/भारताच्या राजकारणात चाललंय काय? अमित शाह यांचा फोन आला आणि... 20 खासदार फुटल्यानंतर TMC नेत्याचा खळबळजनक दावा

TMC : पश्चिम बंगाल राजकीय वणवा पेटला आहे. विधानसभा निवडणुकीतील पराभवानंतर ममता बॅनर्जी पक्ष फुटीचा मोठा धक्का बसला आहे. ममता बॅनर्जी यांचा तृणमूल काँग्रेस पक्ष(TMC) फुटला आहे. तृणमूल काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते कल्याण बॅनर्जी यांनी खासदारांच्या बंडावर तीव्र नाराजी व्यक्त केली आहे. बहारामपूरचे खासदार युसूफ पठाण यांचा हवाला देत, त्यांना केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह यांचा फोन आल्याचा दावा केला आहे.
खासदार युसूफ, पठाण यांनी अद्याप या वक्तव्यावर प्रतिक्रिया दिलेली नाही. तृणमूल काँग्रेसचे किमान 20 लोकसभा सदस्य ओम बिर्ला यांना पाठिंब्याची पत्रे सादर करण्याच्या तयारीत आहेत. "युसूफ पठाण यांनी सांगितले की, अमित शाह यांनी त्यांना बोलावले होते. ते त्यांना भेटायला दिल्लीला जात होते. "त्यांनी भूपेंद्र यादव यांच्या निवासस्थानी बैठक घेतली. मुख्यमंत्री सुवेंदू अधिकारीही तिथे गेले होते. याचा अर्थ ते भाजपमध्ये सामील झाले आहेत असे कल्याण बॅनर्जी म्हणाले.
आपल्या नेता ममता बॅनर्जी यांच्याकडून बदलून नरेंद्र मोदी यांना आणले आहे. मी प्रत्येक खासदाराला आवाहन करतो की, त्यांनी आपापल्या मतदारसंघात येऊन टीएमसी कार्यकर्त्यांना सामोरे जावे आणि लोकांचे म्हणणे ऐकावे. लोकशाही संपली आहे. बंगालमध्ये हुकूमशाही आली आहे. भाजपकडे मुख्यमंत्री, ईडी, सीबीआय आणि इतर अधिकार आहेत, पण माझ्याकडे 'माता, माती, माणूस', माझा पक्ष, माझ्या पक्षाचे कार्यकर्ते आणि पश्चिम बंगालची जनता आहे अस भावनिक आवाहन कल्याण बॅनर्जी यांनी केले.
टीएमसी खासदार महुआ मोईत्रा यांनी पठाण यांच्यावर निशाणा साधला. णि युसूफ पठाण, अमित शाह यांचा फोन आला म्हणून तुम्ही दिल्लीला जाणार आहात का? थोडे धाडस दाखवा. तुम्ही भारतासाठी खेळलात. आमच्या जिल्ह्याने तुम्हाला मोठ्या फरकाने जिंकवून दिले. थोडी लाज बाळगा आणि कणखरपणा दाखवा असं त्या म्हणाल्या.
टीएमसी खासदार सौगत रॉय यांनी आपण पक्ष सोडत असल्याच्या चर्चा फेटाळून लावल्या आहेत. ते म्हणाले, "काल रात्री काही खासदारांनी एक वेगळी बैठक घेतल्याचे मी ऐकले. त्या बैठकीत काय झाले हे फक्त तेच सांगू शकतील. त्यांनी माझ्याशी संपर्क साधला नाही." रॉय म्हणाले की, त्यांच्याशी संपर्क साधण्यात आला होता, परंतु त्यांनी तो प्रस्ताव नाकारला. त्यांनी पीटीआयला सांगितले, "मी त्यांना सांगितले की मी टीएमसीसोबतच राहीन. या वयात माझ्यासाठी पक्ष बदलणे शक्य नाही.
तृणमूल काँग्रेसच्या राज्यसभा खासदार सागरिका घोष यांनी पक्षाविरुद्ध बंड करणाऱ्या खासदारांवर जोरदार टीका केली आहे. पश्चिम बंगाल निवडणुकीनंतर टीएमसीकडे पाठ फिरवणाऱ्यांच्या नैतिकतेवर त्यांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले असून, राजकीय पक्षांतर लज्जास्पद असल्याचे म्हटले आहे.
ममता बॅनर्जी दिल्लीतच होत्या
सोमवारी दिल्लीत झालेल्या इंडिया अलायन्सच्या बैठकीला तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी आणि पक्षाचे राष्ट्रीय सरचिटणीस अभिषेक बॅनर्जी उपस्थित होते. यावेळी बंडखोर गटाचे नेतृत्व करणाऱ्या लोकसभा सदस्या काकोली घोष दस्तीदार यांनी एनडीएला आपला पाठिंबा कळवण्यासाठी लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला यांना पत्र लिहिण्याचा निर्णय घेतल्याचे सांगितले. सूत्रांनुसार, बंडखोर खासदारांनी टीएमसीमधून तात्काळ राजीनामा देण्याचा किंवा भाजपमध्ये सामील होण्याचा पर्याय निवडलेला नाही. त्याऐवजी, पक्षांतरबंदी कायद्याला बगल देण्यासाठी आखलेल्या रणनीतीनुसार, एनडीएला पाठिंबा देणारा एक स्वतंत्र गट म्हणून काम करण्याचा त्यांचा मानस आहे.