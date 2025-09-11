...म्हणून सोन्या-चांदीचे दर वाढतच राहणार! गुंतवणूकदार मालामाल; चांदी दीड लाखांवर तर सोनं...

Gold And Silver Rates Trends: जागतिक अस्थिरतेमुळे सोने आणि चांदीच्या मागणीत मोठी वाढ झाल्याचं दिसून येत आहे. त्यामुळेच सोन्या-चांदीच्या किमती नव्या उच्चाकांवर पोहोचल्या आहेत. गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या किमतीत तब्बल 44 टक्के वाढ झाली आहे. तर चांदीबद्दल बोलायचे झाल्यास चांदीच्या किमतीत 45 टक्के वाढ झाली आहे. सोन्याच्या तुलनेत चांदीच्या किमतीत अधिक वाढ होत असल्याचे आकडेवारीतून दिसत आहे. मागील 6 महिन्यांमध्ये सोने 26 टक्के आणि चांदीच्या दरात 29 टक्के इतकी प्रचंड वाढ झाली आहे.
मंगळवारी सोन्याच्या किमतीत प्रति 10 ग्रॅममागे पाच हजारांची तर चांदीच्या किमतीत 2800 रुपयांची मोठी वाढ झाली होती. बुधवारीही सोन्याच्या किमतीत प्रति 10 ग्रॅममागे 250 रुपयांनी वाढ होत ते 1 लाख 13 हजार रुपयांवर पोहोचले आहे. सोन्याच्या किमतीत एका आठवड्यात 7 टक्क्यांची तर चांदीच्या किमतीत 8 टक्क्यांची वाढ झाली आहे.
सोन्याची किंमत 7.80 टक्क्यांनी वाढली आहे. चांदीची किंमत 6.76 टक्क्यांनी वाढली आहे. एका आठवड्याचा विचार केला तर सोन्याच्या दरातील वाढ 9.57 टक्के असून चांदीच्या दरातील वाढ 8.74 टक्के इतकी आहे.
गुंतवणूक व औद्योगिक मागणी वाढली. प्रमुख अर्थव्यवस्थांमध्ये सवलत, सौर ऊर्जा, इलेक्ट्रिक वाहने आणि 5 जी पायाभूत सुविधा या क्षेत्रातील वाढत्या मागणीमुळे चांदीच्या किमतीत वाढ होत आहे.
औद्योगिक क्षेत्रातून वाढलेली मागणी, कमकुवत झालेला डॉलर, ट्रम्प टॅरिफमुळे निर्माण झालेली जागतिक अनिश्चितता यामुळे सोने-चांदीच्या दरात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे. येत्या सहा महिन्यांत चांदीच्या किमती 1 लाख 35 हजारांवर तर वर्षभरात भारतात चांदीचा दर प्रति किलो दीड लाखांवर जाण्याची शक्यता मोतीलाल ओसवालच्या अहवालात व्यक्त करण्यात आली आहे.
ईटीएफनी (एक्स्चेंज ट्रेडेड फंड्स) यावर्षी गुंतवणूकदारांना 44 टक्क्यांपर्यंत परतावा दिला आहे. सोन्यावर आधारित ईटीएफनी सरासरी 40.10 टक्के परतावा दिला आहे. यूटीआय गोल्ड ईटीएफने सर्वोच्च 41.07 टक्के परतावा दिला.
डॉलरची किंमत होत आहे
सुरक्षित गुंतवणूक म्हणून मागणी
अमेरिकेत नोकरीच्या संधी कमी झाल्याने व्याजदरात कपातीची शक्यता
जागतिक तणाव
व्यापार युद्ध
सोने आणि चांदीच्या किमतींमध्ये किती वाढ झाली आहे?
गेल्या वर्षभरात सोन्याच्या किमतीत 44% आणि चांदीच्या किमतीत 45% वाढ झाली आहे. मागील 6 महिन्यांत सोने 26% आणि चांदी 29% महागली आहे. एका आठवड्याच्या कालावधीत सोन्याच्या किमतीत 9.57% आणि चांदीच्या किमतीत 8.74% वाढ झाली आहे.
मंगळवार आणि बुधवारी सोने-चांदीच्या किमतीत किती वाढ झाली?
मंगळवारी सोन्याच्या किमतीत प्रति 10 ग्रॅम 5,000 रुपयांची आणि चांदीच्या किमतीत 2,800 रुपयांची वाढ झाली. बुधवारी सोन्याच्या किमतीत प्रति 10 ग्रॅम 250 रुपयांची वाढ होऊन त्या 1,13,000 रुपयांवर पोहोचल्या.
चांदीच्या किमतीत सोन्यापेक्षा जास्त वाढ का होत आहे?
चांदीच्या किमतीत सोन्यापेक्षा जास्त वाढ होण्याचे कारण म्हणजे तिची गुंतवणूक आणि औद्योगिक मागणी. सौर पॅनेल, इलेक्ट्रिक वाहने आणि 5G तंत्रज्ञान यांसारख्या क्षेत्रांत चांदीचा वापर वाढला आहे, ज्यामुळे तिची मागणी आणि किंमत वाढत आहे.