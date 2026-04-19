Good News: मुंबई विद्यापीठाच्या विद्यार्थ्यांना थेट इटलीत शिक्षणाची संधी; फ्री राहणं, सोबत 500 युरोंचे आर्थिक सहाय्य!

Mumbai University: मुंबई विद्यापीठाने विद्यार्थ्यांना जागतिक पातळीवर शिक्षण मिळवण्यासाठी नवी दारं उघडली आहेत. युरोपियन अभ्यास केंद्रात शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना इटलीतील सिएना आणि पेरुजिया या प्रतिष्ठित विद्यापीठांमध्ये इटालियन भाषा व संस्कृतीचा अभ्यास करण्याची थेट संधी मिळाली आहे. ही योजना राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण 2020 अंतर्गत सुरू करण्यात आली असून, विद्यार्थ्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी ती खूप उपयुक्त ठरणार आहे. याबद्दल सविस्तर जाणून घेऊया.
बी.ए. आणि एम.ए. (फ्रेंच अभ्यास) या अभ्यासक्रमांमध्ये इटालियन भाषा व संस्कृती हा उपविषय म्हणून समाविष्ट करण्यात आला आहे. यामुळे विद्यार्थ्यांना भाषेचे ज्ञान घेताना सांस्कृतिक पैलूही समजतील. या योजनेच्या पहिल्या टप्प्यात चार गुणवंत विद्यार्थ्यांची निवड झाली आहे. त्यांना पूर्ण शैक्षणिक शुल्क माफी मिळणार असून, मोफत वसतिगृह किंवा त्याऐवजी 500 युरोपर्यंत आर्थिक मदत दिली जाणार आहे.
निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांना सप्टेंबर आणि नोव्हेंबर 2026 मध्ये इटलीला रवाना होण्याची संधी आहे. या शिष्यवृत्तीमुळे त्यांना केवळ शैक्षणिक ज्ञान नव्हे तर आंतरराष्ट्रीय अनुभवही मिळेल. मुंबई विद्यापीठाने ही योजना विद्यार्थ्यांच्या भविष्यातील करिअरला बळकटी देण्यासाठी आणि त्यांची स्पर्धात्मक क्षमता वाढवण्यासाठी सुरू केली आहे.
मुंबई विद्यापीठातील युरोपियन अभ्यास केंद्र हे आशियातील एकमेव केंद्र आहे जे ‘इरासमस मुंडूस’ अंतर्गत युरोपियन लिटररी कल्चर्स या आंतरराष्ट्रीय पदव्युत्तर अभ्यासक्रमाचे संचालन करते. दरवर्षी ऑगस्ट महिन्यात या अभ्यासक्रमातील दोन विदेशी विद्यार्थ्यांना मुंबईत एक सत्र शिकण्याची संधी दिली जाते. यामुळे मुंबईतील विद्यार्थ्यांना जागतिक विद्यार्थी मित्रमंडळी मिळतात आणि सांस्कृतिक देवाणघेवाण वाढण्यास मदत होणार आहे.
इटलीच्या परराष्ट्र मंत्रालयाने डॉ. अॅना फेरारा या इटालियन नागरिकांची सहा वर्षांसाठी पूर्णवेळ प्राध्यापक म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांच्या मार्गदर्शनामुळे विद्यार्थ्यांना इटालियन भाषा व संस्कृतीचे खोल ज्ञान मिळेल. हे केंद्र विद्यार्थ्यांना आंतरराष्ट्रीय स्तरावरील संशोधन आणि सहकार्याच्या संधी निर्माण करत आहे.
याशिवाय, 1088 सालापासून चालत आलेल्या युरोपातील सर्वात जुन्या बोलोनिया विद्यापीठाशी ‘इरासमस प्लस’ करार झाला आहे. त्यानुसार एम.ए. (फ्रेंच) तिसऱ्या सत्रातील एका विद्यार्थ्याला पाच महिने इटलीत शिकता येईल. त्याला दरमहा 850 युरो शिष्यवृत्ती, शुल्क माफी आणि विमानप्रवास खर्च मिळेल. परदेशात मिळालेले गुण मुंबई विद्यापीठात हस्तांतरित होतात, त्यामुळे चौथे सत्र येथेच पूर्ण करता येणार आहे.
या सर्व उपक्रमांमुळे विद्यार्थ्यांना जागतिक दृष्टिकोन, भाषेचे कौशल्य आणि सांस्कृतिक समज विकसित होण्यास मदत होणार आहे. या शिष्यवृत्तीमुळे विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक गुणवत्ता आणि स्पर्धात्मकता नक्कीच वाढेल.विद्यार्थ्यांसाठी ही योजना केवळ शिक्षणाची नव्हे तर जीवन बदलणारी संधी असल्याची प्रतिक्रिया मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू प्रा. रवींद्र कुलकर्णी यांनी दिली.