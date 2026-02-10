English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
  • भारत
  • Gold Silver Rate : किंमत कमी होणार वगैरे गैरसमजच? सोन्याचे आजचे दर पाहून डोकंच धराल, चांदीनंही फोडला घाम!

Gold Silver Rate Today : लग्नसराईच्या दिवसांव्यतिरिक्तसुद्धा जेव्हा शक्य होईल तेव्हा किंबहुना जेव्हा दरांमध्ये कपात होईल तेव्हा सोनं खरेदीला अनेक मंडळी प्राधान्य देतात. मात्र पुन्हा एकदा या मौल्यवान धातूंमध्ये दरवाढ झाल्याचं पाहायला मिळत आहे.   

सायली पाटील | Updated: Feb 10, 2026, 10:31 AM IST
Gold Silver Rate Today 10 february latest update jwellery purchaces loan

Gold Silver Rate Today : अनेकांसाठीच एक सुरक्षित गुंतवणुकीचा पर्याय म्हणून सोनं कायमच मदतीचं ठरलं आहे. अशा या मौल्यवान धातूच्या दरांचा आलेख मागील कैक दिवसांपासून चढत्या क्रमानंच वर जात असून आता चांदीसुद्धा या दरवाढीला अपवाद ठरलेली नाही. 'सेफ हेवन असेट' म्हणून सोनं आणि चांदीच्या दरात वाढ होणं सुरूच असून काही दिवसांपूर्वी या धातूंमध्ये झालेली घट अनेकांसाठीच त्यांच्या खरेदीमागचं कारण ठरली. मात्र पुन्हा एकदा सोनं आणि चांदीच्या दरात वाढ झाली आहे. 

10 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशाची राजधानी असणाऱ्या दिल्लीमध्ये 24 कॅरेट सोन्याचे दर प्रति तोळ्यामागे वाढले आहेत. ही वाढ फक्त 10 रुपयांची असली तरीही एकत्रितपणे हा आकडा प्रचंड मोठा ठरत आहे. मागील दोन दिवसांमध्ये सोन्याचे दर 10 ग्रॅममागे ₹1320 (24 कॅरेट) आणि 22 कॅरेट सोन्याचे दर ₹1210 रुपयांवर पोहोचले. फक्त सोनंच नव्हे, तर चांदीचे दर प्रतिकिलोमागे पुन्हा एकदा वाढले असून जोन दिवसांत चांदी ₹15,100 नी महागली आहे. 

देशातील महत्त्वाच्या शहरात काय आहेत सोन्याचे दर? (प्रतितोळा अनुक्रमे 24 आणि 22 कॅरेट)

दिल्ली- ₹1,58,070 / ₹1,44,910
मुंबई- ₹1,57,920 / ₹1,44,760
कोलकाता- ₹1,57,920 / ₹1,44,760
बंगळुरू- ₹1,57,920 / ₹1,44,760
अहमदाबाद- ₹1,57,970 / ₹1,44,810

सोन्यामागोमाग चांदीचे दरही का वाढले?

एक दिवस दर स्थिर राहिल्यानंतर चांदीनंसुद्धा भाव धरला. 10 फेब्रुवारी 2026 रोजी हे दर ₹3,01,100 प्रतिकिलोग्राम इतकी उंची गाठताना दिसली. ज्यामध्ये प्रतिग्राम ₹100 रुपयांची वाढ पाहायला मिळाली. 

हेसुद्धा वाचा : दूर राहा! अमेरिकेचा आणखी एक इशारा; कोणत्याही क्षणी इराणवर हल्ला करणार ट्रम्प यांचं लष्कर? 

सोनं- चांदीच्या दरवाढीबाबत तज्ज्ञ काय म्हणतात? 

सोनं आणि चांदीचे दर निर्धारित करत असताना अमेरिकेचा दरडोई उत्पन्न दर, नॉन फॉर्म पॅरोल, महागाई दर, जर्मनी, चीन आणि भारतातील महागाई दर, फेडरल रिझर्व्हच्या व्याजदरांतील कपातीचा परिणामही सोनं- चांदीच्या दरावर परिणाम पाडताना दिसत आहे. 

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

