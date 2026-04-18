Gold Silver Price Today: अक्षय्य तृतीयेपूर्वी 18 एप्रिलपासून सोने-चांदीचे दर घसरले? जाणून घ्या लेटेस्ट अपडेट

Gold Silver Price Today on 18 April 2026: अक्षय्य तृतीयेचा सण 19 एप्रिल रोजी साजरा होणार आहे. या सणाला सोन्याचे फार महत्त्व आहे. त्यामुळे आज या सणाच्या आदल्या दिवशी सोने-चांदीचे दर काय आहेत याबद्दल जाणून घेणे महत्त्वाचे आहे.   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 18, 2026, 12:18 PM IST
What are the Gold-Silver Rate one day before Akshaya Tritiya 2026: 18 एप्रिल 2026, शनिवार रोजी अक्षय्य तृतीया (19 एप्रिल) अगदी जवळ आलेली असताना सराफा बाजारात हालचाल वाढलेली दिसत आहे. अक्षय तृतीया (19 एप्रिल) अगदी जवळ आल्यामुळे बाजारात खरेदीचा उत्साह वाढलेला आहे, तरीही जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम किंमतींवर दिसत आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक हालचालींमुळे सोन्याच्या दरांमध्ये सतत बदल होत आहेत. मात्र आजच्या सत्रात सोनं आणि चांदीच्या दरांमध्ये किरकोळ घट नोंदवली गेली असून खरेदीदारांसाठी ही काहीशी दिलासादायक बातमी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सणासुदीचा आणि लग्नसराईचा हंगाम सुरू असल्याने मागणी कायम मजबूत आहे. तरीही जागतिक बाजारातील संकेतांनुसार किंमतींमध्ये अल्प चढ-उतार सुरूच आहेत. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणखी घसरण झाली, तर स्थानिक बाजारातही त्याचा परिणाम दिसू शकतो. चला आजचे सोने-चांदीचे लेटेस्ट दर जाणून घेऊयात.... 

प्रमुख शहरांतील सोन्याचे दर (प्रति 10 ग्रॅम)

दिल्ली

24 कॅरेट: ₹1,55,120
22 कॅरेट: ₹1,42,200
18 कॅरेट: ₹1,16,380

मुंबई

24 कॅरेट: ₹1,55,780
22 कॅरेट: ₹1,42,800
18 कॅरेट: ₹1,16,840

चेन्नई

24 कॅरेट: ₹1,55,010
22 कॅरेट: ₹1,42,090
18 कॅरेट: ₹1,18,590

कोलकाता

24 कॅरेट: ₹1,55,780
22 कॅरेट: ₹1,42,800
18 कॅरेट: ₹1,16,840

अहमदाबाद

24 कॅरेट: ₹1,55,830
22 कॅरेट: ₹1,42,850
18 कॅरेट: ₹1,16,890

लखनऊ

24 कॅरेट: ₹1,55,930
22 कॅरेट: ₹1,42,950
18 कॅरेट: ₹1,16,990

पटना

24 कॅरेट: ₹1,55,830
22 कॅरेट: ₹1,42,850
18 कॅरेट: ₹1,16,890

हैदराबाद

24 कॅरेट: ₹1,55,780
22 कॅरेट: ₹1,42,800
18 कॅरेट: ₹1,16,840

आजचे चांदीचे दर काय?

दिल्ली: ₹2,750 प्रति 10 ग्रॅम
मुंबई: ₹2,750 प्रति 10 ग्रॅम
कोलकाता: ₹2,750 प्रति 10 ग्रॅम
चेन्नई: ₹2,749 प्रति 10 ग्रॅम

100 ग्रॅम चांदीची किंमत साधारण ₹27,500 पर्यंत पोहोचली आहे. चेन्नईमध्ये किंमतीत अगदी किरकोळ फरक दिसतो.

बाजाराचा बदललेला कल

सोनं-चांदी बाजारात सध्या जागतिक संकेतांचा मोठा प्रभाव दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर किंमतीत चढ-उतार सुरू असल्याने भारतातही दरांमध्ये स्थिरता नाही. मात्र स्थानिक मागणी खूप असल्यामुळे बाजार पूर्णपणे मंदावलेला नाही. अक्षय्य तृतीया आणि लग्नसराईमुळे खरेदी वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत दरांमध्ये आणखी बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.

About the Author

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

