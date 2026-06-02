/Gold Silver Price Today : ग्राहकांच्या खिशाला कात्री! सोन्याच्या किंमतीत विक्रमी वाढ

मंगळवारी भारतात सोन्याच्या किंमतींत वाढ झालेली पाहायला मिळत आहे. वैश्विक बुलियन किंमतींत वाढ पाहायला मिळत आहे. याचं कारण आहे अमेरिका-इराण यांच्यातील अशांतता अनिश्चित काळासाठी असल्यामुळे सोन्याच्या दरात स्थिरता पाहायला मिळत नाही. तसेच मल्टी कमोडिटी एक्सचेंजवर चांदीचे दर स्थिर पाहायला मिळत आहे. घरगुती सराफा बाजारात सोन्याच्या दरात फार बदल पाहायला मिळत नाही.
भारतात आज 24 कॅरेट सोन्याचा दर 15622 रुपये प्रति ग्रॅम आहे. तर 22 कॅरेट सोन्याचा भाव हा 14320 रुपये प्रति ग्रॅम आहे. तसेच 18 कॅरेट सोन्याचा दर 11717 रुपये प्रति ग्रॅम आहे.
10 ग्रॅम सोन्याचा दर 156220 असा दर आहे. तसेच 22 कॅरेट सोन्याचा दर 143200 रुपये प्रति 10 ग्रॅम असणार आहे.
1 जून 2026 रोजी सोने आणि चांदीच्या किमती घसरल्या. 24-कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम सुमारे ₹1.56 लाख होता, आणि 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम सुमारे ₹1.43 लाख होता. चांदीचे भाव प्रति किलो ₹2.63 लाख ते ₹2.80 लाख दरम्यान होते. जागतिक बाजारातील दबाव आणि डॉलरच्या मजबुतीचा देशांतर्गत सराफा बाजारावर परिणाम होत होता.
सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये सतत होणाऱ्या वाढीमागे जागतिक तणाव, गुंतवणूकदारांची वाढलेली खरेदी आणि बाजारातील अस्थिरता ही प्रमुख कारणे आहेत. त्याचबरोबर, चांदीची वाढती औद्योगिक मागणी देखील तिच्या किमतींना नव्या उंचीवर नेत आहे. भारतातील आयात करांमधील वाढीचाही किमतींवर परिणाम होत आहे. यामुळेच सराफा बाजारात सोने आणि चांदी महाग आहेत.
बाजारातील चढ-उतारांच्या पार्श्वभूमीवर, सोन्यातील पूर्वीची तेजी परत येईल की नाही याबद्दल गुंतवणूकदार संभ्रमात आहेत. बाजार तज्ज्ञांच्या मते, सध्याची अस्थिरता संपल्यानंतर सोन्याच्या दरात पुन्हा एकदा मोठी तेजी येऊ शकते. सॅक्सो बँकेचे विश्लेषक ओले हॅन्सेन म्हणतात की, जसजशी भू-राजकीय परिस्थिती स्थिर होईल आणि ऊर्जा संकटाचा प्रभाव कमी होऊ लागेल, तसतसे गुंतवणूकदारांचे लक्ष त्या संरचनात्मक घटकांवर परत केंद्रित होईल, ज्यांनी अलीकडच्या काळात सोन्याच्या बाजाराला भक्कम आधार दिला आहे.