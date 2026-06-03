/Gold Silver Rate : जून महिन्याच्या सुरुवातीलाच सोनं महागलं! चांदीनेही ओलांडली अडीच लाखाहून अधिकची पातळी

आज देशात सोन्याच्या किमती वाढत आहेत. अमेरिका-इराणमधील तणाव आणि डॉलरमधील सततच्या चढ-उतारामुळे, गुंतवणूकदार सोन्याकडे एक सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून पाहत आहेत. परिणामी, किमतींमध्येही वाढ दिसून येत आहे. कालच्या तुलनेत किमती ०.१४% नी वाढल्या आहेत. देशाच्या बहुतांश भागांमध्ये, २४-कॅरेट सोन्याचा भाव अंदाजे ₹१,५६,३६० प्रति १० ग्रॅम आहे. तर, २२-कॅरेट सोन्याचा दर ₹१,४३,३४० प्रति १० ग्रॅम आहे. त्याचप्रमाणे, १८-कॅरेट सोन्याचा भाव ₹१,१७,३१० प्रति १० ग्रॅम आहे.
bullions.co.in नुसार, दिल्लीमध्ये २४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम ₹१५८,४९० दराने विकले जात आहे, तर २२ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ₹१४५,२८३ नोंदवला गेला आहे. मुंबईमध्ये, २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ₹१५८,७७० आहे, तर २२ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ₹१४५,५३९ नोंदवला गेला आहे. कोलकातामध्ये, २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ₹१५८,६०० आहे आणि २२ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम ₹१४५,३८३ आहे. चेन्नईमध्ये २४ कॅरेट सोने प्रति १० ग्रॅम १,५९,२७० रुपये दराने विकले जात आहे, तर २२ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,४५,९९८ रुपये आहे. बंगळूरमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,५८,९३० रुपये आणि २२ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,४५,६८६ रुपये नोंदवला गेला. तर, हैदराबादमध्ये २४ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,५९,०६० रुपये आणि २२ कॅरेट सोन्याचा दर प्रति १० ग्रॅम १,४५,८०५ रुपये आहे.
|सोन्याचा प्रकार
|१ ग्रॅम (₹)
|१० ग्रॅम (₹)
|१०० ग्रॅम (₹)
|१ किलोग्राम (₹)
|१ औंस (₹)
|१ तोळा (₹)
|२४ कॅरेट सोने
|१५,९०९
|१५९,०९०
|१,५९०,९००
|१५,९०९,०००
|४५१,०१३
|१८५,५६०
|२२ कॅरेट सोने
|१४,५८३
|१४५,८३३
|१,४५८,३२५
|१४,५८३,२५०
|४१३,४२८
|१७०,०९६
|२० कॅरेट सोने
|१३,२५८
|१३२,५७५
|१,३२५,७५०
|१३,२५७,५००
|३७५,८४४
|१५४,६३३
|१८ कॅरेट सोने
|११,९३२
|११९,३१८
|१,१९३,१७५
|११,९३१,७५०
|३३८,२५९
|१३९,१७०
|१६ कॅरेट सोने
|१०,६०६
|१०६,०६०
|१,०६०,६००
|१०,६०६,०००
|३००,६७५
|१२३,७०६
|१४ कॅरेट सोने
|९,२८०
|९२,८०३
|९२८,०२५
|९,२८०,२५०
|२६३,०९१
|१०८,२४३
|१२ कॅरेट सोने
|७,९५५
|७९,५४५
|७९५,४५०
|७,९५४,५००
|२२५,५०६
|९२,७८०
|१० कॅरेट सोने
|६,६२९
|६६,२८८
|६६२,८७५
|६,६२८,७५०
|१८७,९२२
|७७,३१६