Marathi News
  भारत
  'कम्फर्ट' अगरबत्तीमध्ये बेकायदेशीर आणि अप्रमाणित रसायन आढळल्यानंतर सरकारची कारवाई

‘कम्फर्ट’ अगरबत्तीमध्ये बेकायदेशीर आणि अप्रमाणित रसायन आढळल्यानंतर सरकारची कारवाई

मच्छरांचा प्रादुभ्राव वाढल्यावर अनेकजण अगरबत्तीचा वापर करतात. मात्र यामध्ये बेकायदेशीर आणि अप्रमाणत रसायन असल्यामुळे बेकायदेशीर कारवाई करण्यात आळी आहे. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 23, 2026, 04:43 PM IST
‘कम्फर्ट’ अगरबत्तीमध्ये बेकायदेशीर आणि अप्रमाणित रसायन आढळल्यानंतर सरकारची कारवाई

महाराष्ट्र कृषी विभागाच्या अधिकाऱ्यांनी केलेल्या अलीकडील छाप्यात, सांताक्रूझ येथील मेसर्स धूप छाव कंपनीने उत्पादित केलेल्या अगरबत्त्यांमध्ये बेकायदेशीर आणि अप्रमाणित रसायने आढळून आली आहेत. तपासणीदरम्यान, त्यांनी “कम्फर्ट” (कापूर आणि लेमनग्रास फ्लेवरच्या काड्या) ब्रँडच्या अगरबत्त्यांचे 29 बॉक्स जप्त केले. अधिकाऱ्यांनी तात्काळ या उत्पादनाच्या विक्रीवर बंदी घातली आणि प्रयोगशाळेतील विश्लेषणासाठी नमुने गोळा केले.

हे नमुने तपासणीसाठी हैदराबाद येथील नॅशनल इन्स्टिट्यूट ऑफ प्लांट हेल्थ मॅनेजमेंट (NIPHM) च्या प्रयोगशाळेत पाठवण्यात आले. प्रयोगशाळेच्या अहवालात असे समोर आले आहे की, या अगरबत्त्यांमध्ये डायमेफ्लुथ्रिन नावाचे रसायन परवानगी असलेल्या मर्यादेपेक्षा जास्त प्रमाणात आढळले आहे. या कंपनीकडे हे रसायन असलेल्या उत्पादनांचे उत्पादन किंवा विक्री करण्यासाठी कोणताही वैध परवाना नव्हता.

मिळालेल्या माहितीनुसार, “कम्फर्ट” अगरबत्त्या मुंबई, पुणे आणि इतर शहरी केंद्रांसह महाराष्ट्रातील अनेक बाजारपेठांमध्ये उपलब्ध आहेत आणि पश्चिम व उत्तर भारतातील काही भागांमध्येही त्यांचे वितरण केले जाते.

डास आकाराने लहान असू शकतात, परंतु ते तुम्हाला डेंग्यू आणि मलेरियासारख्या गंभीर आजारांच्या विळख्यात टाकण्यासाठी पुरेसे असतात. दरवर्षी जगभरात शेकडो लोक डेंग्यू आणि मलेरियामुळे आजारी पडत आहेत. त्यामुळे डासांपासून बचाव करण्यासाठी घरांमध्ये उपकरणे वापरणे आवश्यक आहे हे स्पष्ट आहे. साधारणपणे, घरांमध्ये डासांना दूर करण्यासाठी अगरबत्ती, फास्ट कार्ड किंवा मच्छर कॉइल वापरले जातात. मात्र याचा वापर शरीरावर घातक परिणाम करु शकतो. 

यामुळे अस्थमा सारखा त्रास होतो. तसेच त्वचेला देखील यामुळे निकसान होते. तसेच श्वासासंबंधीच्या समस्या जाणवतात. तसेच लहान मुलांना मच्छरसंबंधातील अगरबत्यांमुळे श्वसनाचा त्रास होतो. तसेच यामुळे घरात पसरणाऱ्या धुराचा देखील त्रास होतो. 

Dakshata Thasale

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर या 'झी 24 तास डिजिटल'मध्ये चीफ सब एडिटर म्हणून कार्यरत आहे. यांना पत्रकारिता या क्षेत्रातील 14 वर्षांचा अनुभव आहे. 'प्रहार' आणि 'लोकमत' या आघाडीच्या वृत्तसंस्था आणि 'टीव्ही 9' आणि 'न्यूज एक्सप्रेस मराठी' या आघाडीच्या वृत्तवाहिनीचा अनुभव घेतल्यानंतर डिजीटल क्षेत्रात काम करण्यास सुरुवात केली. 'India.com मराठी' या डिजीटल वेबसाईटमध्ये काम केल्यानंतर 'महाराष्ट्र टाईम्स' च्या ऑनलाईन वेबसाईटसाठी काम केलं. यानंतर 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं आहे. यामध्ये Lifestyle, आरोग्य, मनोरंजन यामधील बातम्यांमध्ये हातखंडा असून राज्यस्तरीय घडामोडी, गुन्हे आणि राजकीय घडामोडींमध्ये सर्वात मोठं योगदान आहे. पालकत्व, गर्भधारणा आणि पाककृती यासंदर्भात लेख लिहण्यास विशेष रुची आहे. 

