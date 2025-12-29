Silver Rate Today : चांदीच्या दरात तुफान झळाळी! अडीच लाखाच्या पार आकडा, सोन्याचे दर काय म्हणतात...

आज 29 डिसेंबर 2025 सोने आणि चांदीच्या किमतीत विक्रमी वाढ होत आहे. 2025 वर्ष संपत असताना, सोने आणि चांदीच्या किमती गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढवत आहेत. सोने आणि चांदीच्या या तेजीमुळे गुंतवणूकदारांना आनंद झाला आहे, परंतु सामान्य जनता साहजिकच चिंतेत आहे. लग्न आणि सणांच्या काळात सोने आणि चांदी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाते, परंतु किमती अनेकांच्या आवाक्याबाहेर पोहोचल्या आहेत. यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती, व्याजदर कपात, बाजारातील अनिश्चितता आणि वाढलेली मागणी यासह अनेक घटक धातूंच्या किमतींना पाठिंबा देत आहेत.
आजचा सोने आणि चांदीचा दर
गेल्या आठवड्यातच, एमसीएक्स गोल्ड फ्युचर्स प्रति १० ग्रॅम १,३९,९४० रुपयांवर बंद झाला. भारतात २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति दहा ग्रॅम 141210 रुपयांवर पोहोचली. शिवाय, 22 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति दहा ग्रॅम ₹१,२९,४४० पर्यंत वाढली आणि १८ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति दहा ग्रॅम ₹१,०५,९१० पर्यंत वाढली. भारतात चांदीची किंमत प्रति किलोग्रॅम २,५०,९०० पर्यंत पोहोचली.
2025 संपायला काही दिवस शिल्लक असताना, सोने आणि चांदीच्या किमती आधीच वाढत आहेत, परंतु येत्या वर्षातही धातू तेजीत राहतील अशी चिन्हे आहेत. याची अनेक कारणे आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प फेडरल रिझर्व्हसाठी नवीन अध्यक्षांच्या नियुक्तीचा शोध घेत आहेत. शिवाय, नवीन वर्षात फेडरल रिझर्व्ह बँकेच्या बैठकीत व्याजदर पुन्हा कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, जागतिक व्यापार तणाव, अमेरिका आणि व्हेनेझुएलामधील वाढता संघर्ष, डॉलरीकरण आणि चलनविषयक धोरणात शिथिलता यासारखी अनेक कारणे येत्या वर्षात सोने आणि चांदीला आधार देऊ शकतात.
आठवड्याच्या पहिल्या ट्रेडिंग सत्रात सोमवारी चांदीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली. 29 डिसेंबर रोजी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर चांदीने पहिल्यांदाच 250000 रुपयांचा टप्पा ओलांडला.