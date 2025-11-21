English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH

घर भाडेतत्त्वावर देताय किंवा भाड्यानं घेताय? केंद्र शासनाकडून कायद्यात नवे बदल, पाहा कोणाचा फायदा...

House on Rent : अॅडव्हान्स म्हणून घेता येईल फक्त इतकं भाडं... भाडोत्रींसाठीसुद्धा विशेष सूचना... जाणून घ्या कायद्यातील महत्त्वाचे बदल...   

सायली पाटील | Updated: Nov 21, 2025, 08:42 AM IST
घर भाडेतत्त्वावर देताय किंवा भाड्यानं घेताय? केंद्र शासनाकडून कायद्यात नवे बदल, पाहा कोणाचा फायदा...
government decision house owner should give a notice before asking tenant to leave the property know details

House on Rent : कामानिमित्त किंवा आणखी कोणत्या कारणानं घरापासून दूर राहण्याचा मुद्दा येतो तेव्हातेव्हा अनेक मंडळी भाडेतत्त्वावरील घराचा विचार करतात. अनेकदा अशा प्रकारचं घर घेत असताना मध्यस्ती करणारी व्यक्ती अर्थात एजंटला पैसे देण्यासोबतच Advance ची रक्कम म्हणूनही भाडेकरुंना मोठी रक्कम मोजावी लागते. आता मात्र यामध्ये काहीसा दिलासा मिळणार असून खर घाली करून घेण्यासाठीसुद्धा एक नवा नियम लागू करण्यात आला आहे. 

Add Zee News as a Preferred Source

काय आहे नवा भाडे करार 2025?

केंद्र शासनाच्या आदेशानंतर देशात 'नवीन भाडे करार 2025' चे नियम लागू केले असून या नियमांमुळे घरमालक आणि भाडेकरू यांच्यातील वाद कमी होतील असं म्हटलं जात आहे. शिवाय भाडेतत्त्वावर घर घेऊन राहणाऱ्यांना याचून दिसाला मिळणार असून, मालमत्ता भाड्याने देण्याची प्रक्रिया अधिक विश्वासार्ह बनेल असा विश्वास व्यक्त केला जात आहे. 

उपलब्ध माहितीनुसार प्रत्येक भाडे कराराची 2 महिन्यांच्या आत नोंदणी करणं बंधनकारक ठरणार असून, ही नोंदणी राज्य सरकारच्या ऑनलाइन प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन संकेतस्थळावर किंवा रजिस्ट्रार कार्यालयात करता येणार आहे. ठरलेल्या मुदतीत नोंदणी न केल्यास 5 हजारांचा दंड भरावा लागू शकतो. देशात काही ठिकाणी मुंबई आणि बंगळुरूसारख्या शहरांमध्ये एक वर्षाचे भाडे अॅडव्हान्स घेतलं जात होतं, मात्र आता ही पद्धतही बदलणार असून, भाडेकरूंना मोठा दिलासा मिळणार आहे. 

भाडेकरुंसाठी फायद्याचे मुद्दे...

सिक्योरिटी डिपॉझिट- स्वरुपात राहत्या घरासाठी फक्त 2 महिन्यंचच भाडं भाडेकरुंना घरमालकाकडे द्यावं लागणार आहे. 
भाडेवाढ- भाडोत्रींवर भाडे वाढ लागू करण्यापूर्वी घरमालकानं भाडेकरूला आधीच नोटीस देणं बंधनकारक असून, त्यामुळे मनमानी भाडेवाढीवर आळा घालता येणार आहे. 
घर खाली करणे: घर खाली करण्यासाठी भाडेकरुंना रितसर नोटीस जारी करणं घरमालकासाठी बंधनकार असेल, कायदेशीर प्रक्रिया न पाळता कोणत्याही भाडेकरूला घरातून काढता येणार नाही.

हेसुद्धा वाचा : थंडीचा 'टॉप गियर'; हाडं गोठवणारा गारठा देशाच्या उंबरठ्यावर, महाराष्ट्रातही पारा घसरला 

घरमालकांना कसा मिळेल दिलासा? 

भाडे थकबाकी- एखाद्या भाडेकरूने सलग 3 महिने किंवा त्याहून अधिक काळ भाड्याची रक्कम भरली नाही, तर घरमालक हे प्रकरण ट्रिब्युनलकडे नेऊ शकतो. जिथं हा वाद अपेक्षित वेळेपेक्षा लवकर सोडवला जाईल. 
कर सवलत- घरभाड्यावर टीडीएस कपातीची घोषणा करण्यात आली असून, ही मर्यादा वाढवून 6 लाख रुपये करण्यात आल्यानं लोकांच्या हातात अधिक पैसे राहतील. त्यामुळं घर भाड्यानं द्यायचं असेल किंवा ते भाड्यावर घ्यायचं असेल तर या गोष्टी लक्षात ठेवा. 

FAQ

नवीन भाडे करार 2025 म्हणजे नेमके काय?
केंद्र सरकारने Model Tenancy Act वर आधारित नवीन नियम लागू केले आहेत. यामुळे भाडे कराराची प्रक्रिया पारदर्शक, विश्वासार्ह होईल आणि घरमालक-भाडेकरू वाद कमी होतील. 

भाडे कराराची नोंदणी आता बंधनकारक आहे का?
होय. करार झाल्यापासून 2 महिन्यांच्या आत राज्य सरकारच्या ऑनलाइन पोर्टलवर (उदा. महाराष्ट्रात IGR) किंवा सब-रजिस्ट्रार कार्यालयात नोंदणी करणे बंधनकारक आहे.

सिक्योरिटी डिपॉझिट किती महिन्यांचे घेता येईल?
फक्त 2 महिन्यांचेच भाडे (रहिवासी घरासाठी). मुंबई-बंगळुरूसारख्या शहरांत पूर्वी 6-12 महिन्यांचा अॅडव्हान्स घेतला जायचा, तो आता बंद. भाडेकरूंना मोठा दिलासा!

About the Author

Sayali Patil

सायली पाटील या 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये सिनियर सब एडिटर पदावर कार्यरत असून, त्यांना पत्रकारिता क्षेत्रातील 11 वर्षांचा अनुभव आहे. त्यांनी 'लोकमत', 'लोकसत्ता' या वृत्तपत्रांसाठी काम केलं. 'लोकसत्ता'मधील 'VIVA' या जीवनशैली विषयावर आधारित पुरवणीसाठी त्यांनी लिखाण केलं पुढे त्यांनी लोकसत्ता डिजीटलसाठी काम केलं. त्यांनी 'एबीपी माझा' च्या डिजीटल टीमसोबत कामाचा अनुभव घेत 2021 मध्ये पुन्हा एकदा 'झी 24 तास डिजीटल'मध्ये रुजू होत विविध विषयांवरील बातम्यांमध्ये योगदान दिलं. मनोरंजन आणि Lifestyle विषयांतील सुरुवातीचा अनुभव आणि त्यानंतर राजकारण, आरोग्य, प्रवास, राज्यस्तरीय बातम्यांमध्येही त्यांचा हातखंड आहे. सिनेमांचं समीक्षण, राष्ट्रीय स्तरावरील वृत्त, जागतिक स्तरावरील घडामोडी, हवामान वृत्त आणि खगोलशास्त्राश, पुरातत्त्वं विभागाच्या संशोधनासंदर्भातील बातम्यांमध्ये त्यांना विशेष रुची आहे. भटकंती, सिनेमा, विज्ञान, खाद्यसंस्कृती हे त्यांच्या विशेष आवडीचे विषय आहेत. 

...Read More

Tags:
Government decisionrented homenobroker.comhouse on rentHouse Owner

इतर बातम्या

थंडीचा 'टॉप गियर'; हाडं गोठवणारा गारठा देशाच्या उ...

महाराष्ट्र बातम्या