English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

तुमच्या हातातील मोबाईलमुळे बँक अकाऊंट मिनिटांत होईल खाली; आताच बदला 'ही' सेटींग्ज!

Google Warning: गुगल आणि अमेरिकेची सायबर सुरक्षा एजन्सी CISA ने मोबाईल यूजर्सना अलर्ट जारी केलाय. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: Dec 3, 2025, 03:32 PM IST
तुमच्या हातातील मोबाईलमुळे बँक अकाऊंट मिनिटांत होईल खाली; आताच बदला 'ही' सेटींग्ज!
धोक्याचे एप्स

Google Warning: आजच्या जमान्यात प्रत्येकाच्या हातात मोबाईल आहे. मोबाईल नसणाऱ्या व्यक्ती फारच क्वचित सापडतील. या मोबाईलमध्ये आपण बरेच अॅप्स डाऊनलोड करतो. पण यामुळे तुमचे बँक खाते रिकामी होऊ शकते, असे कोणी सांगितले तर? हो. गुगलनेच यासंदर्भात वॉर्निंग दिली आहे. काय आहे नेमकं प्रकरण? सविस्तर जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

गुगल आणि अमेरिकेची सायबर सुरक्षा एजन्सी CISA ने मोबाईल यूजर्सना अलर्ट जारी केलाय. प्ले स्टोअरवर काही मोफत VPN अॅप्स खरे दिसतात, पण ते आतून खतरनाक मालवेअर असतात. हे अॅप्स डाउनलोड केल्यावर तुमचे चॅट, बँकिंग पासवर्ड, फोटो, क्रिप्टो वॉलेट – सगळेच चोरीला जाते. यामुळे काही मिनिटांत तुमचे बँक खाते पूर्णपणे रिकामे होऊ शकते, असा इशारा देण्यात आलाय.

हे अ‍ॅप्स कसे फसवतात?

हे लोकप्रिय VPN कंपन्यांची नावे कॉपी करतात किंवा टोटल फ्री, फास्ट स्पीड अशा जाहिराती दाखवतात. डाउनलोड केल्यावर ते गुपचूप तुमच्या फोनमध्ये स्पाय कोड टाकतात. तुम्हाला कळतही नाही आणि हॅकर्स तुमचा सगळा डेटा पाहू लागतात. अनेकदा हे अॅप्स प्ले स्टोअरबाहेर APK फाइल्समधून येतात.

मोफत VPN वापरायचे की नाही?

पूर्णपणे मोफत VPN कधीच वापरू नका, असे तज्ञ सांगतात. कारण "जर प्रोडक्ट मोफत असेल तर तुम्हीच प्रोडक्ट आहात. तुमचा डेटा विकला जातो किंवा चोरीला जातो. गरज असेल तर फक्त NordVPN, ExpressVPN, Surfshark सारखे विश्वसनीय पेड VPN घ्या. त्यांची गोपनीयता हमी असते.

आता काय करायचे? 

त्वरित या 3 गोष्टी करा  फोनमध्ये गुगल प्ले प्रोटेक्ट नेहमी चालू ठेवा. सेटिंगमध्ये सिक्योरीटीमध्ये जाऊन गुगल प्ले प्रोटेक्ट ऑन करा.  प्ले प्रोटेक्ट कधीच बंद करू नका, APK फाइल्स थेट इंस्टॉल करू नका. अनोळखी लिंकवरून आलेले VPN अॅप्स कधीही डाउनलोड करू नका

कसे राहाल सुरक्षित?

फक्त गुगल प्ले स्टोअर किंवा अ‍ॅपल एप स्टोअरवरूनच अ‍ॅप्स डाउनलोड करा. VPN मुळे स्पीड थोडी कमी होणे नॉर्मल आहे. त्यामुळे घाबरू नका.बँकिंग, UPI, क्रिप्टो असे महत्त्वाचे काम करताना VPN चालू असले तरी विश्वसनीय असेल याची खात्री करा.आजच प्ले प्रोटेक्ट चालू करा आणि बनावट VPN पासून सावध राहा. नाहीतर एका क्लिकमध्ये सगळे पैसे गायब होऊ शकतात हे लक्षात असू द्या. 

FAQ

प्रश्न १. बनावट VPN अ‍ॅप्स कसे ओळखावे?

उत्तर: जर अ‍ॅप पूर्णपणे मोफत असेल, खूप जास्त डाउनलोड्स दाखवत असेल पण रिव्ह्यूज कमी असतील, प्ले स्टोअरबाहेर APK लिंक देऊन डाउनलोड करायला सांगत असेल, किंवा NordVPN, ExpressVPN सारख्या मोठ्या कंपनीचे नाव कॉपी करून "Pro", "Plus", "Super Fast" असे नाव लावले असेल तर ते ९९% बनावट असते. अशी अॅप्स कधीच डाउनलोड करू नका.

प्रश्न २. मी सध्या मोफत VPN वापरतोय, आता काय करू?

उत्तर: लगेच ते अॅप अनइंस्टॉल करा! त्यानंतर फोनच्या सेटिंगमध्ये जा → अॅप्स → त्या VPN अॅपवर क्लिक करा → परवानग्या पहा आणि सगळ्या परवानग्या काढून टाका → अनइंस्टॉल करा. नंतर Google Play Protect स्कॅन करा आणि बँकिंग अॅप्सचे पासवर्ड त्वरित बदलून टाका. पुढे फक्त पेड आणि विश्वसनीय VPN (NordVPN, ExpressVPN, Surfshark) वापरा.

प्रश्न ३. Google Play Protect नेहमी चालू ठेवावे का? आणि ते कसे चालू करावे?

उत्तर: हो, ते कधीच बंद करू नका! ते तुमचा फोन २४ तास स्कॅन करत राहते आणि धोकादायक अॅप्स आपोआप ब्लॉक करते.
चालू करण्याची सोपी पद्धत:फोनमध्ये Play Store उघडा → वर उजवीकडे तुमचे प्रोफाइल फोटो → Play Protect → सेटिंग्स (गियर आयकॉन) → "Scan apps with Play Protect" चालू करा.
हे नेहमी चालू ठेवा, मग कोणताही बनावट VPN किंवा मालवेअर फोनमध्ये येणार नाही!

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
Google Warningtech news hindiGoogle Warning to these appsgoogle warninggoogle play store app warning

इतर बातम्या

ना रोमॅंटिक ना मेलोड्रामा... सत्य घटनेवर आधारित 3000+ निष्प...

मनोरंजन