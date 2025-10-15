English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
'बँक ऑफ महाराष्ट्र'सह भारतातील 4 मोठ्या बँकांचे विलीनीकरण; खातेदारांचे पैसे 'या' बँकांमध्ये होणार ट्रान्सफर

भारतातील बँकिंग क्षेत्रात मोठी घडमोड घडणार आहे.  'बँक ऑफ महाराष्ट्र'सह भारतातील 4 मोठ्या सरकारी बँकांचे विलीनीकरण होणार आहे. याचा ग्राहकांवर काय परिणाम होईल जाणून घेऊया.  

वनिता कांबळे | Updated: Oct 15, 2025, 07:34 PM IST
Government Bank Merger:  भारतातील बँकिंग क्षेत्रात आणखी एक मोठा बदल होणार आहे. सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे (PSBs) मेगा विलीनीकरणावर करणार आहे. सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मोठ्या बँकांमध्ये विलीन करण्याची योजना बनवली आहे. 'बँक ऑफ महाराष्ट्र'सह भारतातील 4 मोठ्या बँकांचे विलीनीकरण होणार आहे.  खातेदारांवर याचा काय परिणाम होणार? खातेदारांचे पैसे कोणत्या खात्यात वळवणार जाणून घेऊया कसा असेल हा मेगा प्लान. 

इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) या चार बँकांचे पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.   या प्रस्तावावर प्रथम वरिष्ठ कॅबिनेट अधिकाऱ्यांकडून चर्चा केली जाईल. यानंतर पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) त्याचा आढावा घेईल. 2027 च्या आर्थिक वर्षातही चर्चा सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे.  वर्षाच्या आत एक रोडमॅप अंतिम केला जाऊ शकतो. तथापि, संबंधित बँकांचे विचार मागितले जातील आणि सल्लामसलतीसाठी वेळ दिला जाईल. "सरकार कोणतीही औपचारिक घोषणा करण्यापूर्वी अंतर्गत सहमती निर्माण करू इच्छिते," असे सूत्रांनी सांगितले.

केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रीकरण करण्याची योजना आखत आहे. अशातच या चार मोठ्या बँकांच्या विलीनीकरनाचा प्रस्ताव समोर आला आहे.  यापूर्वी 2017 ते 2020 दरम्यान, सरकारने 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे चार मोठ्या संस्थांमध्ये विलीनीकरण केले होते, ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 2017 मध्ये 27 वरून 12 झाली. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे पीएनबीमध्ये विलीनीकरण झाले, तर सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली.

FAQ

1 भारतातील बँकिंग क्षेत्रात कोणता मोठा बदल घडणार आहे?
सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे (PSBs) मेगा विलीनीकरण करणार आहे. यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मोठ्या बँकांमध्ये विलीन करण्याची योजना आहे.

2 कोणत्या चार बँकांचे विलीनीकरण होणार आहे?
इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) या चार बँकांचे पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे.

3 या विलीनीकरण प्रस्तावावर चर्चा कशी होईल?
 या प्रस्तावावर प्रथम वरिष्ठ कॅबिनेट अधिकाऱ्यांकडून चर्चा केली जाईल. यानंतर पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) त्याचा आढावा घेईल. सरकार कोणतीही औपचारिक घोषणा करण्यापूर्वी अंतर्गत सहमती निर्माण करू इच्छिते, असे सूत्रांनी सांगितले.

 

About the Author

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

...Read More

Tags:
Government Bank Merger4 big banks of India will be mergedAccount holders money will be transferredBank of Maharashtra Account holdersmoney will be transferred to these banks

