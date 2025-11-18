English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
School Timming Changed: थंडीमुळे शाळांच्या वेळा बदलल्या, 'या' जिल्ह्यांसाठी शिक्षण विभागाचा निर्णय!

School Timming Changed: अनेक ठिकाणी थंडीचा जोर जास्त असल्याने शिक्षण विभागाने शाळांच्या वेळा बदलण्याचा निर्णय घेतलाय.

प्रविण दाभोळकर | Updated: Nov 18, 2025, 03:23 PM IST
शाळांच्या वेळा

School Timming Changed: देशातील विविध राज्यांमध्ये सध्या थंडीची लाट पसरलीय. गारव्याला सुरुवात झाल्याने मुलांच्या शाळेत जाण्यावरही परिणाम झालाय. अनेक ठिकाणी थंडीचा जोर जास्त असल्याने शिक्षण विभागाने शाळांच्या वेळा बदलण्याचा निर्णय घेतलाय. कुठे झालाय शाळांमध्ये बदल? सविस्तर जाणून घेऊया. 

मध्य प्रदेशात यंदा हिवाळा लवकर आणि जोरदार आला आहे. इंदूरमध्ये रात्रीचे तापमान 7.2° सेल्सियस. तर भोपाळमध्ये 6.4° सेल्सियस पर्यंत खाली गेले. राज्यातील 11 जिल्ह्यांत किमान तापमान 10°सेल्सियसपेक्षा कमी नोंदवले गेले. सकाळी दाट धुके आणि कडाक्याची थंडीमुळे मुलांना शाळेत जाणे कठीण झाले होते. हवामान खात्याने पुढील दोन दिवसांसाठी अनेक जिल्ह्यांत यलो अलर्ट दिलाय.

इंदूरमध्ये सर्वात मोठा बदल

इंदूर जिल्हाधिकारी शिवम वर्मा यांनी 18 नोव्हेंबर 2025 पासून मोठा निर्णय घेतला. आता सर्व सरकारी व खाजगी शाळा सकाळी 9 वाजता उघडतील. याआधी बहुतांश शाळा 7.30-8 वाजता सुरू होत होत्या. थंडीमुळे मुलांचे हात-पाय गोठत असल्याच्या तक्रारी आल्यानंतर हा बदल केला. जिल्हा शिक्षण अधिकाऱ्यांना काटेकोर अंमलबजावणीचे आदेश देण्यात आले आहेत.

भोपाळ आणि सागरमध्येही दिलासा

राजधानी भोपाळमध्ये जिल्हा शिक्षण अधिकारी एन. के. अहिरवार यांनी यासंदर्भात आदेश काढले. सर्व शाळा आता सकाळी 8.30 नंतरच सुरू होतील. सागर जिल्ह्यातही अगदी तसाच निर्णय घेण्यात आला. आता इथेही वर्ग 8.30 वाजता सुरू होतील. दोन्ही ठिकाणी सकाळच्या कडक थंडीपासून मुलांना संरक्षण देणे हा मुख्य उद्देश आहे.

इतर जिल्ह्यांतील स्थिती

छिंदवाडासह काही जिल्ह्यांत गेल्या आठवड्यातच शाळांच्या वेळा बदलल्या होत्या. उर्वरित जिल्ह्यांमध्येही गरजेनुसार लवकरच बदल केले जातील, असे प्रशासनाचे म्हणणे आहे. सकाळी धुके आणि थंडीमुळे अपघातांचा धोकाही वाढला आहे, त्यामुळे शाळा बस आणि व्हॅन चालकांनाही सावधगिरीचा सल्ला देण्यात आलाय.

पुढील काही दिवस कसे राहतील?

हवामान खात्याने दिलेल्या माहितीनुसार गुरुवार म्हणजेच 20 नोव्हेंबरपासून तापमानात हळूहळू वाढ होईल आणि थंडीची लाट थोडी कमी होईल. तरीही डोंगराळ भागांत दंव पडण्याची शक्यता आहे. प्रशासनाने पालकांना मुलांना उबदार कपडे, मोजे, टोपी, ग्लोव्हज घालण्याचे आणि गरम पदार्थ देण्याचे आवाहन केले आहे. आरोग्य विभागालाही सर्दी-खोकल्याच्या रुग्णांसाठी सज्ज राहण्यास सांगितले आहे.

FAQ

१. प्रश्न: मध्य प्रदेशात शाळांच्या वेळा नेमक्या कधीपासून बदलल्या?

उत्तर: इंदूरमध्ये १८ नोव्हेंबर २०२५ पासून, तर भोपाळ आणि सागरमध्ये तात्काळ प्रभावाने (नोव्हेंबर २०२५ च्या मध्यापासून) शाळांच्या वेळा बदलल्या आहेत. इतर काही जिल्ह्यांत आधीपासूनच बदल लागू आहेत.

२. प्रश्न: आता इंदूर, भोपाळ आणि सागरमध्ये शाळा किती वाजता सुरू होतील?

उत्तर:  इंदूर : सर्व सरकारी व खाजगी शाळा सकाळी ठीक ९.०० वाजता उघडतील.  
भोपाळ आणि सागर : दोन्ही ठिकाणी शाळा सकाळी ८.३० वाजता किंवा त्यानंतर सुरू होतील.

३. प्रश्न: थंडी कमी झाल्यानंतर शाळांच्या जुन्या वेळा परत लागू होतील का?

उत्तर: होय. हवामान खात्यानुसार २० नोव्हेंबरपासून तापमान वाढण्यास सुरुवात होईल आणि थंडीची लाट कमी होईल. थंडी कमी झाल्यानंतर जिल्हा प्रशासन पुन्हा जुन्या वेळा (सकाळी ७.३०-८.०० वाजता) लागू करेल, अशी माहिती अधिकाऱ्यांनी दिली आहे.

