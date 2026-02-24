Gold Silver Rate Today : सोने-चांदीच्या दरात मोठी उसळण, सोने 6 000 तर चांदी 25000 रुपायांनी महागलं, आजचा भाव काय?

आज देशांतर्गत वस्तू बाजाराची सुरुवात कमकुवत झाली. एमसीएक्सवर सोने आणि चांदीच्या किमतीत लक्षणीय घसरण दिसून आली. ही बातमी बऱ्याच काळापासून किमती कमी होण्याची वाट पाहणाऱ्यांना दिलासा देणारी ठरू शकते. गेल्या काही दिवसांपासून सतत वाढणाऱ्या किमतींमुळे बाजारात काही चिंता निर्माण झाली होती. ही घसरण केवळ खरेदीदारांसाठीच नाही तर दागिन्यांच्या व्यापाऱ्यांसाठीही महत्त्वाची आहे. आजच्या सोने आणि चांदीच्या किमती जाणून घेऊया.
अमेरिकेच्या सर्वोच्च न्यायालयाच्या टॅरिफ निर्णयानंतर आणि सर्व व्यावसायिक भागीदारांवर 15% टॅरिफ लादण्याच्या डोनाल्ड ट्रम्पच्या आदेशानंतर, बाजारात व्यापार अनिश्चिततेचे वातावरण आहे. या वातावरणात, होळीपूर्वी आज, 24 फेब्रुवारी रोजी चांदीच्या किमतीत थोडीशी घसरण दिसून येत आहे. २ एप्रिलची एक्सपायरी डेट असलेले सोने मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर 745 रुपयांनी घसरून 160853 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर व्यवहार करत आहे. दरम्यान, 5 मार्चची एक्सपायरी डेट असलेली चांदी 831 रुपयांनी वाढून 266194 रुपये प्रति किलोवर व्यवहार करत आहे.
सोमवारी चांदीच्या किमती 15000 रुपये प्रति किलोने वाढून 265550 रुपये प्रति किलोवर पोहोचल्या, तर स्पॉट गोल्डच्या किमती 3362 रुपये प्रति 10 ग्रॅमवर पोहोचल्या. अमेरिकन सुप्रीम कोर्टाने अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचे कर रद्द केल्यानंतर अमेरिकन डॉलर कमकुवत झाल्यामुळे किमतीत वाढ झाली.
जर एखाद्या ग्राहकाने या दिवशी त्यांचे सोन्याचे दागिने दुसऱ्या दागिन्यांसाठी बदलले तर विनिमय दर प्रति 10 ग्रॅम ₹148200 असेल. दुसरीकडे, चांदीचा दर प्रति किलोग्रॅम ₹270000 असेल.
देशाची आर्थिक राजधानी असलेल्या मुंबईत सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 161000 रुपयांवर पोहोचला आहे. मुंबईच्या सराफा बाजारात आज चांदीचा भाव प्रति किलोग्रॅम 266040 रुपयांवर पोहोचला. मंगळवारी सकाळी सोने आणि चांदीच्या किमतीत घसरण झाली. आज एमसीएक्सवर सोन्याची चमक काहीशी कमी झाली. 2 एप्रिल 2026 रोजी एक्सपायरी डेट असलेले सोने आज सकाळी 1204 रुपये (0.75%) घसरून प्रति 10 ग्रॅम 160394 रुपये झाले. सोन्यासोबतच चांदीच्या किमतीतही आज लक्षणीय घट झाली. 5 मार्च 2026 रोजी एक्सपायरी डेट असलेली चांदी 1416 रुपये (0.53%) घसरून प्रति किलो 263917 रुपये झाली, ज्यामुळे खरेदीदारांना काहीसा दिलासा मिळाला.