/सलग दुसऱ्या दिवशी सोन्याच्या दरात मोठी घसरण; 2,150 रुपयांनी स्वस्त, पण चांदी पुन्हा महागली! आजचे भाव जाणून घ्या

सोने किंवा चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल, तर आजच्या बाजारभावाची माहिती तुमच्यासाठी महत्त्वाची आहे. सोन्याच्या किमतीत सलग दुसऱ्या दिवशी घसरण झाली आहे, तर चांदीच्या दराने पुन्हा तेजी पकडली आहे. बुधवार दिल्लीतील सराफा बाजारात 99.9 टक्के शुद्धतेच्या सोन्याच्या दरात तब्बल 2,150 रुपयांची घट झाली. त्यामुळे सोन्याचा भाव 1.58 लाख रुपये प्रति 10 ग्रॅमच्या पातळीवर आला. दुसरीकडे, मागील दोन सत्रांपासून स्थिर असलेल्या चांदीच्या दरात 600 रुपयांची वाढ झाली.
ऑल इंडिया सराफा असोसिएशनच्या माहितीनुसार, 99.9 टक्के शुद्धतेच्या सोन्याचा भाव 2,150 रुपयांनी घसरून 1,58,100 रुपये प्रति 10 ग्रॅम झाला आहे.
याआधीच्या व्यवहाराच्या सत्रात सोन्याचा दर 1,60,250 रुपये प्रति 10 ग्रॅम होता. म्हणजेच सोन्याच्या किमतीत सलग दुसऱ्या दिवशी घट नोंदवण्यात आली आहे.
सोन्याच्या दरात घसरण होत असताना चांदीने मात्र पुन्हा तेजीचा मार्ग धरला आहे. दोन व्यवहार सत्रांपर्यंत दर स्थिर राहिल्यानंतर चांदीच्या किमतीत आज 600 रुपयांची वाढ झाली. या वाढीनंतर चांदीचा भाव 2,41,100 रुपये प्रति किलो झाला आहे.
आंतरराष्ट्रीय बाजारातील कमजोर संकेतांचा परिणाम सोन्याच्या किमतीवर झाला आहे. जागतिक बाजारात सोन्याच्या दरात होणाऱ्या हालचालींचा थेट परिणाम भारतीय सराफा बाजारावरही दिसून येतो. त्यामुळे दिल्लीच्या बाजारात सोन्याच्या दरात मोठी घसरण झाली. मात्र, चांदीने याउलट कामगिरी करत तेजी नोंदवली.
टीप: वरील दर दिलेल्या आकडेवारीनुसार आहेत. प्रत्यक्ष खरेदीच्या वेळी शहर, ज्वेलर, मेकिंग चार्जेस आणि इतर शुल्कांनुसार अंतिम किंमत वेगळी असू शकते.