्रति किलो
सोने आणि चांदीच्या किंमतींवर अनेक जागतिक आणि आर्थिक घटकांचा प्रभाव असतो. सध्या खालील कारणांमुळे बाजारात अस्थिरता दिसून येत आहे:
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कमजोरी
अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदर धोरणाबाबतची अनिश्चितता
कच्च्या तेलाच्या किंमतीतील वाढ
जागतिक स्तरावरील भू-राजकीय तणाव
अलीकडील व्यवहारांमध्ये सोन्याच्या किंमतीत प्रति 10 ग्रॅम जवळपास ₹1,800 पर्यंत घसरण झाली होती. त्याचप्रमाणे चांदीच्या दरातही प्रति किलो सुमारे ₹5,500 पर्यंत घट नोंदवली गेली होती.
बाजार विश्लेषकांच्या मते, अल्पकालीन काळात सोने-चांदीच्या किंमतींमध्ये अस्थिरता कायम राहू शकते. मात्र दीर्घकालीन गुंतवणुकीच्या दृष्टीने सोन्याची मागणी अजूनही मजबूत असल्याचे चित्र आहे.
ज्यांना दागिने खरेदी करायचे आहेत किंवा लग्नसराईसाठी सोन्यात गुंतवणूक करण्याचा विचार आहे, त्यांच्यासाठी अलीकडील किंमत घसरण काही प्रमाणात फायदेशीर ठरू शकते. मात्र मोठी गुंतवणूक करण्यापूर्वी बाजारातील परिस्थिती आणि तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे आवश्यक आहे.
(Disclaimer: सोने-चांदीचे दर शहर, ज्वेलर्स, कर आणि इतर शुल्कांनुसार बदलू शकतात. खरेदीपूर्वी स्थानिक बाजारातील ताजे दर तपासून घेणे योग्य ठरेल.)