'बँक ऑफ महाराष्ट्र'सह भारतातील 4 मोठ्या बँकांचे विलीनीकरण; खातेदारांचे पैसे 'या' बँकांमध्ये होणार ट्रान्सफर

Government Bank Merger: भारतातील बँकिंग क्षेत्रात आणखी एक मोठा बदल होणार आहे. सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे (PSBs) मेगा विलीनीकरणावर करणार आहे. सरकारने सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांना मोठ्या बँकांमध्ये विलीन करण्याची योजना बनवली आहे. 'बँक ऑफ महाराष्ट्र'सह भारतातील 4 मोठ्या बँकांचे विलीनीकरण होणार आहे. खातेदारांवर याचा काय परिणाम होणार? खातेदारांचे पैसे कोणत्या खात्यात वळवणार जाणून घेऊया कसा असेल हा मेगा प्लान.
इंडियन ओव्हरसीज बँक (IOB), सेंट्रल बँक ऑफ इंडिया (CBI), बँक ऑफ इंडिया (BOI) आणि बँक ऑफ महाराष्ट्र (BoM) या चार बँकांचे पंजाब नॅशनल बँक (PNB), बँक ऑफ बडोदा (BoB) आणि स्टेट बँक ऑफ इंडिया (SBI) सारख्या मोठ्या बँकांमध्ये विलीनीकरण करण्याचा प्रस्ताव तयार करण्यात आला आहे. या प्रस्तावावर प्रथम वरिष्ठ कॅबिनेट अधिकाऱ्यांकडून चर्चा केली जाईल. यानंतर पंतप्रधान कार्यालय (पीएमओ) त्याचा आढावा घेईल. 2027 च्या आर्थिक वर्षातही चर्चा सुरू राहण्याची अपेक्षा आहे. वर्षाच्या आत एक रोडमॅप अंतिम केला जाऊ शकतो. तथापि, संबंधित बँकांचे विचार मागितले जातील आणि सल्लामसलतीसाठी वेळ दिला जाईल. "सरकार कोणतीही औपचारिक घोषणा करण्यापूर्वी अंतर्गत सहमती निर्माण करू इच्छिते," असे सूत्रांनी सांगितले.
केंद्र सरकार सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे एकत्रीकरण करण्याची योजना आखत आहे. अशातच या चार मोठ्या बँकांच्या विलीनीकरनाचा प्रस्ताव समोर आला आहे. यापूर्वी 2017 ते 2020 दरम्यान, सरकारने 10 सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांचे चार मोठ्या संस्थांमध्ये विलीनीकरण केले होते, ज्यामुळे सार्वजनिक क्षेत्रातील बँकांची संख्या 2017 मध्ये 27 वरून 12 झाली. ओरिएंटल बँक ऑफ कॉमर्स आणि युनायटेड बँक ऑफ इंडियाचे पीएनबीमध्ये विलीनीकरण झाले, तर सिंडिकेट बँक कॅनरा बँकेत विलीन झाली.
FAQ
