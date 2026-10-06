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दागिने खरेदीची सुवर्णसंधी, आज सोनं-चांदीच्या दरात घसरण, वाचा 24 कॅरेट सोन्याचा दर


आज सोन्या-चांदीच्या दरात वाढ झाली की घट, दिवाळीपर्यंत सोन्याचे दर कसे असतील? जाणून घ्या.

Written ByMansi kshirsagar
Published: Oct 06, 2026, 11:43 AM IST|Updated: Oct 06, 2026, 11:43 AM IST
दागिने खरेदीची सुवर्णसंधी, आज सोनं-चांदीच्या दरात घसरण, वाचा 24 कॅरेट सोन्याचा दर
Image Credit: Gold Silver Price Today

About the Author

Mansi kshirsagar

Mansi kshirsagar

मानसी क्षीरसागर झी 24 डिजीटलमध्ये सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांन मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. महाराष्ट्रा टाइम डिजीटल या वृत्तसंस्थेपासून कारकिर्दीची सुरुवात केली. राजकीय, मनोरंजन आणि अर्थ (infrastructure) या विषयात विशेष रुची आहे. त्याचबरोबर, बातमीमागची बातमी म्हणजेच घडामोडींचा विश्लेषणात्मक कव्हरेज करण्याची विशेष आवड. इन्फ्रास्ट्रक्चर आणि गुन्हे या बातम्यांमध्ये हातखंडा.

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