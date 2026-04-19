Gold Price Today: अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर आज सोने-चांदी खरेदी करणं परवडणार की नाही? जाणून घ्या आजचे ताजे भाव

Gold Rate Today on Akshaya Tritiya 2026: आज अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर सोने आवर्जून खरेदी केले जाते. साडेतीन मुहूर्तापैकी एक असलेल्या या दिवशी सोने-चांदीचा भाव काय आहे हे जाणून घेऊयात..   

तेजश्री गायकवाड | Updated: Apr 19, 2026, 10:09 AM IST
What are the Gold-Silver Rate one day before Akshaya Tritiya 2026: अक्षय्य तृतीया निमित्त बाजारात सोने-चांदीच्या दरांमध्ये मोठा बदल दिसून आलेला नाही. मागील दोन दिवसांत चढ-उतार अनुभवल्यानंतर आज दर स्थिरावलेले दिसत आहेत. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये २४, २२ आणि १८ कॅरेट सोन्याचे दर जवळपास कालच्या पातळीवरच आहेत, तर चांदीचाही कल शांत आहे.

मोठ्या शहरांतील सोन्याचे दर (१० ग्रॅम)

  • दिल्ली – २४ कॅरेट ₹1,55,930 | २२ कॅरेट ₹1,42,950 | १८ कॅरेट ₹1,16,990
  • मुंबई – २४ कॅरेट ₹1,55,780 | २२ कॅरेट ₹1,42,800 | १८ कॅरेट ₹1,16,840
  • कोलकाता – २४ कॅरेट ₹1,55,780 | २२ कॅरेट ₹1,42,800 | १८ कॅरेट ₹1,16,840
  • चेन्नई – २४ कॅरेट ₹1,56,660 | २२ कॅरेट ₹1,43,600 | १८ कॅरेट ₹1,19,800
  • बेंगळुरू – २४ कॅरेट ₹1,55,780 | २२ कॅरेट ₹1,42,800 | १८ कॅरेट ₹1,16,840
  • हैदराबाद – २४ कॅरेट ₹1,55,780 | २२ कॅरेट ₹1,42,800 | १८ कॅरेट ₹1,16,840
  • लखनऊ – २४ कॅरेट ₹1,55,930 | २२ कॅरेट ₹1,42,950 | १८ कॅरेट ₹1,16,990
  • पटना – २४ कॅरेट ₹1,55,830 | २२ कॅरेट ₹1,42,850 | १८ कॅरेट ₹1,16,890
  • जयपूर – २४ कॅरेट ₹1,55,930 | २२ कॅरेट ₹1,42,950 | १८ कॅरेट ₹1,16,990
  • अहमदाबाद – २४ कॅरेट ₹1,55,830 | २२ कॅरेट ₹1,42,850 | १८ कॅरेट ₹1,16,890

चांदीचा दरही स्थिर

चांदीतही अलीकडच्या दोन दिवसांत मोठी हालचाल दिसली. एका दिवशी घसरण तर दुसऱ्या दिवशी झपाट्याने वाढ दिसून आली. मात्र आज दर स्थिर झाले आहेत.

  • दिल्ली, मुंबई, कोलकाता – सुमारे ₹2,75,000 प्रति किलो
  • चेन्नई – सुमारे ₹2,80,100 प्रति किलो

पुढील अक्षय तृतीयेपर्यंत सोने कुठपर्यंत जाईल?

अक्षय तृतीयेच्या दिवशी सोने खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानले जाते, त्यामुळे या काळात खरेदीत लक्षणीय वाढ होते. मागील वर्षी अक्षय तृतीयेच्या सुमारास १० ग्रॅम सोन्याचा दर सुमारे ₹95 हजार होता, तर यावर्षी तो जवळपास ₹1.56 लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजेच एका वर्षात गुंतवणूकदारांना साधारण 60% परतावा मिळाल्याचं चित्र दिसतं. यंदा अक्षय तृतीया 19 एप्रिल रोजी साजरी होत असून, पुढील काळाबाबत तज्ज्ञांकडूनही सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. जर सध्याचीच गती कायम राहिली तर पुढील अक्षय तृतीयेपर्यंत सोन्याचा दर ₹2 लाखांच्या पुढे जाऊ शकतो.

एकूणच, सोने दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी अजूनही मजबूत पर्याय मानला जात असून, आगामी काळात त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

