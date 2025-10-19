English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
ISRO मध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी, मिळणार 1 लाख रुपये पगार, 'या' पदांसाठी थेट भरती

ISRO Recruitmen:भारतीय अंतराळ संशोधन संस्थेने अनेक पदांसाठी विशेष भरती प्रक्रिया सुरु केली असून संबंधित विषयातील विद्यार्थ्यांसाठी ही एक सुवर्णसंधी आहे. अर्ज करण्यासाठी कोणती पात्रता आवश्यक आहे ते जाणून घेऊया.  

Updated: Oct 19, 2025, 05:04 PM IST
ISRO मध्ये नोकरीची सुवर्णसंधी, मिळणार 1 लाख रुपये पगार, 'या' पदांसाठी थेट भरती
ISRO Recruitment 2025: अवकाश आणि विज्ञान क्षेत्रात करिअर करणाऱ्यां विद्यार्थ्यांसाठी इस्रोमध्ये नोकरीपेक्षा चांगली नोकरी काय असू शकते? भारतीय अंतराळ संशोधन संघटना (इस्रो)  उमेदवारांसाठी एक उत्तम संधी घेऊन आली आहे. इस्रोने वैज्ञानिक, अभियंता आणि तांत्रिक सहाय्यक यासह अनेक पदांसाठी भरतीची घोषणा केली आहे. पदासाठी पात्रता, निकाल आणि अर्ज कसा करायणार? आत्ताच जाणून घ्या.

किती पदे रिक्त आहेत?
इस्रो अंतर्गत येणाऱ्या श्रीहरिकोटा येथील सतीश धवन स्पेस सेंटर (SDSC) SHAR ने 151 पदांसाठी भरतीची अधिकृत घोषणा करण्यात आली आहे. यामध्ये तांत्रिक आणि सहाय्यक पदांसाठी उमेदवारांची निवड केली जाईल. वैज्ञानिक, अभियंता, ग्रंथालय सहाय्यक, तंत्रज्ञ, स्वयंपाकी, अग्निशमन दल, रेडिओग्राफर आणि नर्स यासारख्या विविध पदांसाठी रिक्त जागा आहेत. 10 वी, पदवी, नर्सिंग आणि अभियांत्रिकी डिप्लोमा धारक आणि बी.टेक, बी.एससी, एसएसएलसी, बीई किंवा आयटीआय सारख्या शैक्षणिक पात्रता असलेले उमेदवार अर्ज करण्यास पात्र ठरतील.

पात्रता आणि निवड प्रक्रिया
इस्रोमध्ये या रिक्त पदांसाठी अर्ज करण्यापूर्वी, पात्रता समजून घेणे अत्यंत महत्वाचे आहे. किमान वयोमर्यादा 18 वर्षे आणि जास्तीत जास्त वयोमर्यादा 35 वर्षे आहे. शिवाय, राखीव जातींसाठी (SC/ST) 5 वर्षांची आणि OBC साठी 3 वर्षांची वयोमर्यादा सूट देण्यात आली आहे. उमेदवारांना लेखी परीक्षा आणि कौशल्य चाचणी उत्तीर्ण होणे आवश्यक असेल. त्यानंतर कागदपत्रांची पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी केली जाईल. त्यानंतर निवडलेले अंतिम उमेदवार सामील होतील. मूळ वेतन पोस्टानुसार बदलेल, मासिक वेतन 19,700 ते 1 लाख77 हाजार असेल.

ऑनलाइन अर्ज प्रक्रिया 
1. सर्वप्रथम, उमेदवारांनी ISRO च्या अधिकृत वेबसाइट isro.gov.in ला
भेट द्यावी. 
2. होमपेजवर जा आणि "ISRO भरती 2025 ऑनलाइन अर्ज करा" या लिंकवर क्लिक करा.
3.. नोंदणी केल्यानंतर, तुमचा नोंदणी क्रमांक आणि पासवर्ड तुमच्या मोबाइल नंबरवर पाठवला जाईल.
4.. पुढे, ऑनलाइन अर्ज भरा आणि आवश्यक कागदपत्रे अपलोड करा. 
5. शेवटी, शुल्क भरल्यानंतर, अर्जाची एक प्रत डाउनलोड करा.

अर्ज भरण्याची शेवटची तारीख 14 नोव्हेंबर 2025 आहे. त्यामुळे संधीचं सोन करा, त्वरा करा,

(कोणत्याही अनोळखी संकेतस्ठळी वैयक्तिक माहिती भरु नका. वेबसाइटची खात्री करुन पुढील प्रक्रिया करा.)

FAQ

  • इस्रो भरती 2025 मध्ये कोणती पदे उपलब्ध आहेत?

    वैज्ञानिक, अभियंता, तांत्रिक सहाय्यक, ग्रंथालय सहाय्यक, तंत्रज्ञ, स्वयंपाकी, अग्निशमन दल, रेडिओग्राफर आणि नर्स यासारख्या 151 पदे उपलब्ध आहेत.
     
  • पात्रता निकष काय आहेत?

    10वी, पदवी, अभियांत्रिकी डिप्लोमा, बी.टेक, बी.एससी, एसएसएलसी, बीई किंवा आयटीआय धारक अर्ज करू शकतात. वयोमर्यादा 18 ते 35 वर्षे (SC/ST साठी 5 वर्षे, OBC साठी 3 वर्षे सूट).
     
  • निवड प्रक्रिया कशी आहे?

    लेखी परीक्षा, कौशल्य चाचणी, कागदपत्र पडताळणी आणि वैद्यकीय तपासणी.
