English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Marathi News
  • भारत
  • Silver Rate Today : चांदीच्या दरात तुफान झळाळी! अडीच लाखाच्या पार आकडा, सोन्याचे दर काय म्हणतात...

Silver Rate Today : चांदीच्या दरात तुफान झळाळी! अडीच लाखाच्या पार आकडा, सोन्याचे दर काय म्हणतात...

सोने आणि चांदीच्या किमतीत झालेली वाढ थांबण्याची चिन्हे दिसत नाहीत. सध्या सोने आणि चांदीचे दर त्यांच्या सर्वोच्च पातळीवर आहेत. आज तुमच्या शहरातील सोने आणि चांदीचे नवीनतम दर जाणून घेऊया.

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Dec 29, 2025, 12:41 PM IST
Silver Rate Today : चांदीच्या दरात तुफान झळाळी! अडीच लाखाच्या पार आकडा, सोन्याचे दर काय म्हणतात...

आज 29 डिसेंबर 2025 सोने आणि चांदीच्या किमतीत विक्रमी वाढ होत आहे. 2025 वर्ष संपत असताना, सोने आणि चांदीच्या किमती गुंतवणूकदारांचा उत्साह वाढवत आहेत. सोने आणि चांदीच्या या तेजीमुळे गुंतवणूकदारांना आनंद झाला आहे, परंतु सामान्य जनता साहजिकच चिंतेत आहे. लग्न आणि सणांच्या काळात सोने आणि चांदी मोठ्या प्रमाणात खरेदी केली जाते, परंतु किमती अनेकांच्या आवाक्याबाहेर पोहोचल्या आहेत. यूएस फेडरल रिझर्व्हच्या नवीन अध्यक्षांची नियुक्ती, व्याजदर कपात, बाजारातील अनिश्चितता आणि वाढलेली मागणी यासह अनेक घटक धातूंच्या किमतींना पाठिंबा देत आहेत.

Add Zee News as a Preferred Source

आजचा सोने आणि चांदीचा दर

गेल्या आठवड्यातच, एमसीएक्स गोल्ड फ्युचर्स प्रति १० ग्रॅम १,३९,९४० रुपयांवर बंद झाला. भारतात २४ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति दहा ग्रॅम 141210 रुपयांवर पोहोचली. शिवाय, 22 कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति दहा ग्रॅम ₹१,२९,४४० पर्यंत वाढली आणि १८ कॅरेट सोन्याची किंमत प्रति दहा ग्रॅम ₹१,०५,९१० पर्यंत वाढली. भारतात चांदीची किंमत प्रति किलोग्रॅम २,५०,९०० पर्यंत पोहोचली.

सोने आणि चांदीच्या किमतीत वाढ होण्याची चिन्हे

2025 संपायला काही दिवस शिल्लक असताना, सोने आणि चांदीच्या किमती आधीच वाढत आहेत, परंतु येत्या वर्षातही धातू तेजीत राहतील अशी चिन्हे आहेत. याची अनेक कारणे आहेत. अमेरिकेचे अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प फेडरल रिझर्व्हसाठी नवीन अध्यक्षांच्या नियुक्तीचा शोध घेत आहेत. शिवाय, नवीन वर्षात फेडरल रिझर्व्ह बँकेच्या बैठकीत व्याजदर पुन्हा कमी होण्याची अपेक्षा आहे. याशिवाय, जागतिक व्यापार तणाव, अमेरिका आणि व्हेनेझुएलामधील वाढता संघर्ष, डॉलरीकरण आणि चलनविषयक धोरणात शिथिलता यासारखी अनेक कारणे येत्या वर्षात सोने आणि चांदीला आधार देऊ शकतात.

चांदी अडीच लाखापार 

आठवड्याच्या पहिल्या ट्रेडिंग सत्रात सोमवारी चांदीच्या किमतीत लक्षणीय वाढ झाली. 29 डिसेंबर रोजी, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज (MCX) वर चांदीने पहिल्यांदाच 250000 रुपयांचा टप्पा ओलांडला.

या कारणामुळे चांदीच्या दरात वाढ 

औद्योगिक क्षेत्रात चांदीची मागणी सातत्याने वाढत आहे. सौर पॅनेल, इलेक्ट्रिक वाहने आणि सेमीकंडक्टर यासारख्या क्षेत्रात चांदीचा वापर वाढल्याने किमती वाढल्या आहेत. सध्या, जागतिक चांदीच्या मागणीपैकी सुमारे ६०% उद्योगांकडून येत आहे. चांदीचे उत्पादन आणि मागणीमधील वाढती तफावत देखील चांदीच्या किमतींमध्ये वाढ होण्यास कारणीभूत ठरत आहे. शिवाय, डॉलरची कमकुवतपणा आणि अमेरिकन फेडरल रिझर्व्हकडून व्याजदर कपातीचे संकेत देखील बाजाराला आधार देत आहेत. अशा परिस्थितीत, गुंतवणूकदार सुरक्षित आश्रयस्थानांकडे वळत आहेत, ज्याचा थेट परिणाम एमसीएक्सवरील सोने आणि चांदीच्या किमतींवर होत आहे.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
silver rate todaySilver crosses 250000 per kgsilver price mcxmcx silver price todayMCX Silver

इतर बातम्या

शरद पवारच अदानींचे मार्गदर्शक! ऐकताच राऊतांनी म्हटलं,...

महाराष्ट्र बातम्या