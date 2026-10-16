/भारतातील नोकरदारांसाठी गुड न्यूज,9.1 टक्क्यांनी वाढणार कर्मचाऱ्यांचा पगार; रिपोर्टमध्ये नेमकं काय?

नोकरी करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी पगारवाढीबाबत महत्त्वाची बातमी समोर आली आहे. एऑन या जागतिक व्यावसायिक सेवा कंपनीच्या सर्वेक्षणानुसार, आर्थिक वर्ष 2026-27 मध्ये भारतातील कर्मचाऱ्यांच्या पगारात सरासरी 9.1 टक्के वाढ होण्याचा अंदाज आहे. मात्र, सर्वच क्षेत्रांतील कर्मचाऱ्यांना समान पगारवाढ मिळणार नाही. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया.
एऑनच्या वार्षिक पगारवाढ आणि कर्मचारी गळती सर्वेक्षण 2026-27 नुसार, भारतातील कंपन्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनात सरासरी 9.1टक्के वाढ देऊ शकतात. या सर्वेक्षणासाठी 45 उद्योगांमधील 1200 हून अधिक संस्थांकडून मिळालेल्या माहितीचे विश्लेषण करण्यात आले आहे.कंपन्यांना कुशल कर्मचारी टिकवून ठेवायचे असून त्यांच्या खर्चावर नियंत्रणही राखायचे आहे. त्यामुळे पगारवाढीचे निर्णय घेताना कर्मचारी कामगिरी, व्यवसायातील वाढ आणि आवश्यक कौशल्ये यांना महत्त्व दिले जात असल्याचे मत तज्ज्ञ व्यक्त करतायत.
सर्वेक्षणातील अंदाजानुसार, बिगर-बँकिंग वित्तीय कंपन्या अर्थात एनबीएफसी क्षेत्रात पगारवाढीचे प्रमाण 10.1 टक्के असू शकते. या क्षेत्रात कर्जवाटप, ग्राहक वित्तपुरवठा आणि आर्थिक सेवांशी संबंधित विविध भूमिका असतात.वित्तीय सेवांमधील कंपन्यांना कुशल कर्मचारी आणि विशिष्ट कौशल्ये असलेल्या व्यावसायिकांची गरज असल्याने या क्षेत्रातील पगारवाढीचा अंदाज देशाच्या सरासरीपेक्षा अधिक आहे.मात्र, एनबीएफसी क्षेत्रातील प्रत्येक पदाला समान वाढ मिळेलच असे नाही. कंपनीचा व्यवसाय, कर्मचाऱ्याची जबाबदारी आणि कामगिरी यानुसार अंतिम वाढ ठरू शकते, असेही म्हटले जात आहे.
ऊर्जा क्षेत्रात पगारवाढीचा अंदाज 9.9 टक्के आहे. तर रिअल इस्टेट आणि पायाभूत सुविधा क्षेत्रात सुमारे 9.8 टक्के वाढ अपेक्षित आहे. या क्षेत्रांमध्ये तांत्रिक कौशल्ये, प्रकल्प व्यवस्थापन आणि अनुभवी मनुष्यबळाला मागणी असू शकते.
महाराष्ट्राच्या दृष्टीने पाहिल्यास, मुंबई महानगर प्रदेशातील बांधकाम, रिअल इस्टेट, पायाभूत सुविधा आणि वित्तीय सेवा क्षेत्रांत काम करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांसाठी हे आकडे लक्षवेधी आहेत.
एऑनच्या सर्वेक्षणावर आधारित वृत्तानुसार, 2026 मध्ये कर्मचारी नोकरी सोडण्याचे प्रमाण 18 टक्क्यांपर्यंत पोहोचले. तुलनेत हे प्रमाण 2025 मध्ये 16.2 टक्के आणि 2024 मध्ये 17.1 टक्के होते. असे असले तरी कंपन्यांकडून कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापरही वाढत आहे. एआय साधनांचा वापर उत्पादकता वाढवण्यासाठी आणि कामकाज अधिक कार्यक्षम करण्यासाठी केला जात असल्याचे म्हटले जात आहे.
सरासरी पगारवाढीचा अंदाज पाहून केवळ कंपनीच्या निर्णयाची वाट पाहण्याऐवजी कर्मचाऱ्यांनी स्वतःच्या कामगिरीचे मूल्यमापन करणे आवश्यक आहे. वर्षभरात केलेले महत्त्वाचे काम, व्यवसायाला दिलेले योगदान, वाढलेल्या जबाबदाऱ्या आणि नवीन शिकलेली कौशल्ये यांची नोंद ठेवा.कामगिरीचा आढावा घेताना आपल्या क्षेत्रातील पगाराचे प्रमाण आणि बाजारातील मागणी समजून घ्या, असे आवाहन करण्यात आले आहे.