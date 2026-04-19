Gold Price Today: अक्षय्य तृतीयेच्या मुहूर्तावर आज सोने-चांदी खरेदी करणं परवडणार की नाही? जाणून घ्या आजचे ताजे भाव

What are the Gold-Silver Rate one day before Akshaya Tritiya 2026: अक्षय्य तृतीया निमित्त बाजारात सोने-चांदीच्या दरांमध्ये मोठा बदल दिसून आलेला नाही. मागील दोन दिवसांत चढ-उतार अनुभवल्यानंतर आज दर स्थिरावलेले दिसत आहेत. देशातील प्रमुख शहरांमध्ये २४, २२ आणि १८ कॅरेट सोन्याचे दर जवळपास कालच्या पातळीवरच आहेत, तर चांदीचाही कल शांत आहे.
चांदीतही अलीकडच्या दोन दिवसांत मोठी हालचाल दिसली. एका दिवशी घसरण तर दुसऱ्या दिवशी झपाट्याने वाढ दिसून आली. मात्र आज दर स्थिर झाले आहेत.
अक्षय तृतीयेच्या दिवशी सोने खरेदी करणे अत्यंत शुभ मानले जाते, त्यामुळे या काळात खरेदीत लक्षणीय वाढ होते. मागील वर्षी अक्षय तृतीयेच्या सुमारास १० ग्रॅम सोन्याचा दर सुमारे ₹95 हजार होता, तर यावर्षी तो जवळपास ₹1.56 लाखांपर्यंत पोहोचला आहे. म्हणजेच एका वर्षात गुंतवणूकदारांना साधारण 60% परतावा मिळाल्याचं चित्र दिसतं. यंदा अक्षय तृतीया 19 एप्रिल रोजी साजरी होत असून, पुढील काळाबाबत तज्ज्ञांकडूनही सकारात्मक अंदाज व्यक्त केला जात आहे. जर सध्याचीच गती कायम राहिली तर पुढील अक्षय तृतीयेपर्यंत सोन्याचा दर ₹2 लाखांच्या पुढे जाऊ शकतो.
एकूणच, सोने दीर्घकालीन गुंतवणुकीसाठी अजूनही मजबूत पर्याय मानला जात असून, आगामी काळात त्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता तज्ज्ञ व्यक्त करत आहेत.