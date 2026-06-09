/IT मध्ये जॉब शोधणाऱ्यांसाठी महत्वाची बातमी; भारतातील सर्वात मोठ्या डिजिटल पेमेंट कंपनीत 4000 लोकांची बंपर भरती

Paytm : AI मुळे IT सेक्टरमध्ये खळबळ माजली आहे. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. लाखो लोकांच्या नोकऱ्या धोक्यात आहेत. अशातच भारतातील सर्वात मोठी डिजिटल पेमेंट कंपनी, पेटीएम(Paytm) मध्ये बंपर भरती होणार आहे. जवळपास 4000 लोकांना Paytm नोकरी देणार आहे. अनेक मोठ्या टेक कंपन्या एआय (आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स) मुळे कर्मचाऱ्यांची संख्या कमी करत आहेत. अशातच IT सेक्टरमध्ये जॉब शोधणाऱ्यांसाठी ही भरती मोठा दिलासा ठरणार आहे.
पेटीएमच्या एका निर्णयामुळे IT सेक्टरमध्ये नोकरी शोधणाऱ्यांना नवी संधी उपलब्ध होणार आहे. Paytm कंपनीने नवीन कर्मचराी भरतीची घोषणा केली आहे. पुढील 9 महिन्यांत सुमारे 4,000 नवीन कर्मचाऱ्यांची भरती केली जाणार आहे. जगभरातील टेक कंपन्या एआयमध्ये वेगाने गुंतवणूक करत आहेत. अनेक ठिकाणी कर्मचाऱ्यांची संख्याही कमी केली जात आहे. अशातच Paytm ने नवी भरती करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
पेटीएमने आपल्या एआय-आधारित उत्पादने, तंत्रज्ञान प्लॅटफॉर्म आणि व्यापारी नेटवर्कला अधिक मजबूत करण्यासाठी नवीन प्रतिभावान व्यक्तींची भरती करण्याचा निर्णय घेतल्याचे समजते. मार्च 2027 पर्यंत Paytm मध्ये भरती सुरू राहणार आहे. तंत्रज्ञान क्षेत्रात नोकरी शोधणाऱ्या तरुणांसाठी ही एक महत्त्वपूर्ण बातमी आहे. कंपनीमध्ये सध्या सुमारे 40,000 कर्मचारी असून, या नवीन भरतीमुळे त्यांच्या संख्येत अंदाजे 10 वाढ होण्याची अपेक्षा आहे.
पेटीएमला आता फक्त डिजिटल पेमेंट कंपनी अशी आपली ओळख बदलायची आहे. Paytm डिजीटल पेमेंट कंपनी एआयच्या (AI) मदतीने आपली उत्पादने आणि सेवा अधिक स्मार्ट बनवण्यासाठी प्रयत्न करत आहे. भविष्यात, एआय वित्तीय सेवा, डिजिटल पेमेंट आणि ग्राहक अनुभवामध्ये पूर्णपणे परिवर्तन घडवून आणू शकते. याच कारणास्तव, पेटीएमने आपली टीम अधिक मजबूत करण्यास आधीच सुरुवात केली आहे. पेटीएमच्या या कृतीतून हे दिसून येते की एआय केवळ नोकऱ्या कमी करत नाही, तर नवीन संधीही निर्माण करत आहे.
पेटीएमची नवीन भरती अनेक वेगवेगळ्या टीम्समध्ये केली जाईणार आहे. यामध्ये प्रॉडक्ट सपोर्ट, टेक्नॉलॉजी, इंजिनिअरिंग, एआय, डेटा यांच्याशी संबंधित पदांचा समावेश आहे. मागील दोन महिन्यांतच 800 हून अधिक लोकांना सामील करून घेण्यात आले आहे असे कंपनीने म्हटले आहे. आता सुमारे 4,000 अधिक कर्मचाऱ्यांची भरती करण्याची प्रक्रिया सुरू आहे.
येत्या काळात डिजिटल पेमेंट आणि फायनान्स क्षेत्रात एआयमुळे पूर्णपणे बदल होऊ शकते, म्हणूनच आतापासूनच एक मजबूत टीम तयार केली जात आहे. पेटीएमला आता केवळ यूपीआय आणि मोबाईल पेमेंटपुरते मर्यादित राहायचे नाही. कंपनी कर्ज, विमा, गुंतवणूक आणि इतर वित्तीय सेवांमध्येही वेगाने विस्तार करत आहे.
विशेष म्हणजे, पेटीएम हजारो लोकांना नोकरीवर ठेवण्याच्या तयारीत असतानाच, काही कर्मचाऱ्यांना कामावरून कमीही करू शकते. ही संख्या सुमारे 400 च्या आसपास असू शकते. तथापि, कंपनीच्या एकूण कर्मचारी संख्येच्या तुलनेत ही कपात खूपच कमी असल्याचे मानले जाते. याशिवाय, एआय-आधारित साधने आणि स्मार्ट सेवा देखील अधिक मजबूत केल्या जात आहेत.