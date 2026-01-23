‘कम्फर्ट’ अगरबत्तीमध्ये बेकायदेशीर आणि अप्रमाणित रसायन आढळल्यानंतर सरकारची कारवाई

महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अलीकडील छाप्यात, सांताक्रूझ येथील मेसर्स धूप छाव कंपनीने उत्पादित केलेल्या अगरबत्त्यांमध्ये बेकायदेशीर आणि अप्रमाणित रसायने आढळून आली आहेत. तपासणीदरम्यान, त्यांनी “कम्फर्ट” (कापूर आणि लेमनग्रास फ्लेवरच्या काड्या) ब्रँडच्या अगरबत्त्यांचे 29 बॉक्स जप्त केले. अधिकाऱ्यांनी तात्काळ या उत्पादनाच्या विक्रीवर बंदी घातली आणि प्रयोगशाळेतील विश्लेषणासाठी नमुने गोळा केले.
हे नमुने तपासणीसाठी हैदराबाद येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मॅनेजमेंट (NIPHM) च्या प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले. प्रयोगशाळेच्या अहवालात असे समोर आले आहे की, या अगरबत्त्यांमध्ये डायमेफ्लुथ्रिन नावाचे रसायन परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणात आढळले आहे. या कंपनीकडे हे रसायन असलेल्या उत्पादनांचे उत्पादन किंवा विक्री करण्यासाठी कोणताही वैध परवाना नव्हता.
मिळालेल्या माहितीनुसार, “कम्फर्ट” अगरबत्त्या मुंबई, पुणे आणि इतर शहरी केंद्रांसह महाराष्ट्रातील अनेक बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध आहेत आणि पश्चिम व उत्तर भारतातील काही भागांमध्येही त्यांचे वितरण केले जाते.
डास आकाराने लहान असू शकतात, परंतु ते तुम्हाला डेंग्यू आणि मलेरियासारख्या गंभीर आजारांच्या विळख्यात टाकण्यासाठी पुरेसे असतात. दरवर्षी जगभरात शेकडो लोक डेंग्यू आणि मलेरियामुळे आजारी पडत आहेत. त्यामुळे डासांपासून बचाव करण्यासाठी घरांमध्ये उपकरणे वापरणे आवश्यक आहे हे स्पष्ट आहे. साधारणपणे, घरांमध्ये डासांना दूर करण्यासाठी अगरबत्ती, फास्ट कार्ड किंवा मच्छर कॉइल वापरले जातात. मात्र याचा वापर शरीरावर घातक परिणाम करु शकतो.
यामुळे अस्थमा सारखा त्रास होतो. तसेच त्वचेला देखील यामुळे निकसान होते. तसेच श्वासासंबंधीच्या समस्या जाणवतात. तसेच लहान मुलांना मच्छरसंबंधातील अगरबत्यांमुळे श्वसनाचा त्रास होतो. तसेच यामुळे घरात पसरणाऱ्या धुराचा देखील त्रास होतो.