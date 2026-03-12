English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Gold Rate Today: मध्य पूर्वेतील तणावामुळे सोने आणि चांदीच्या किमती आणखी घसरल्या! जाणून घ्या आजचे भाव

Gold Silver Rate Today 12 March 2026: गेल्या अनेक दिवसांपासून सोन्याच्या किमती वाढत होत्या, पण आज ती वाढ थांबली आहे. 12 मार्च रोजी सोन्याच्या किमतीत लक्षणीय घट होत आहे.    

तेजश्री गायकवाड | Updated: Mar 12, 2026, 01:40 PM IST
What are the Gold-Silver Rates Today : गेल्या काही दिवसांपासून सोने-चांदीच्या दरात सातत्याने वाढ होत होती. मात्र 12 मार्च रोजी या वाढीला ब्रेक लागला असून बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये घसरण दिसून आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता आणि अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्यामुळे मौल्यवान धातूंवर दबाव निर्माण झाला आहे. डॉलर मजबूत झाल्यावर गुंतवणूकदार अनेकदा सोन्यातील गुंतवणूक कमी करतात, त्यामुळे सोन्याचे दर खाली येतात. तसेच कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचाही बाजारावर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरणीचा परिणाम भारतातील सराफा बाजारावरही झाला असून अनेक शहरांमध्ये सोने-चांदीचे दर कालच्या तुलनेत कमी झाले आहेत.

आजचे सोन्याचे दर

सध्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹1,62,370 प्रति 10 ग्रॅम इतका आहे. काल हा दर सुमारे ₹1,63,460 प्रति 10 ग्रॅम होता.

22 कॅरेट सोन्याच्या दरातही घसरण दिसून आली आहे. आज 22 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹1,48,850 प्रति 10 ग्रॅम आहे, तर काल तो ₹1,49,850 प्रति 10 ग्रॅम होता.

याशिवाय 18 कॅरेट सोन्याच्या किमतीतही घट झाली आहे. आज 18 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,21,820 प्रति 10 ग्रॅम आहे. काल हा दर ₹1,22,630 प्रति 10 ग्रॅम होता.

मोठ्या शहरांमधील सोन्याचे दर (प्रति 10 ग्रॅम)

मुंबई  – 24 कॅरेट: ₹1,62,220 | 22 कॅरेट: ₹1,48,700

जयपूर – 24 कॅरेट: ₹1,62,370 | 22 कॅरेट: ₹1,48,850

लखनऊ – 24 कॅरेट: ₹1,62,370 | 22 कॅरेट: ₹1,48,850

दिल्ली – 24 कॅरेट: ₹1,62,370 | 22 कॅरेट: ₹1,48,850

कोलकत्ता – 24 कॅरेट: ₹1,62,220 | 22 कॅरेट: ₹1,48,700

सोन्याच्या दरातील ही घसरण अल्पकालीन असू शकते, कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचाली, डॉलरची स्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या किमती यावर पुढील दर अवलंबून असतील. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी बाजारातील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक मानले जात आहे. 

Tejashree Gaikwad

तेजश्री गायकवाड- कदम 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहेत. त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 9 वर्षांचा अनुभव आहे. लोकसत्तामधून त्यांनी कारकिर्दीची सुरुवात केली. लोकसत्ताच्या Viva पुरवणीमधून 7 वर्ष विविध विषयांवर लिखाण केले आहे. दैनिक भास्करच्या 'मधुरिमा' मधून फॅशन विषयांवर लिखाण केले आहे.  'झी 24 तास'च्या आधी त्यांनी नवशक्ती (फ्री प्रेस जर्नल), हिंदुस्थान टाइम्स मराठी डिजिटल, लोकसत्ता ऑनलाईन या वृत्तसंस्थेत लिखित बातम्या आणि व्हिडीओ अशा दोन्ही फॉरमॅटमध्ये काम केले आहे. 2018 ते 2023 पर्यंत मुंबई आकाशवाणीमध्ये व्हॉइस ओव्हर आर्टिस्ट आणि कॉन्टेन्ट रायटर म्हणून काम केले आहे. फॅशन, लाइफस्टाईल, मनोरंजन आणि स्पोर्ट्स या विविध विषयांमध्ये रुची आहे. 

