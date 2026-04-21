Govt Schemes: बेरोजगार 8वी उत्तीर्णांना मिळतील 10 लाख, नोकराला श्रीमंत बनवणारी सरकारी योजना नेमकी काय?

Unemployed Free Loans: राजस्थान सरकारने युवकांना स्वरोजगाराची दिशा दाखवणारी 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना 2026' सुरू केली आहे. बेरोजगार तरुणांना नोकरीच्या शोधात फिरण्याऐवजी स्वतःचा व्यवसाय सुरू करण्याची संधी देणे हा या योजनेचा मुख्य हेतू आहे. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा यांनी 12 जानेवारी 2026 रोजी राष्ट्रीय युवा दिनानिमित्त ही योजना जाहीर केली. उद्योग आणि वाणिज्य विभागामार्फत चालवल्या जाणाऱ्या या योजनेद्वारे 30 हजार युवकांना 2026-27 या आर्थिक वर्षात लाभ मिळवण्याचे उद्दिष्ट आहे. याद्वारे भविष्यात एक लाख युवकांना रोजगार निर्माण करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. ही योजना मार्च 2029 पर्यंत सुरू राहणार आहे. यात विशेष म्हणजे आठवी उत्तीर्ण बेरोजगार युवकांनाही मोठ्या प्रमाणात कर्ज मिळू शकते. बिनव्याज, बिनगॅरंटी आणि सरकारी सब्सिडी असलेल्या या योजनेची माहिती सविस्तर समजावून घेऊया.
ही योजना राजस्थानातील युवकांच्या बेरोजगारीवर मात करण्यासाठी आणली आहे. तरुणांना आर्थिक मदत मिळाली तर ते दुकान, छोटे उद्योग, सेवा क्षेत्र किंवा उत्पादन व्यवसाय सुरू करून स्वतंत्र होऊ शकतात, असा विश्वास सरकारला आहे. यासाठी पूर्ण व्याज सरकार उचलते. त्यामुळे लाभार्थीला फक्त मुद्दल रक्कम परत करावी लागते. योजनेचा फायदा घेऊन तरुण 'नोकर' वरून 'मालक' बनू शकतात. 2026-27 मध्ये 30 हजार आणि 2029 पर्यंत एक लाख युवकांना याचा लाभ देण्याचे लक्ष्य आहे. यामुळे राज्याच्या अर्थव्यवस्थेला बळकटी मिळून युवकांच्या कौशल्यांचा वापर होणार आहे.
योजनेसाठी राजस्थानचा स्थायी रहिवासी असावा. वय 18 ते 45 वर्षे दरम्यान असावे. किमान आठवी उत्तीर्ण असणे आवश्यक आहे. बँकेचा डिफॉल्टर नसावा. शिक्षणानुसार कर्जाची मर्यादा बदलते. आंठवी ते बारावी पास तरुणांसाठी सेवा आणि व्यापार क्षेत्रात 3.5 लाख, तर उत्पादन क्षेत्रात 7.5 लाखांपर्यंत कर्ज मिळते. पदवीधर, आयटीआय किंवा उच्च शिक्षण असलेल्यांना सेवा-व्यापारात 5 लाख आणि उत्पादनात 10 लाखांपर्यंत कर्ज उपलब्ध आहे. याशिवाय मार्जिन मनी म्हणून 35 ते 50 हजार रुपयांची अतिरिक्त मदत मिळते. हे निकष पूर्ण करणाऱ्या कोणत्याही युवकाला अर्ज करता येणार आहे.
कर्ज पूर्णपणे बिनव्याज आहे. संपूर्ण व्याजाची रक्कम सरकार सब्सिडी म्हणून देते. याशिवाय सीजीटीएमएसई मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार गॅरंटी फीची भरपाई आणि बीमा संरक्षणही मिळते. कर्ज बँकेकडून मिळते, पण गॅरंटी किंवा तारण देण्याची गरज नाही. उत्पादन, सेवा आणि व्यापार या तीन क्षेत्रांत व्यवसाय सुरू करण्यासाठी हे कर्ज वापरता येते. उदाहरणार्थ, छोटी दुकान, सर्व्हिस सेंटर, स्टार्टअप किंवा छोट्या कारखान्याची सुरुवात करता येईल. हे वैशिष्ट्य युवकांना आर्थिक ओझे न घेता व्यवसाय सुरू करण्यास मदत करते.
अर्ज पूर्णपणे ऑनलाइन आहे. राजस्थान एसएसओ पोर्टल (sso.rajasthan.gov.in) वर लॉगिन करा. 'मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना' हा पर्याय निवडा. ऑनलाइन फॉर्म भरून सर्व कागदपत्रे अपलोड करा. प्रोजेक्ट रिपोर्ट (व्यवसाय योजनेचा आराखडा) सोबत जोडणे गरजेचे आहे. जिल्हा स्तरावर अर्ज तपासले जातात आणि बँकेला पाठवले जातात. बँक कर्ज मंजूर केल्यावर व्यवसाय सुरू करता येतो. जिल्ह्यांना लक्ष्याच्या दुप्पट अर्ज पाठवण्याचे निर्देश दिले आहेत, म्हणजे प्रक्रिया वेगवान होईल. अर्ज करताना प्रोजेक्ट रिपोर्ट स्पष्ट आणि व्यावहारिक असावा.
आधार कार्ड, जन आधार, बँक पासबुक, निवास प्रमाणपत्र, शिक्षण प्रमाणपत्र आणि व्यवसाय योजनेचा प्रोजेक्ट रिपोर्ट हे मुख्य कागदपत्रे लागतात. सर्व कागदपत्रे स्कॅन करून अपलोड करावीत. प्रोजेक्ट रिपोर्टमध्ये व्यवसायाची कल्पना, खर्चाचा अंदाज, उत्पन्नाची शक्यता आणि रोजगार निर्मिती यांचा उल्लेख असावा. कागदपत्रे पूर्ण आणि खरे असतील तर अर्ज लवकर मंजूर होतो. यासाठी स्थानिक उद्योग केंद्र किंवा एसएसओ हेल्पडेस्कची मदत घेऊ शकता.
या योजनेमुळे युवकांना स्वतःचा व्यवसाय सुरू करून मासिक उत्पन्न मिळवता येईल. व्याज नसल्याने परतफेड सोपी होते. बीमा आणि गॅरंटीमुळे जोखीम कमी राहते. राज्यभरातील अनेक जिल्ह्यांत आधीच 5 हजारांहून अधिक अर्ज आले आहेत, हे योजनेच्या लोकप्रियतेचे द्योतक आहे. यामुळे केवळ व्यक्तिगत विकास नव्हे तर स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना मिळेल. तरुण स्त्री-पुरुष दोघांनाही समान संधी मिळतात.
ही योजना 2029 पर्यंत सुरु राहणार असल्याने म्हणून घाई करू नका पण लवकर अर्ज करा. प्रोजेक्ट रिपोर्ट व्यावसायिक सल्लागाराकडून तयार करून घ्या. मंजुरीनंतर व्यवसाय नियमित चालवा आणि मुद्दल वेळेवर परत करा. उद्योग विभागाच्या वेबसाइट किंवा जिल्हा कार्यालयाशी संपर्क साधून तुम्हाला या योजनेबद्दल अधिक माहिती मिळणार आहे. ही योजना केवळ कर्ज नाही, तर स्वावलंबनाची वाट आहे. योग्य नियोजनाने तरुण 'मालक' बनू शकतात. आठवी पास बेरोजगार युवकांनाही 10 लाखांपर्यंतची संधी मिळत असल्याने हजारो तरुणांचे आयुष्य बदलू शकते.