/दागिने खरेदीची सुवर्णसंधी, आज सोनं-चांदीच्या दरात घसरण, वाचा 24 कॅरेट सोन्याचा दर

सोनं-चांदीच्या दरात सोमवारी चढ-उतार होताना दिसत आहे. आज 6 ऑक्टोबर रोजी दोन्ही मौलव्यान धातूंच्या किंमतीत घसरण झाली आहे. डिसेंबरचा वायदा असलेले सोनं MCX वर 83 रुपयांच्या घसरणीने 149233 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर व्यवहार करत आहे. डिसेंबरचा वायदा असलेली चांदी 662 रुपयांनी घसरून 225425 रुपये प्रति किमीवर ट्रेंड करतेय.
आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याचे दर 0.02 टक्क्यांनी वाढ झाली असून 4157 डॉलर प्रति औसवर ट्रेड करत आहे. चांदीची किंमत 0.39 टक्क्यांनी घसरली आहे. चांदीचा भाव 61 डॉलर प्रति औंसवर पोहोचला आहे. तुम्ही देखील सोनं-चांदी खरेदी करण्याचा विचार करत असाल तर ही चांगली संधी आहे. तसंच, दिवाळीत सोनं किती महाग होईल? हे जाणून घेऊयात.
तज्ज्ञांनी सांगितले की, भविष्यात सोन्याचा भाव किती होईल, यावर सविस्तर जाणून घेऊयात. जे.पी मॉर्गन ग्लोबल रिसर्चच्या रिपोर्टनुसार 2026च्या अखेरीस सोन्याच्या किंमती 6,000 डॉलर प्रति औंसपर्यंत किमती पोहोचतील. तर 2027 मध्ये 6,300 डॉलर प्रति औंसपर्यंत जाण्याची शक्यता वर्तवण्यात आली आहे.
सोन्याच्या किमतीत किंचित घसरण होऊनही, ते प्रति औंस 4,000 डॉलर्सच्या वर स्थिर आहे, तर दुसरीकडे बॉण्डवरील परतावा (यील्ड) 5% पेक्षा जास्त वाढला आहे. वाढत्या परताव्यामुळे सामान्यतः सोन्यावर दबाव वाढतो, परंतु यावेळी सोन्याची ही सातत्यपूर्ण मजबुती गुंतवणूकदारांच्या दृष्टिकोनातील बदलाचे लक्षण म्हणून पाहिले जात आहे.
आज 24 कॅरेट सोन्याच्या किंमती 14,902 प्रति ग्रॅमवर स्थिरावल्या आहेत.
22 कॅरेट सोन्याच्या किंमती 13,660 रुपये प्रति ग्रॅमवर पोहोचल्या आहेत.
18 कॅरेट सोन्याच्या किंमती 11,177 रुपये प्रति ग्रॅम वर पोहोचल्या आहेत.