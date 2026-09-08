/FD गुंतवणूकदारांसाठी आनंदाची बातमी! ही बँक देत आहे ८.५०% पर्यंत व्याजदर, संपूर्ण यादी पाहा

जर तुम्ही तुमच्या बचतीची गुंतवणूक 'फिक्स्ड डिपॉझिट' (FD) मध्ये करून चांगला परतावा मिळवू इच्छित असाल, तर ही बातमी तुमच्यासाठी आहे. देशातील एक प्रमुख 'स्मॉल फायनान्स बँक' असलेल्या 'युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक' (Unity Small Finance Bank) कडून ३ कोटी रुपयांपेक्षा कमी रकमेच्या FD वर आकर्षक व्याजदर दिले जात आहेत. बँकेच्या अधिकृत वेबसाइटनुसार, FD चे नवीन व्याजदर १५ जुलै २०२६ पासून लागू झाले आहेत. या कालावधीत केलेल्या FD वर युनिटी स्मॉल फायनान्स बँक सामान्य ग्राहकांना जास्तीत जास्त ८% आणि ज्येष्ठ नागरिकांना ८.५०% पर्यंत व्याजदर देत आहे. चला तर मग, विविध कालावधींसाठी (tenures) देऊ करण्यात आलेल्या व्याजदरांची सविस्तर माहिती घेऊया.
कमी कालावधीच्या FD बाबत सांगायचे तर, ७-१४ दिवस आणि १५-४५ दिवस मुदत असलेल्या FD वर बँक सामान्य ग्राहकांना ४.००% वार्षिक व्याजदर देत आहे. तसेच, ४६-६० दिवस मुदत असलेल्या FD वर ४.७५% व्याजदर दिला जात आहे, तर ६१-९० दिवस आणि ९१-१६४ दिवस मुदत असलेल्या ठेवींवर ग्राहकांना ५.००% व्याज मिळेल. याव्यतिरिक्त, १६५ दिवस ते ६ महिने मुदतीच्या FD साठी व्याजदर ५.५०% निश्चित करण्यात आला आहे.
मध्यम मुदतीच्या FD साठी, बँक ६ महिन्यांपेक्षा जास्त कालावधीपासून ते २०१ दिवसांपर्यंत आणि २०२ दिवसांपासून ते ३६४ दिवसांपर्यंतच्या FD वर ६.२५% व्याज देत आहे. विशेष म्हणजे, १२ महिने (१ वर्ष) मुदत असलेल्या FD वर बँक ७.५०% इतका उत्तम परतावा देत आहे. तथापि, १२ महिने १ दिवस ते ५०० दिवस मुदत असलेल्या FD वर व्याजदर ६.५०% आहे. त्याच वेळी, ५०१ दिवसांच्या विशेष FD वर ग्राहकांना जास्तीत जास्त ८.००% व्याजदर मिळतो.
दुसरीकडे, ५०२ दिवस ते १८ महिने, १८ महिने ते ७०० दिवस, ७०१ दिवस, ७०२ दिवस ते ९९८ दिवस, ९९९ दिवस ते ३४ महिने, ३४ महिने ते ३६ महिने आणि ३६ महिने ते ६० महिने अशा दीर्घ मुदतीच्या मुदत ठेवींवर (FDs) ग्राहकांना ६.७५% व्याज मिळेल. सर्वात जास्त कालावधीच्या ठेवींसाठी—म्हणजेच ६० महिने ते १२० महिने (५ ते १० वर्षे)—बँक ६.००% व्याजदर देत आहे.
बँक ज्येष्ठ नागरिक ग्राहकांना व्याजदरांवर विशेष अतिरिक्त लाभ देत आहे. ४६ दिवस ते १० वर्षे कालावधीच्या बहुतांश मुदत ठेवींवर त्यांना सामान्य दरांपेक्षा ०.५०% (५० बेसिस पॉइंट्स) पर्यंत अतिरिक्त व्याज मिळेल. ज्येष्ठ नागरिक १२ महिन्यांच्या मुदत ठेवीवर ८.००% आणि ५०१ दिवसांच्या विशेष मुदत ठेवीवर जास्तीत जास्त ८.५०% व्याज मिळवू शकतात. अशा प्रकारे, ज्येष्ठ नागरिक ग्राहक आता त्यांच्या बचतीवर ४.००% ते ८.५०% पर्यंतचा आकर्षक परतावा मिळवू शकतात.