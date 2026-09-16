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UPI पेमेंटवर सरकारने टॅक्स लावण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी 'हे' काय केले? ग्राहकांना पहिला मोठा झटका

देशातील यूपीआय व्यवहारांवर आता शुल्क भरावं लागणारंय. यूपीआय व्यवहारांसाठी तुम्हाला आता 0.4 टक्के शुल्क भरावं लागणाराय. 15 ऑक्टोबरपासून नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. यावरून सर्वसामान्य नागरिकांपासून ते व्यावसायिकांपर्यंत सर्वांनीच नाराजी व्यक्त केली. तर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला.

Written ByVanita Kamble
Published: Sep 16, 2026, 10:42 PM IST|Updated: Sep 16, 2026, 10:42 PM IST
UPI पेमेंटवर सरकारने टॅक्स लावण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी 'हे' काय केले? ग्राहकांना पहिला मोठा झटका

About the Author

Vanita Kamble

Vanita Kamble

वनिता सुनिल कांबळे या 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये सिनीयर सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत. न्यूज चॅनल तसेच डिजीटल मीडिया क्षेत्राचा 12 वर्षांचा अनुभव आहे.  याआधी tv9 मराठी, साम टीव्ही, जय महाराष्ट्र न्यूज चॅनल, नवराष्ट्र येथे काम केलं आहे. महाराष्ट्रातील राजकीय बातम्यांसह देश विदेशातील राजकीय घडामोडींचे बातम्यांच्या माध्यमातून सखोल विश्लेषण करतात. क्राईम, व्यवसाय, राष्ट्रीय आणि जागतिक घडामोडींचे वृत्त लिखाण करतात.   यासह पर्यटन, सायन्स, टेक्नॉलॉजी तसेच रिसर्चबेस स्टोरी करण्याची विशेष आवड.

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