Marathi News
  • Gold Rate Today : नवीन वर्षांच्या पहिल्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त, चांदीच्या दरात घसरण; 1 जानेवारी रोजी काय आहे दर?

Gold Rate Today : नवीन वर्षांच्या पहिल्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त, चांदीच्या दरात घसरण; 1 जानेवारी रोजी काय आहे दर?

Gold Price Today: फक्त एका वर्षात सोन्याच्या किमती 73.45टक्क्यांनी वाढल्या आहेत. 1 जानेवारी 2026 रोजी सकाळी चांदीच्या किमतीतही घसरण झाली. देशांतर्गत आणि जागतिक दोन्ही घटक देशातील सोने आणि चांदीच्या किमतींवर परिणाम करतात.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 1, 2026, 12:13 PM IST
Gold Rate Today : नवीन वर्षांच्या पहिल्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त, चांदीच्या दरात घसरण; 1 जानेवारी रोजी काय आहे दर?

नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सोन्याच्या किमती घसरल्या. 1 जानेवारी रोजी सकाळी राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 135030 रुपयांवर आला. मुंबईत हा भाव प्रति 10 ग्रॅम 134880 रुपयांवर पोहोचला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची स्पॉट किंमत प्रति औंस $4308.30 आहे. देशांतर्गत आणि जागतिक दोन्ही घटक देशातील सोने आणि चांदीच्या किमतींवर परिणाम करतात. देशातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याच्या किमतींवर एक नजर टाकूया...

मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता

सध्या, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 123640 रुपयांवर आहे, तर 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 134880 रुपयांवर आहे.

पुणे आणि बेंगळुरूमधील किंमती

या दोन्ही शहरांमध्ये, 24 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम ₹134880 आहे आणि 22 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम ₹123460 आहे.

2025 मध्ये सोन्याच्या किमतीत 73.45 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2026 मध्ये आणखी वाढ अपेक्षित आहे.

एलपीजीच्या किमतीत वाढ: नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी मोठा धक्का, एलपीजी सिलिंडर १११ रुपयांनी महागले. 

मुंबईत सोन्याचे भाव (प्रति 10 ग्रॅम)

24 कॅरेट - ₹135880
22 कॅरेट - ₹124550
18 कॅरेट - ₹101110

चांदीची किंमत

1 जानेवारीच्या सकाळी चांदीचीही घसरण झाली. किंमत प्रति किलोग्रॅम 238900 रुपयांपर्यंत घसरली आहे. परदेशी बाजारपेठेत स्पॉट किंमत प्रति औंस $71.67 वर पोहोचली आहे. चांदीने वर्षानुवर्षे सोन्यापेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे, सुमारे 164 टक्के वाढ झाली आहे. मजबूत औद्योगिक मागणी, सुरक्षित आश्रयस्थान खरेदी आणि जागतिक पुरवठ्याची सतत कमतरता हे यामागील प्रमुख घटक आहेत.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
Gold price todayGold rate 1 januaryMCX goldmcxgold rate

