Marathi News
महाराष्ट्र नव्हे, Google 'या' राज्यात गुंतवणार 88,700,00,00,000 ची घसघशीत रक्कम; नेमका हेतू काय?

Google India Investmet : आशियातील सर्वात मोठ्या डेटा सेंटरसाठी Google कडून भारतातील 'या' राज्याला पसंती; महाराष्ट्राची संधी हुकली  

सायली पाटील | Updated: Oct 9, 2025, 12:06 PM IST
महाराष्ट्र नव्हे, Google 'या' राज्यात गुंतवणार 88,700,00,00,000 ची घसघशीत रक्कम; नेमका हेतू काय?
google to invest 88700 crores in India to make Asias largest data center andhra pradesh it jobs business news

Google India Investmet : माहिती आणि तंत्रज्ञान (IT) क्षेत्रात साधारण दशकभराचा कालावधी मागे वळून पाहिलं असता संपूर्ण जगानं प्रचंड प्रगती केल्याचं पाहायला मिळत आहे. अनेक देशांनी या क्षेत्रात महत्त्वपूर्ण योगदान दिलं असून, भारतही या स्पर्धेत मागे राहिलेला नाही. देशात दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात युवावर्ग IT क्षेत्रातील शिक्षण/ उच्चशिक्षण घेत बड्या कंपन्यांमध्ये आपली सेवा देत आहे. याच कारणास्तव भारतात उद्योगाला संधी पाहता कैक आयटी कंपन्यांनी त्यांचे तळ या देशातही ठोकले आहेत. 

याच क्रांतीचा पुढचा टप्पा म्हणजे (Asia) आशिया खंडातील सर्वात मोठं डेटा सेंटर उभारण्यासाठी google कडून केली जाणारी गडगंज गुंतवणूक. उपलब्ध माहितीनुसार गुगल (Google) सर्वात पहिला आणि भारताच्या डिजिटल इतिहासातीलही पहिला सर्वात मोठा प्रकल्प भारतात सुरू करणार असून, त्यासाठी 10 अब्ज डॉलर अर्थात 88 हजार 730 कोटी रुपयांची गुंतवणूक करण्यास सज्ज आहे. 

कोणत्या राज्याला लागली गुगलची लॉटरी? 

महाराष्ट्र, गुजरात नव्हे, तर आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम इथं या प्रकल्पासाठी गुगलकडून प्रचंड प्रमाणात गुंतवणूक केली जाणार असून, इथं 1 गिगावॅट क्षमतेचं डेटा सेंटर क्लस्टर उभारण्यात येणार आहे. ज्यामुळं आंध्र प्रदेशच्या विकासाच्या दृष्टीनं तर ही मोठी आणि महत्त्वाची बाब असेलच. शिवाय भारतातील माहिती आणि तंत्रज्ञान क्षेत्रात सक्रिय असणाऱ्या आणि भविष्य घडवू पाहणाऱ्यांसाठीसुद्धा ही मोठी संधी असणार आहे. 

कसं असेल हे डेटा सेंटर? 

एका प्रतिष्ठीत वृत्तसमुहानुसार डेटा सेंटर क्लस्टर हे विशाखापट्टणमधील अडविवाराम आणि तारलुवाडा गावासह लगतच्या अनाकापल्ली जिल्ह्यातील रामबिल्ली गावात उभारण्यात येईल. ज्यामध्ये तीन उच्च क्षमतेच्या सबमरीन केबल असतील. या केबलचं एक लँडिंग स्टेशन, मेट्रो फायबर लायसन्स आणि अॅडव्हान्स दूरसंचार अशा सुविधासुद्धा विकसित करण्यात येतील. मुंबईहून मोठं केबल नेटवर्क तयार करण्याचा विचार या राज्यातील प्रशासनानं दृष्टीक्षेपात ठेवला असून त्याच अनुषंगानं ही पावलं उचलली जात आहेत. 

हेसुद्धा वाचा : जगाची झोप उडवणारं रहस्य अखेर समोर; 117000000 वर्षांपूर्वीचं 'टाइम मशीन' सापडल्यानं संशोधकही अवाक् 

सूत्रांच्या माहितीनुसार हे क्लस्टर भारतातील पहिल्या आंतरराष्ट्रीय एआय इन्फ्राचं केंद्र असेल. ज्यामुळं आंध्र प्रदेशासह देशाच्या अर्थव्यवस्थेतही महत्त्वाचं योगदान पाहायला मिळेल.

कोणत्या देशामध्ये आहेत गुगलची डेटा सेंटर? 

आतापर्यंत गुगल आणि सहकंपन्यांनी 11 देशांमध्ये काम केलं असून यामध्ये अमेरिका, तैवान, जपान, सिंगापूर, आयर्लंड, नेदरलँड्स, फिनलँड, डेन्मार्क, बेल्जियम, जर्मनी आणि चिलीमध्ये जवळपास 29 डेटा सेंटर सुरू केली आहेत. 

FAQ

गुगल भारतात किती गुंतवणूक करत आहे?
गुगल भारतात आशियातील सर्वात मोठे डेटा सेंटर क्लस्टर उभारण्यासाठी 10 अब्ज डॉलर गुंतवणूक करत आहे. 

हा प्रकल्प कोणत्या राज्यात आणि शहरात येत आहे?
हा प्रकल्प आंध्र प्रदेशातील विशाखापट्टणम शहरात येत आहे. महाराष्ट्र किंवा गुजरात नव्हे, तर आंध्र प्रदेशला ही मोठी संधी लाभली आहे. 

डेटा सेंटरची क्षमता आणि रचना कशी असेल?
हे 1 गिगावॅट क्षमतेचे AI डेटा सेंटर क्लस्टर असेल, ज्यात तीन डेटा सेंटर कॅम्पस असतील. हे भारतातील पहिले हायपरस्केल डेटा सेंटर असेल आणि देशाच्या अर्थव्यवस्थेला महत्त्वपूर्ण योगदान देईल.

