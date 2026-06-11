/राज्यसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर! MP मध्ये हादरा बसलेला असतानाच काँग्रेसला खूशखबर; BJP किती जागा जिंकली?

Rajya Sabha Election Result 2026: राज्यसभा निवडणुकीचा निकाल जाहीर झाला असून, मध्य प्रदेश, गुजरात आणि कर्नाटकमधील 14 उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. या उमेदवारांसमोर कोणताच उमेदवार नव्हता, ज्यामुळे त्यांची बिनविरोध निवडून आली. यामध्ये भाजपाचे 10 आणि काँग्रेसच्या 4 नावांचा समावेश आहे. कर्नाटकातून काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्यासह चार उमेदवार राज्यसभेवर बिनविरोध निवडून आले; त्यापैकी एक उमेदवार भाजपचा आहे. गुजरातमध्येही भाजपच्या उमेदवारांनी सर्व चार जागा बिनविरोध जिंकल्या. निवडणूक आयोगाने भाजपचे राजुभाई शुक्ला, मुकेशभाई राठवा, मानसिंह परमार आणि जितेंद्रभाई मेघजीभाई कजारिया हे बिनविरोध निवडून आल्याचे जाहीर केलं.
गुरुवारी कर्नाटकातून राज्यसभेवर काँग्रेसचे अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे यांच्यासह चार उमेदवारांची बिनविरोध निवड झाल्याचं जाहीर करण्यात आले. खरगे यांच्याव्यतिरिक्त, नवनिर्वाचित सदस्यांमध्ये काँग्रेसचे सचिव मन्सूर अली खान, पवन खेडा आणि भाजपचे एम. नागराज यांचा समावेश आहे.
राज्यातील राज्यसभेच्या चार विद्यमान सदस्यांचा कार्यकाळ 25 जून रोजी संपणार आहे. या रिक्त जागा भरण्यासाठी निवडणुका जाहीर करण्यात आल्या होत्या. भाजपाचे इरन्ना कडाडी आणि नारायण कोरागप्पा तसंच काँग्रेसचे मल्लिकार्जुन खर्गे आणि जनता दल (धर्मनिरपेक्ष) चे नेते एच.डी. देवेगौडा यांचा कार्यकाळ संपत होता.
मध्य प्रदेशात तिन्ही जागांवर भाजपाचे उमेदवार बिनविरोध निवडून आले आहेत. चार उमेदवारांनी उमेदवारी अर्ज दाखल केले होते, मात्र काँग्रेसच्या उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. यामुळे भाजपाच्या तिन्ही उमेदवारांचा बिनविरोध निवडून येण्याचा मार्ग मोकळा झाला होता. भाजपाचे तरुण चुघ, रजनीश अग्रवाल आणि महेश केवट बिनविरोध निवडून आले आहेत.
निवडणुकीच्या जाहीर केलेल्या वेळापत्रकानुसार, 18 जून रोजी मतदान होणार होते. मात्र, उमेदवारी अर्जांच्या छाननीदरम्यान भाजपच्या तिन्ही उमेदवारांचे अर्ज वैध ठरले, तर काँग्रेस उमेदवार मीनाक्षी नटराजन यांचा अर्ज फेटाळण्यात आला. तीन जागांसाठी केवळ तीनच उमेदवार रिंगणात उरल्यामुळे मतदानाची आवश्यकता उरली नाही. या पार्श्वभूमीवर, निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी तिन्ही उमेदवारांना निवडून आल्याचे जाहीर केले आणि त्यांना प्रमाणपत्रे दिली.
11 जून रोजी राजस्थानमधून तीन उमेदवार राज्यसभेवर बिनविरोध निवडून आले. यामध्ये सत्ताधारी भाजपचे दोन आणि काँग्रेसच्या एका उमेदवाराचा समावेश आहे, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली. उमेदवारी अर्ज मागे घेण्याची मुदत संपल्यानंतर रिंगणात अन्य कोणतेही उमेदवार उरले नसल्याने, या तिन्ही उमेदवारांना बिनविरोध निवडून आल्याचे घोषित करण्यात आले. निवडणूक निर्णय अधिकाऱ्यांनी भाजपचे सतीश पूनिया आणि अलका गुर्जर, तसेच काँग्रेसचे नीरज डांगी यांना संसदेच्या वरिष्ठ सभागृहावर (राज्यसभेवर) बिनविरोध निवडून आल्याचे जाहीर केले.