English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

नगरपालिका निवडणुकींपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारने टाकले पैसे

पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी किसान सन्मान निधी योजनेच्या 21 व्या हप्त्याअंतर्गत देशभरातील लाखो शेतकऱ्यांना 18000 कोटी रुपये हस्तांतरित केले. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Nov 19, 2025, 07:37 PM IST
नगरपालिका निवडणुकींपूर्वी शेतकऱ्यांच्या खात्यात सरकारने टाकले पैसे

केंद्र सरकारच्या महत्वाच्या प्रधानमंत्री किसान सन्मान निधी (PM-KISAN) योजनेअंतर्गत देशभरातील पात्र शेतकऱ्यांसाठी 21 वा हप्ता आज वितरीत करण्यात आला. या हफ्त्याचं वितरण आज पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते करण्यात आलं. 

Add Zee News as a Preferred Source

एलईडी प्रसारणादरम्यान, जिल्हा प्रभारी आणि क्षेत्र व्यवस्थापक नरेश कुमार यांनी ग्रामस्थांना पीएम-किसान योजनेसह इतर फायदेशीर शेतीशी संबंधित योजनांविषयी माहिती दिली.

रब्बी हंगामाला होईल मदत 

शेतकऱ्यांनी असे व्यक्त केले की हप्त्याचा थेट लाभ मिळाल्याने रब्बी हंगामाच्या तयारीत मदत होईल, तर नैसर्गिक शेती शिखर परिषदेमुळे पर्यावरणपूरक शेतीसाठी नवीन मार्ग खुले होतील.यापूर्वी राज्य शासनाने ही अतिवृष्टीग्रस्त शेतकऱ्यांना मदत म्हणून भरीव रक्कम वितरित करण्याचं काम केलं आहे.  21 व्या हप्त्यामुळे राज्यातील शेतकऱ्यांना लागवड, बियाणे, उपजीविका आणि इतर कृषी खर्चासाठी आवश्यक असे तातडीचे आर्थिक बळ मिळणार आहे." अशी प्रतिक्रिया राज्याचे कृषिमंत्री दत्तात्रय भरणे (Dattatray bharne) यांनी दिली.

एकूण 21 हफ्ते जारी 

पीएम किसान योजनेअंतर्गत आतापर्यंत एकूण 21 हप्ते जारी करण्यात आले आहेत. 20 वा हप्ता 2 ऑगस्ट 2025 रोजी जारी करण्यात आला होता, तर 21 वा हप्ता आज 19 नोव्हेंबर 2025 रोजी जारी करण्यात आला. शेतकऱ्यांना त्यांचे हप्ते मिळण्याची ही एक खास वेळ आहे. प्रत्येक वेळी, केंद्र सरकार शेतकऱ्यांना हप्त्यांच्या स्वरूपात आर्थिक मदत देते.

पीएम किसान 21 वा हप्ता पंतप्रधान मोदींनी 9 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांसाठी पेमेंट जारी केले संपूर्ण तपशील तपासा

2000 रुपये बँक खात्यात पाठवले

जर तुम्ही देखील पीएम किसान योजनेचे सदस्य असाल, तर तुम्हाला तुमच्या बँक खात्यात प्रत्येकी २००० रुपये मिळाले असतील. पीएम किसान योजनेत नोंदणी केलेल्या शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपये मिळतात, जे प्रत्येकी २००० रुपयांच्या तीन हप्त्यांमध्ये वितरित केले जातात. त्याच क्रमाने, 21 व्या हप्त्यात 2000 रुपये देखील देण्यात आले.

पीएम किसान योजनेचा हप्ता जारी झाल्यानंतर, सरकार लाभार्थ्यांना एक संदेश पाठवते. हा संदेश त्यांना सूचित करतो की हप्त्याची रक्कम लाभार्थी म्हणून तुमच्या बँक खात्यात हस्तांतरित करण्यात आली आहे.

जर तुम्हाला हा संदेश मिळाला नाही, तर तुम्हाला तुमच्या बँकेकडून एक हप्त्याचा संदेश देखील मिळेल ज्यामध्ये तुमच्या खात्यात 2000 रुपये जमा झाल्याचे सांगितले जाईल.

पीएम किसान २१ वा हप्ता पंतप्रधान मोदी यांनी 9 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांसाठी पेमेंट जारी केले संपूर्ण तपशील तपासा

जर तुम्हाला मेसेज मिळाला नसेल आणि तुमच्या खात्याचे डेबिट कार्ड असेल, तर तुम्ही तुमच्या जवळच्या एटीएमला भेट देऊन तुमच्या बँक खात्यात 21 वा हप्ता जमा झाला आहे की नाही हे तपासू शकता.

About the Author

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

...Read More

Tags:
farmerPM Kisannarendra modidattatray bharneशेतकऱी

इतर बातम्या

फक्त 23 व्या वर्षी लग्न, 10 वर्षांनी मातृत्वाची प्राप्ती; आ...

मनोरंजन