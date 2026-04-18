Gold Silver Price Today: अक्षय्य तृतीयेपूर्वी 18 एप्रिलपासून सोने-चांदीचे दर घसरले? जाणून घ्या लेटेस्ट अपडेट

What are the Gold-Silver Rate one day before Akshaya Tritiya 2026: 18 एप्रिल 2026, शनिवार रोजी अक्षय्य तृतीया (19 एप्रिल) अगदी जवळ आलेली असताना सराफा बाजारात हालचाल वाढलेली दिसत आहे. अक्षय तृतीया (19 एप्रिल) अगदी जवळ आल्यामुळे बाजारात खरेदीचा उत्साह वाढलेला आहे, तरीही जागतिक बाजारातील चढ-उतारांचा परिणाम किंमतींवर दिसत आहे. मध्यपूर्वेतील तणाव आणि आंतरराष्ट्रीय आर्थिक हालचालींमुळे सोन्याच्या दरांमध्ये सतत बदल होत आहेत. मात्र आजच्या सत्रात सोनं आणि चांदीच्या दरांमध्ये किरकोळ घट नोंदवली गेली असून खरेदीदारांसाठी ही काहीशी दिलासादायक बातमी आहे. तज्ज्ञांच्या मते, सणासुदीचा आणि लग्नसराईचा हंगाम सुरू असल्याने मागणी कायम मजबूत आहे. तरीही जागतिक बाजारातील संकेतांनुसार किंमतींमध्ये अल्प चढ-उतार सुरूच आहेत. जर आंतरराष्ट्रीय बाजारात आणखी घसरण झाली, तर स्थानिक बाजारातही त्याचा परिणाम दिसू शकतो. चला आजचे सोने-चांदीचे लेटेस्ट दर जाणून घेऊयात....
दिल्ली
24 कॅरेट: ₹1,55,120
22 कॅरेट: ₹1,42,200
18 कॅरेट: ₹1,16,380
मुंबई
24 कॅरेट: ₹1,55,780
22 कॅरेट: ₹1,42,800
18 कॅरेट: ₹1,16,840
चेन्नई
24 कॅरेट: ₹1,55,010
22 कॅरेट: ₹1,42,090
18 कॅरेट: ₹1,18,590
कोलकाता
24 कॅरेट: ₹1,55,780
22 कॅरेट: ₹1,42,800
18 कॅरेट: ₹1,16,840
अहमदाबाद
24 कॅरेट: ₹1,55,830
22 कॅरेट: ₹1,42,850
18 कॅरेट: ₹1,16,890
लखनऊ
24 कॅरेट: ₹1,55,930
22 कॅरेट: ₹1,42,950
18 कॅरेट: ₹1,16,990
पटना
24 कॅरेट: ₹1,55,830
22 कॅरेट: ₹1,42,850
18 कॅरेट: ₹1,16,890
हैदराबाद
24 कॅरेट: ₹1,55,780
22 कॅरेट: ₹1,42,800
18 कॅरेट: ₹1,16,840
दिल्ली: ₹2,750 प्रति 10 ग्रॅम
मुंबई: ₹2,750 प्रति 10 ग्रॅम
कोलकाता: ₹2,750 प्रति 10 ग्रॅम
चेन्नई: ₹2,749 प्रति 10 ग्रॅम
100 ग्रॅम चांदीची किंमत साधारण ₹27,500 पर्यंत पोहोचली आहे. चेन्नईमध्ये किंमतीत अगदी किरकोळ फरक दिसतो.
सोनं-चांदी बाजारात सध्या जागतिक संकेतांचा मोठा प्रभाव दिसत आहे. आंतरराष्ट्रीय पातळीवर किंमतीत चढ-उतार सुरू असल्याने भारतातही दरांमध्ये स्थिरता नाही. मात्र स्थानिक मागणी खूप असल्यामुळे बाजार पूर्णपणे मंदावलेला नाही. अक्षय्य तृतीया आणि लग्नसराईमुळे खरेदी वाढण्याची अपेक्षा आहे. त्यामुळे पुढील काही दिवसांत दरांमध्ये आणखी बदल होण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे.