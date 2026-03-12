Gold Rate Today: मध्य पूर्वेतील तणावामुळे सोने आणि चांदीच्या किमती आणखी घसरल्या! जाणून घ्या आजचे भाव

What are the Gold-Silver Rates Today : गेल्या काही दिवसांपासून सोने-चांदीच्या दरात सातत्याने वाढ होत होती. मात्र 12 मार्च रोजी या वाढीला ब्रेक लागला असून बाजारात सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये घसरण दिसून आली आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील अनिश्चितता आणि अमेरिकन डॉलर मजबूत झाल्यामुळे मौल्यवान धातूंवर दबाव निर्माण झाला आहे. डॉलर मजबूत झाल्यावर गुंतवणूकदार अनेकदा सोन्यातील गुंतवणूक कमी करतात, त्यामुळे सोन्याचे दर खाली येतात. तसेच कच्च्या तेलाच्या वाढत्या किमतींचाही बाजारावर परिणाम होत असल्याचे दिसून येत आहे. आंतरराष्ट्रीय बाजारातील घसरणीचा परिणाम भारतातील सराफा बाजारावरही झाला असून अनेक शहरांमध्ये सोने-चांदीचे दर कालच्या तुलनेत कमी झाले आहेत.
सध्या सराफा बाजारात 24 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹1,62,370 प्रति 10 ग्रॅम इतका आहे. काल हा दर सुमारे ₹1,63,460 प्रति 10 ग्रॅम होता.
22 कॅरेट सोन्याच्या दरातही घसरण दिसून आली आहे. आज 22 कॅरेट सोन्याचा दर सुमारे ₹1,48,850 प्रति 10 ग्रॅम आहे, तर काल तो ₹1,49,850 प्रति 10 ग्रॅम होता.
याशिवाय 18 कॅरेट सोन्याच्या किमतीतही घट झाली आहे. आज 18 कॅरेट सोन्याचा दर ₹1,21,820 प्रति 10 ग्रॅम आहे. काल हा दर ₹1,22,630 प्रति 10 ग्रॅम होता.
मुंबई – 24 कॅरेट: ₹1,62,220 | 22 कॅरेट: ₹1,48,700
जयपूर – 24 कॅरेट: ₹1,62,370 | 22 कॅरेट: ₹1,48,850
लखनऊ – 24 कॅरेट: ₹1,62,370 | 22 कॅरेट: ₹1,48,850
दिल्ली – 24 कॅरेट: ₹1,62,370 | 22 कॅरेट: ₹1,48,850
कोलकत्ता – 24 कॅरेट: ₹1,62,220 | 22 कॅरेट: ₹1,48,700
सोन्याच्या दरातील ही घसरण अल्पकालीन असू शकते, कारण आंतरराष्ट्रीय बाजारातील हालचाली, डॉलरची स्थिती आणि कच्च्या तेलाच्या किमती यावर पुढील दर अवलंबून असतील. त्यामुळे गुंतवणूकदारांनी बाजारातील घडामोडींवर लक्ष ठेवणे आवश्यक मानले जात आहे.