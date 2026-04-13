मंदिर बांधताना सापडला डोळे विस्फारतील इतका मोठा सोन्याचा खजाना, भारतातलं मोठं राज्य होणार मालामाल!

Gold Treasure: उत्तर प्रदेशातील एका खेड्यात मंदिर बांधकामाच्या खोदकामात सोन्याचा खजाना सापडल्याची आश्चर्यजनक घटना समोर आली आहे. जेसीबी मशीनने माती उकरत असताना मजुरांना चमकणारी वस्तू दिसली. प्रथमदर्शनी तो एखादा साधा दगड वाटला. पण जवळ जाऊन पाहिले तर त्या सोन्याच्या विटा होत्या. गावकऱ्यांनी याला ‘खजाना’ म्हटले असले तरी अद्याप कोणतीही सरकारी दुजोरा मिळालेला नाही. ही घटना केवळ संपत्तीच्या शोधापुरती मर्यादित राहिली नाही, तर गावात भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
उत्तर प्रदेशातील एका छोट्या खेड्यात मंदिराचे नवीन बांधकाम सुरू होते. मंदिराच्या पायाभरणीसाठी जेसीबीने माती उकरली जात होती. मजूर नेहमीप्रमाणे काम करत असताना अचानक मातीच्या थरातून एक चमकदार वस्तू बाहेर पडली. प्रथम त्यांना वाटले की एखादी साधी धातूची वस्तू असेल, पण जवळून पाहताच सगळ्यांचे डोळे विस्फारले. ही घटना दिवसाढवळ्या घडली आणि क्षणार्धात गावात चर्चेचा विषय बनली. खोदकामाचे काम थांबवून मजूर आणि गावकरी एकत्र जमले. येथे कोणतेही पुरातत्व विभागाचे अधिकारी उपस्थित नव्हते, फक्त स्थानिक लोकच होते.
खोदकामात सुमारे 16 सोन्याच्या विटा सापडल्या. त्या एका पितळसदृश भांड्यात कपड्यात गुंडाळलेल्या होत्या. प्रत्येक विटा मोठ्या आकाराची, चमकदार आणि खूप जड होती. गावकऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, त्या ‘सोन्या’च्याच होत्या. एका विटेची किंमत किती असेल याचा अंदाजही गावकऱ्यांना नव्हता, पण ती एकट्याला रात्रीत करोडपती बनवू शकते, अशी चर्चा सुरू झाली. विटा इतक्या व्यवस्थित होत्या की, त्यांना एखाद्या जुन्या काळातील खजान्यातील वस्तू वाटत होत्या. कोणत्या काळातील आहेत, याची माहिती अद्याप उपलब्ध नाही.
सगळ्यात मोठे आश्चर्य म्हणजे प्रत्येक विटेवर ‘6965’ असा नंबर कोरलेला होता. गावकऱ्यांना हा नंबर काहीतरी विशेष अर्थाचा वाटला. काहीजण म्हणतात, हा एखाद्या राजघराण्यातील खजाना असावा किंवा पूर्वीच्या काळातील व्यापाऱ्याने लपवलेला असावा. हा नंबर पाहून गावात विविध चर्चांना उधाण आले. काहींना वाटते की, हा खजाना एखाद्या मंदिराशी संबंधित असावा, तर काहींना तो चोरट्यांनी लपवलेला वाटतो. मात्र, याची शास्त्रीय तपासणी झालेली नाही.
खजाना सापडताच गावकऱ्यांनी तातडीने धार्मिक विधी केले. विटांना मंदिराच्या जागी ठेवून पूजाअर्चा केली. सर्वजण आनंदाने भरले होते. ‘आम्ही आता श्रीमंत होणार’ अशी भावना प्रत्येकाच्या चेहऱ्यावर दिसत होती. पूजेनंतर खजाना पुन्हा मातीखाली पुरण्याचा निर्णय घेण्यात आला. देवतेच्या जागी सापडलेला खजाना तिथेच सुरक्षित ठेवावा, असा गावकऱ्यांना विश्वास होता. मात्र ही कृती नंतर गावासाठी अडचणीत ठरली.
पूजा करून विटा पुन्हा मातीखाली पुरल्या. रात्री जेव्हा गावकरी पुन्हा त्या जागी पोहोचले, तेव्हा विटा कुठेही नव्हत्या. भांड्यासह सगळे गायब झाले होते. ही बातमी ऐकताच गावात भीतीचे वातावरण पसरले. कोणी म्हणाले, ‘देवाचा कोप झाला’, असे कोणीतरी म्हटले. तर कोणी ‘चोरांनी नेले’ असे सांगू लागले. रात्रीच्या अंधारात काय घडले?, याचे कोणतेही पुरावे नाहीत. गावकरी आता भयभीत असून एकमेकांकडे संशयाने पाहत आहेत.
काही महिन्यांपूर्वी उत्तर प्रदेशातील दुसऱ्या एका जिल्ह्यात माती उकरताना चांदीच्या नाण्यांचा भांडा सापडला होता. तेव्हाही गावकऱ्यांनी त्याला खजाना म्हणून जाहीर केले होते. सध्या सापडलेल्या सोन्याच्या विटांची ही घटना त्याची आठवण करून देते. अशा घटना उत्तर प्रदेशात वारंवार घडत असल्याचे दिसते. पुरातत्व विभागाने याकडे गांभीर्याने पाहणे गरजेचे आहे. जेणेकरून ऐतिहासिक वस्तूंचे संरक्षण होईल आणि गावकऱ्यांना योग्य मार्गदर्शन मिळेल.
ही घटना केवळ संपत्तीचा शोध नव्हती, तर गावातील विश्वास आणि भीती यांचा मेळ होता. सरकारी यंत्रणांनी तातडीने तपास सुरू करावा आणि खजाना सापडल्यास त्याचे वैज्ञानिक विश्लेषण करावे. गावकऱ्यांना कायद्याचे ज्ञान देणेही आवश्यक आहे, जेणेकरून अशा वस्तू लपवण्याऐवजी योग्य प्रक्रियेनुसार सुपूर्द केल्या जातील. सध्या गावात चर्चा जोरात आहे, पण खऱ्या सत्यापर्यंत पोहोचण्यासाठी पुरावा आणि अधिकृत तपासाची गरज आहे. अशा घटना इतिहास जागृत करतात, पण त्याचबरोबर सावधगिरीही शिकवतात.