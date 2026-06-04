/Gold Silver Rate Today : सोने, चांदीचा आजचा भाव काय? तुमच्या शहारातील दर पाहा

सोन्या-चांदीचे नवीनतम दर जाहीर झाले आहेत. चला पाहूया की आज सोन्या-चांदीच्या दरात किती चढ-उतार झाला आहे. आज सोन्या-चांदीच्या दरात लक्षणीय घसरण नोंदवली गेली आहे. बुधवार, ३ जून रोजी सोन्या-चांदीच्या दरात घसरण झाली. आज सकाळी सुमारे ११:२१ वाजता, एमसीएक्स ऑगस्ट फ्युचर्स 0.28% ने घसरून प्रति 10 ग्रॅम ₹158902 वर आले, तर एमसीएक्स जुलै सिल्व्हर फ्युचर्स 0.64% ने घसरून प्रति किलो ₹265200 वर आले.
गुडरिटर्न्स (GoodReturns) वेबसाइटवर, 1 ग्रॅम 24-कॅरेट सोन्याची किंमत ₹15622 आहे. त्याचप्रमाणे, 1 किलो चांदीची किंमत ₹280000 आहे. सुरतमध्ये आज सोन्याचा भाव 24 कॅरेट सोन्यासाठी प्रति ग्रॅम 15616 , 22-कॅरेट सोन्यासाठी प्रति ग्रॅम ₹14315 आणि 18-कॅरेट सोन्यासाठी प्रति ग्रॅम ₹11713 आहे.
अमेरिका आणि इराण यांच्यातील अलीकडील लष्करी संघर्षामुळे भू-राजकीय तणाव आणखी वाढण्याची भीती निर्माण झाली आहे. जर तणाव वाढला, तर कच्च्या तेलाच्या किमतीही वाढतील, ज्यामुळे महागाई वाढण्याची भीती निर्माण होईल. जर महागाई वाढली, तर अमेरिकेची फेडरल रिझर्व्ह व्याजदरांबाबत आपली भूमिका कठोर करेल आणि ते उच्च पातळीवर ठेवेल. वाढलेले व्याजदर गुंतवणूकदारांना बँक बॉण्ड्स किंवा इतर सरकारी योजनांमध्ये गुंतवणूक करण्यास प्रवृत्त करतील, कारण सोन्यावर कोणतेही व्याज किंवा लाभांश मिळत नाही. जर सोन्याची मागणी कमी झाली, तर त्याच्या किमतीही घसरतील.
3 जून रोजी, राष्ट्रीय सराफा बाजारात चांदीच्या दरात प्रति किलो ₹3000 ते ₹5000 ने घसरण झाली. तथापि, आज सकाळी, एमसीएक्सवरील जुलै फ्युचर्समध्ये किंचित सुधारणा दिसून येत असून, भाव प्रति किलो ₹264060 ते ₹276598 च्या दरम्यान आहेत. आज, नोएडा आणि गाझियाबादमध्ये घडणावळ शुल्क आणि 3% जीएसटी वगळून 999 शुद्धतेच्या चांदीचा भाव प्रति किलो ₹279900 आहे. दिल्लीत हा भाव प्रति किलो ₹296900 आहे. मुंबईत एक किलो चांदीचा भाव ₹295900 आहे. चेन्नई आणि हैदराबादमध्ये भाव थोडे जास्त असून, एक किलो चांदीचा भाव प्रति किलो ₹302900 ते ₹305900 च्या दरम्यान आहे.