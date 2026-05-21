/DA Arrears: महाराष्ट्रातील सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी गुड न्यूज, मे महिन्याच्या पगारात मिळणार महागाई भत्त्याची थकबाकी!

Dearness Allowance: मे महिन्याच्या पगारात थेट रक्कम जमा होणार असल्याने त्याचा फायदा तात्काळ मिळेल. यामुळे कर्मचाऱ्यांची आर्थिक स्थिती सुधारण्यास मदत होईल, तसेच सरकारी धोरणांवर विश्वासही वाढेल.
Dearness Allowance: राज्य सरकारी कर्मचाऱ्यांसाठी महागाई भत्ता (DA) थकबाकीबाबत मोठा निर्णय घेण्यात आला असून, ५वा, ६वा आणि ७वा वेतन आयोग लागू असलेल्या कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळणार आहे. मे महिन्याच्या पगारासोबत ही थकबाकी जमा होणार असल्याने लाखो कर्मचाऱ्यांना थेट फायदा होईल. काय झालाय निर्णय? कर्मचाऱ्यांवर काय परिणाम? सविस्तर जाणून घेऊया.
राज्यातील 5वा, 6वा आणि 7वा वेतन आयोगानुसार वेतन घेणाऱ्या सरकारी कर्मचाऱ्यांना महागाई भत्त्याची थकबाकी देण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. यामध्ये विविध विभागांतील कर्मचारी, शिक्षक आणि काही निवृत्त कर्मचाऱ्यांचाही समावेश आहे. त्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर कर्मचाऱ्यांना आर्थिक दिलासा मिळणार आहे.
सरकारच्या निर्णयानुसार, ही थकबाकी वेगळी देण्याऐवजी थेट मे महिन्याच्या पगारातच जमा केली जाणार आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांना अतिरिक्त प्रक्रिया न करता थेट खात्यात पैसे मिळतील. हा निर्णय जलद अंमलबजावणीसाठी महत्त्वाचा मानला जात आहे.
प्रत्येक कर्मचाऱ्याला मिळणारी रक्कम वेगळी असणार आहे. ती त्यांच्या वेतनश्रेणी, सेवाकाल आणि लागू असलेल्या वेतन आयोगानुसार ठरेल. काही कर्मचाऱ्यांना हजारो रुपयांपासून ते लाखांपर्यंतची थकबाकी मिळू शकते, असे अंदाज व्यक्त केले जात आहेत.
महागाई भत्त्यात वेळोवेळी वाढ जाहीर केली जाते, मात्र काही प्रशासकीय किंवा आर्थिक कारणांमुळे ती त्वरित लागू होत नाही. त्यामुळे काही कालावधीसाठी भत्ता थकबाकी स्वरूपात जमा राहतो. आता सरकारने हा प्रलंबित मुद्दा सोडवण्याचा निर्णय घेतला आहे.
या निर्णयामुळे सरकारी कर्मचाऱ्यांमध्ये समाधानाचे वातावरण निर्माण झाले आहे. विशेषतः महागाईच्या पार्श्वभूमीवर ही अतिरिक्त रक्कम आर्थिक दिलासा देणारी ठरणार आहे. अनेक कर्मचारी संघटनांनी या निर्णयाचे स्वागत केले आहे.
इतक्या मोठ्या प्रमाणावर थकबाकी देताना राज्य सरकारवर आर्थिक भार पडणार आहे. मात्र कर्मचाऱ्यांचा खर्च वाढल्याने बाजारात खरेदी वाढेल आणि त्याचा अप्रत्यक्ष फायदा अर्थव्यवस्थेला होऊ शकतो, असे तज्ज्ञांचे मत आहे.
सरकार भविष्यात महागाई भत्ता वेळेवर देण्याचा प्रयत्न करेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. तसेच अशा थकबाकीची वेळ पुन्हा येऊ नये यासाठी नियोजन अधिक मजबूत करण्याची गरज अधोरेखित होत आहे.