Marathi News
सरकारी कर्मचाऱ्यांनी 15 ऑक्टोबर तारीख लिहून ठेवा, येणार गुड न्यूज; पगार अचानक...'

Central Government Employees:  काय आहे ही गुडन्यूज? त्याचा कर्मचाऱ्यांना कसा फायदा होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Sep 20, 2025, 06:48 AM IST
केंद्रीय कर्मचारी

Central Government Employees: केंद्र सरकारांची यंदाची दिवाळी अतिशय गोड होणार आहे. लवकरच त्यांना सरकारकडून गुड न्यूज मिळणार आहे. 1 कोटीहून अधिक कर्मचारी आणि पेन्शनधारकांसाठी सणासुदीच्या काळात मोठी भेट मिळणार आहे. काय आहे ही गुडन्यूज? त्याचा कर्मचाऱ्यांना कसा फायदा होणार? सविस्तर जाणून घेऊया.

सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, सरकारने महागाई भत्त्यात (DA) वाढ मंजूर करण्यासाठी 15 ऑक्टोबर 2025 ही तारीख जवळपास निश्चित केली आहे. ही घोषणा मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत होईल, ज्यामुळे कर्मचाऱ्यांच्या पगारात वाढ होईल आणि खिशात अतिरिक्त रक्कम येणार आहे. गेली अनेक दिवस कर्मचारी या दिवसाची वाट पाहत होते.

महागाई भत्त्यात 3% वाढ निश्चित

ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) च्या जानेवारी ते जून 2025 च्या आकडेवारीवरून महागाई भत्त्यात 3% वाढ होणार आहे. सध्या कर्मचाऱ्यांना 55% दराने DA मिळतो, जो आता 58% पर्यंत वाढेल. ही वाढ महागाईपासून दिलासा देण्यासाठी आहे.

थकबाकीसह मिळेल वाढलेला DA

15 ऑक्टोबर रोजी घोषणा होणारी ही वाढ 1 जुलै 2025 पासून लागू असेल. याचा अर्थ, जुलै, ऑगस्ट आणि सप्टेंबर 2025 च्या थकबाकीचा लाभ कर्मचाऱ्यांना मिळेल. उदाहरणार्थ, जर तुमचा पगार दरमहा ₹1,347 ने वाढला, तर तुम्हाला ₹4,041 थकबाकी मिळेल, जी दिवाळीच्या खर्चासाठी उत्तम बोनस ठरणार आहे. ज्यामुळे केंद्रीय कर्मचाऱ्यांची दिवाळी खऱ्या अर्थाने गोड ठरेल.

आठव्या वेतन आयोगाची चर्चा जोरात

महागाई भत्ता 58% पर्यंत वाढल्याने आठव्या वेतन आयोगाच्या स्थापनेची शक्यता वाढली आहे. नियमांनुसार, DA 50% पेक्षा जास्त झाल्यावर तो मूळ पगारात समाविष्ट केला जातो आणि नवीन वेतन आयोगाची प्रक्रिया सुरू होते. यामुळे 1 जानेवारी 2026 पासून नवीन आयोग लागू होण्याचा दबाव सरकारवर वाढेल.

कर्मचाऱ्यांना सणासुदीची भेट

ही DA वाढ कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढवेल. विशेष म्हणजे सणासुदीच्या काळात कर्मचाऱ्यांना आर्थिक स्थैर्य देईल. AICPI डेटावर आधारित ही वाढ महागाईच्या वाढत्या दबावाला सामोरे जाण्यासाठी कर्मचाऱ्यांना मदत करेल, तसेच त्यांच्या आर्थिक नियोजनाला बळ देईल.

FAQ 

प्रश्न: केंद्र सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्त्यात (DA) वाढीची घोषणा कधी होणार आहे?

उत्तर: सरकारने 15 ऑक्टोबर 2025 रोजी मंत्रिमंडळ बैठकीत महागाई भत्त्यात वाढीची घोषणा करण्याची योजना आखली आहे. ही वाढ 1 जुलै 2025 पासून लागू असेल, आणि जुलै ते सप्टेंबर 2025 ची थकबाकी कर्मचाऱ्यांना मिळेल.

प्रश्न: महागाई भत्त्यात किती टक्के वाढ होणार आहे आणि ती कशी ठरवली जाते?

उत्तर: महागाई भत्त्यात 3% वाढ होणार असून, सध्याचा 55% DA आता 58% होईल. ही वाढ ऑल इंडिया कंझ्युमर प्राइस इंडेक्स (AICPI) च्या जानेवारी ते जून 2025 च्या आकडेवारीवर आधारित आहे.

प्रश्न: DA वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांना कोणता अतिरिक्त लाभ मिळेल?

उत्तर: DA वाढीमुळे कर्मचाऱ्यांचा पगार वाढेल आणि जुलै ते सप्टेंबर 2025 ची थकबाकी मिळेल. उदाहरणार्थ, जर पगारात ₹1,347 ची वाढ झाली, तर ₹4,041 थकबाकी मिळेल, जी सणासुदीच्या खर्चासाठी उपयुक्त ठरेल. तसेच, DA 58% झाल्याने आठव्या वेतन आयोगाची शक्यता वाढेल.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
7th Pay CommissionDA hikedearness allowancecentral government employeessalary hike

