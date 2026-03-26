Kerosene Oil Distribution: भारतात वर्षाला सुमारे 26 कोटी टन कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करण्याची क्षमता आहे. गेल्या दोन दिवसांत काही ठिकाणी पेट्रोल पंपांवर रांगा लागल्या होत्या, पण ते फक्त भीतीमुळे झाले. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Mar 26, 2026, 03:00 PM IST
भारतीय नागरिकांसाठी गुड न्यूज; केंद्र सरकारने शोधला तेल तुटवड्यावर पर्याय, आता LPG ऐवजी...
केरोसिनचा पर्याय

Kerosene Oil Distribution: देशात एलपीजी, डिझेल किंवा पेट्रोल यांची कोणतीही कमतरता नाही, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले.सरकारने पाइप्ड नॅचरल गॅस (पीएनजी) ला प्राधान्य दिले असून घरगुती पीएनजी कनेक्शन्स 100 टक्के पुरवले जात आहेत. तसेच वाहनांसाठी सीएनजीही पूर्ण क्षमतेने उपलब्ध असल्याचे  पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक गॅस मंत्रालयातील संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा यांनी सांगितले. त्यामुळे जनतेने अफवांवर विश्वास ठेवू नका आणि घाबरून खरेदी करू नका, असे आवाहन करण्यात आले आहे. दरम्यान एलपीजीला पर्याय म्हणून सरकारकडून केरोसिन अतिरिक्त वाटपावर भर देण्यात आलाय. काय घडलंय नेमकं? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

भारतात वर्षाला सुमारे 26 कोटी टन कच्च्या तेलाचे शुद्धीकरण करण्याची क्षमता आहे. गेल्या दोन दिवसांत काही ठिकाणी पेट्रोल पंपांवर रांगा लागल्या होत्या, पण ते फक्त भीतीमुळे झाले. प्रत्यक्षात कोणत्याही पंपावर कमतरता नाही, असे सरकारकडून स्पष्ट करण्यात आले आहे. असे असले तरी सरकारकडून केरोसिनचे वाटपही करण्यात आल्याची माहिती समोर येत आहे.

पेट्रोल आणि डिझेल पुरवठा पूर्ण

पेट्रोल आणि डिझेलची पुरेशी साठवणूक उपलब्ध आहे. कोणत्याही पेट्रोल पंपावर कमतरता भासत नाही. लोकांनी घाबरून जास्त प्रमाणात खरेदी करू नये, असे आवाहन करण्यात आले आहे. याशिवाय पेट्रोल आणि डिझेलच्या किंमतीत कोणतीही वाढ झालेली नाही. ‘आमच्याकडे पुरेसे स्टॉक आहे, म्हणून अफवांवर विश्वास ठेवू नका.’, असे शासनाने लोकांना सांगितले. यामुळे सामान्य नागरिकांना दिलासा मिळाला आहे. 

एलपीजी पुरवठा सुरळीत

कोणत्याही वितरकाकडे कमतरता नाही. ऑनलाइन बुकिंग व्यवस्था चांगली चालू आहे, असे एलपीजीबाबत सरकारने स्पष्ट केले आहे. आतापर्यंत 26 राज्यांना व्यावसायिक एलपीजीचे सुमारे 22 हजार टन वाटप करण्यात आले आहे. एलपीजीचा दुरुपयोग रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांनी मोठी कारवाई सुरू केली आहे. काल एका दिवसात सुमारे 2700 छापे टाकण्यात आले आणि 200 सिलिंडर जप्त करण्यात आले. यामुळे काळ्या बाजाराला आळा बसला आहे. 

पीएनजी आणि सीएनजीला प्राधान्य

सरकारने पीएनजीला सर्वोच्च प्राधान्य दिले असल्याचे सांगितले. घरगुती पीएनजी कनेक्शन्स पूर्ण क्षमतेने पुरवले जात आहेत. वाहतूक क्षेत्रातील सीएनजीही १०० टक्के उपलब्ध आहे. यामुळे शहरांतील वाहनचालक आणि घरगुती वापरकर्त्यांना मोठा फायदा होणार आहे.  ‘पीएनजी हे भविष्यातील इंधन आहे आणि त्याला पूर्ण पाठिंबा दिला जात आहे’, असे सरकारचे म्हणणे आहे.  

केरोसिनचा पर्यायी पुरवठा 

एलपीजीऐवजी पर्याय म्हणून केरोसिनचे अतिरिक्त वाटप करण्यात आले आहे. १६ राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांना याबाबत आदेश जारी करण्यात आले आहेत. याशिवाय एलपीजी रिफिल बुकिंगच्या वेळेत बदल झाल्याच्या अफवा पूर्णपणे खोट्या असल्याचे सरकारने स्पष्ट केले. जुन्या नियमांनुसारच बुकिंग चालू राहील. सरकारने लोकांना आवाहन केले की, ‘घाबरू नका, पुरवठा पूर्ण सुरळीत आहे.’ या सर्व आश्वासनांमुळे बाजारात शांतता निर्माण झाली आहे. 

केरोसीनच्या वाटपास राज्याकडून मंजुरी

युद्धाच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारने मोठं पाऊल उचललंय.  केंद्र सरकारकडून 37 लाख ४४ हजार लिटर केरोसीनच्या वाटपास राज्याकडून मंजुरी देण्यात आलीय. प्रति कुटुंब किंवा शिधापत्रिका असलेल्यांना 3 लिटर केरोसीन मिळणार आहे. एलपीजी तुटवड्याच्या पार्श्वभूमीवर राज्य सरकारकडून तात्पुरता स्वरुपात केरोसीन वाटप केले जाणार आहे.राज्य सरकारकडून जिल्हानिहाय आवश्यक केरोसीन वितरण निश्चित करण्यात आले आहे. मार्च-एप्रिल 2026 मध्ये केरोसीन वाटप राज्यात तिन्ही सरकारी तेल कंपन्यांकडून केले जाणार आहे. एकूण वाटपाच्या 85 टक्के केरोसीन पहिल्या पंधरवड्यात सोडण्याचे राज्य सरकारचे आदेश आहेत.ज्या कुटुंबाकडे शिधापत्रिका नाही असे कुटुंब देखील केरोसीन उपलब्धतेनुसार केरोसीन वितरणास पात्र राहतील. 
प्रतिसादाच्या अनुषंगाने श्वेतपत्रिकाधारक देखील केरोसीन मिळण्यास पात्र असतील, असेही स्पष्ट करण्यात आले आहे.

41 टॅंकर भरुन कोरोसिनचे वाटप 

सध्या सुरू असलेल्या एलपीजी (LPG) संकटाच्या पार्श्वभूमीवर, सर्वसामान्य जनतेसाठी—विशेषतः 'उज्ज्वला' एलपीजी जोडणीधारकांसाठी—एक दिलासादायक बातमी आहे. जिल्हा प्रशासनाने मार्च महिन्यासाठी 41 टँकर भरून रॉकेल (केरोसीन) तेलाचे वाटप केले आहे. या एकूण साठ्यापैकी, 40 टँकर—म्हणजेच 480000 लिटर—रॉकेल जिल्ह्याच्या घाऊक रॉकेल विक्रेत्यांना पुरवण्यासाठी राखून ठेवण्यात आले आहेत.या 40 टँकरपैकी 37 टँकर—ज्यांचे प्रमाण 444000 लिटर इतके आहे—'इंडियन ऑइल' (IOC) कंपनीला देण्यात आले आहेत; तर उर्वरित तीन टँकर (36000 लिटर) 'एचपीसीएल' (HPCL) कंपनीला त्यांच्या संबंधित घाऊक विक्रेत्यांमार्फत वितरणासाठी सोपवण्यात आले आहेत. अधिकृत आदेशानुसार, HPCL ने 36000 लिटर (3 टँकर इतके) रॉकेल तेल, ग्रामीण भागातील बख्तियारपूर येथे स्थित घाऊक विक्रेते 'मेसर्स बी.के. सिंग' यांना वितरणासाठी दिले आहे.

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

इतर बातम्या

'आदित्य ठाकरेंनी संजय राऊतांची कॉलर धरली', एकनाथ...

महाराष्ट्र बातम्या