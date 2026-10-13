/BHEL कडून मिळालेल्या ऑर्डरनंतर संरक्षण क्षेत्रातील शेअरबाबत Goldman Sachs चा सकारात्मक दृष्टिकोन; शेअरमध्ये तेजी येण्याची 3 कारणे! जाणून घ्या TGT

Defence Stock Azad Engineering Share Price: संरक्षण क्षेत्रातील एक बलाढ्य कंपनी असलेल्या आझाद इंजिनिअरिंगला अलीकडेच एक ऑर्डर मिळाली आहे. या ऑर्डरचे वैशिष्ट्य म्हणजे ती सरकारी मालकीच्या बीएचईएल (BHEL) कंपनीकडून आली आहे. हे कंत्राट दोन वर्षांसाठी आहे. या घडामोडीमुळे जागतिक ब्रोकरेज फर्म गोल्डमन सॅक्स खूप प्रभावित झाली आहे. जागतिक ब्रोकरेज फर्म गोल्डमन सॅक्सने हे शेअर खरेदी करण्यासंदर्भातील आपलं मत कायम ठेवलं असून, 3315 रुपयांचे टार्गेट मूल्य निश्चित केले आहे.
कंपनीला ही ऑर्डर सोमवारी मिळाली असली तरी, मंगळवारी शेअर सुमारे अर्ध्या टक्क्याने घसरून 2957वर ट्रेड करत आहे. सध्याच्या किमतीला खरेदी करणारे किरकोळ गुंतवणूकदार या शेअरवर 12 टक्क्यांपर्यंत परतावा मिळवू शकतात. हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की या शेअरने या वर्षी आधीच 82 टक्के परतावा दिला आहे.
ब्रोकरेजने आपल्या अहवालात म्हटले आहे की, कंपनीला अलीकडेच भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड (BHEL) कडून अंदाजे 52.68 कोटींची ऑर्डर मिळाली आहे. हा दोन वर्षांचा करार असून, याअंतर्गत कंपनी उच्च-क्षमतेच्या गॅस टर्बाइनसाठी आवश्यक घटकांचा पुरवठा करेल. ही ऑर्डर ऑक्टोबर 2028 पर्यंत पूर्ण होणे अपेक्षित आहे.
Goldman Sachs च्या मते, BHEL ने आझाद इंजिनिअरिंगला दीर्घकालीन पुरवठादार म्हणूनही मान्यता दिली आहे. कंपनीने यापूर्वी मे 2026 मध्ये BHEL सोबत असाच एक रेट कॉन्ट्रॅक्ट पूर्ण केला होता. ब्रोकरेजचा विश्वास आहे की, BHEL कडून मिळालेली ही ऑर्डर आझाद इंजिनिअरिंगच्या व्यवसायासाठी सकारात्मक आहे. यामुळे देशातील गॅस टर्बाइन उत्पादन पुरवठा साखळीमध्ये कंपनीचा सहभाग वाढू शकतो.
Goldman Sachs ला आझाद इंजिनिअरिंगमध्ये पुढे जाण्याची क्षमता तीन कारणांमुळे दिसत आहे.
महत्त्वाचे भाग देशांतर्गत तयार करण्याची वाढती संधी: भारत गॅस टर्बाइनचे महत्त्वाचे घटक देशांतर्गत तयार करण्यावर अधिकाधिक लक्ष केंद्रित करत आहे. याचा फायदा आझाद इंजिनिअरिंगसारख्या कंपन्यांना होऊ शकतो.
देशांतर्गत कंपन्यांकडून वाढता व्यवसाय: कंपनी आता केवळ मोठ्या परदेशी कंपन्यांसोबतच नव्हे, तर बीएचईएल (BHEL) सारख्या भारतीय ऊर्जा उपकरण उत्पादकांसोबतही काम करते. यामुळे तिचा ग्राहकवर्ग विस्तारत आहे.
सतत नवीन ऑर्डर्स मिळणे: कंपनीला सतत नवीन ऑर्डर्स मिळत राहिल्याने तिचा ऊर्जा व्यवसाय वाढण्यास मदत होऊ शकते.
किती परतावा मिळेल?
|पॅरामीटर
|माहिती
|शिफारस
|खरेदी
|सध्याची किंमत
|₹2,954
|लक्ष्य किंमत
|₹3,315
|संभाव्य परतावा
|12%
|५२ आठवड्यांतील उच्चांक
|₹3,126
|५२ आठवड्यांतील नीचांक
|₹1,358.70
आझाद इंजिनिअरिंग लिमिटेड ही मोठ्या आंतरराष्ट्रीय कंपन्यांसाठी विशेष आणि महत्त्वपूर्ण यंत्रसामग्रीचे घटक तयार करणारी कंपनी आहे. ही कंपनी विमाने, संरक्षण उपकरणे आणि वीज निर्मिती प्रणालींमध्ये वापरले जाणारे घटक तयार करते.
कंपनीचा व्यवसाय एरोस्पेस, संरक्षण, ऊर्जा आणि तेल व वायू यांसारख्या क्षेत्रांमध्ये पसरलेला आहे. ऊर्जा क्षेत्रात, ही कंपनी अणुऊर्जा, औष्णिक आणि वायू-आधारित वीज निर्मिती प्रणालींसाठीचे घटक देखील तयार करते.
आझाद इंजिनिअरिंगच्या प्रमुख उत्पादनांमध्ये टर्बाइन ब्लेड्स, एअरफॉइल्स आणि इतर विशेष यंत्रसामग्रीच्या घटकांचा समावेश आहे. हे घटक विमाने आणि वीज निर्मिती प्रणालींमध्ये वापरले जातात. ही कंपनी जगभरातील प्रमुख कंपन्यांना या घटकांचा पुरवठा करते.
माझे मत: आत्ताच खरेदी करण्याची घाई करू नका. टिकून राहण्यासाठी सपोर्टची वाट पाहा. BHEL ची 52 कोटींची ऑर्डर आझाद इंजिनिअरिंगसाठी सकारात्मक आहे, परंतु केवळ ही बातमी स्टॉक खरेदी करण्यासाठी पुरेसे कारण नाही. ऑर्डरचे मार्जिन, डिलिव्हरीचे वेळापत्रक आणि कंपनीच्या एकूण व्यवसायासाठी त्याचे महत्त्व अस्पष्ट आहे.
ट्रेडिंगसाठी: ₹2,915 च्या आसपासचा सपोर्ट महत्त्वाचा आहे. या पातळीच्या खाली सतत घसरण झाल्यास सपोर्टची भावना कमकुवत होईल. जर स्टॉक या पातळीपर्यंत पोहोचला नाही, तर ऑर्डरच्या बातमीवर घाई करण्याऐवजी ₹3,043 च्या वर जोरदार परतीची वाट पाहा.
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शेअरची कामगिरी कशी आहे?
|कालावधी
|बदल (%)
|१ आठवडा
|-3.45%
|१ महिना
|+3.84%
|१ वर्ष
|+80.20%
|२ वर्षे
|+96.82%
|चालू वर्षातील आतापर्यंतचा परतावा (YTD)
|+81.84%
टीप: वरील आकडे दिलेल्या संदर्भ प्रतिमेवर आधारित आहेत. गुंतवणुकीपूर्वी अद्ययावत शेअर बाजारातील माहिती तपासा.