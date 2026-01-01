Gold Rate Today : नवीन वर्षांच्या पहिल्या दिवशी सोनं झालं स्वस्त, चांदीच्या दरात घसरण; 1 जानेवारी रोजी काय आहे दर?

नवीन वर्षाच्या पहिल्या दिवशी सोन्याच्या किमती घसरल्या. 1 जानेवारी रोजी सकाळी राजधानी दिल्लीत 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 135030 रुपयांवर आला. मुंबईत हा भाव प्रति 10 ग्रॅम 134880 रुपयांवर पोहोचला. आंतरराष्ट्रीय बाजारात सोन्याची स्पॉट किंमत प्रति औंस $4308.30 आहे. देशांतर्गत आणि जागतिक दोन्ही घटक देशातील सोने आणि चांदीच्या किमतींवर परिणाम करतात. देशातील काही प्रमुख शहरांमधील सोन्याच्या किमतींवर एक नजर टाकूया...
सध्या, मुंबई, चेन्नई आणि कोलकाता येथे 22 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 123640 रुपयांवर आहे, तर 24 कॅरेट सोन्याचा भाव प्रति 10 ग्रॅम 134880 रुपयांवर आहे.
या दोन्ही शहरांमध्ये, 24 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम ₹134880 आहे आणि 22 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति 10 ग्रॅम ₹123460 आहे.
2025 मध्ये सोन्याच्या किमतीत 73.45 टक्क्यांनी वाढ झाली आहे. 2026 मध्ये आणखी वाढ अपेक्षित आहे.
24 कॅरेट - ₹135880
22 कॅरेट - ₹124550
18 कॅरेट - ₹101110
1 जानेवारीच्या सकाळी चांदीचीही घसरण झाली. किंमत प्रति किलोग्रॅम 238900 रुपयांपर्यंत घसरली आहे. परदेशी बाजारपेठेत स्पॉट किंमत प्रति औंस $71.67 वर पोहोचली आहे. चांदीने वर्षानुवर्षे सोन्यापेक्षा चांगली कामगिरी केली आहे, सुमारे 164 टक्के वाढ झाली आहे. मजबूत औद्योगिक मागणी, सुरक्षित आश्रयस्थान खरेदी आणि जागतिक पुरवठ्याची सतत कमतरता हे यामागील प्रमुख घटक आहेत.