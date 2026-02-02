बजेटच्या दुसऱ्याच दिवशी गोल्ड मार्केटमध्ये खळबळ! सोनं चांदीच्या दरात मोठी घसरण

Gold-Silver Price Today : बजेटच्या दुसऱ्याच दिवशी गोल्ड मार्केटमध्ये खळबळ उडाली आहे. सोनं चांदीच्या दरात मोठी घसरण झाली आहे. सुवर्णनगरी जळगावमध्ये सोनं आणि चांदीच्या दरात घसरण झाली. सोन्याच्या दरात 9 हजार रुपये तर चांदीच्या दरात तब्बल 53 हजारांची घसरण झाली. आता सोन्याचे दर प्रतितोळा जीएसटीसह 1 लाख 53 हजार 500 रुपये झालंय तर चांदीचा प्रतिकिलो 2 लाख 57 हजार 500 रुपये झाला. सोनं आणि चांदीच्या दरात काहीशी घसरण झाल्यानं सोनं आणि चांदीचे दागिने खरेदी करणा-यांना काहीसा दिलासा मिळाला आहे.
अर्थसंकल्पात सोने-चांदीबाबत थेट कोणत्याही मोठ्या घोषणा करण्यात आल्या नाहीत, परंतु अर्थसंकल्पानंतर कमोडिटी मार्केटमध्ये सोने-चांदीच्या किमतीत मोठी घसरण झाली आहे. 2 फेब्रुवारी रोजी, MCX वर चांदी सुमारे 1.79 लाख या विक्रमी उच्चांकावरून घसरली आहे, तर सोने देखील 1.37 लाखांवर घसरले आहे. तथापि, गेल्या तीन दिवसांपासून सोने-चांदीच्या किमतीत घसरण (Gold Silver Price Crash) सुरू आहे. दरम्यान, गेल्या तीन दिवसांपासून सोने-चांदीच्या किमतीत सतत मोठी घसरण होत आहे. त्यानंतर सर्वांना जाणून घ्यायचे आहे की सोने-चांदीच्या किमती का घसरत आहेत. खरेदी करण्याची ही योग्य वेळ आहे की किमती आणखी घसरतील याबद्दल लोक गोंधळलेले आहेत.
दिल्लीत 24 कॅरेट सोन्याचा दर प्रति 10 ग्रॅम 160720 रुपये झाला आहे. मुंबईत हा दर प्रति 10 ग्रॅम 160570 रुपयांवर आला आहे. एका आठवड्यात 24 कॅरेट सोन्यात 320 रुपये आणि 22 कॅरेट सोन्यात 300 रुपयांची वाढ झाली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची स्पॉट किंमत प्रति औंस 5,087.73 डॉलर आहे. कमकुवत जागतिक ट्रेंड, डॉलरची वाढ आणि गुंतवणूकदारांनी मोठ्या प्रमाणात नफा बुकिंग केल्यामुळे सोन्यात घसरण झाली.