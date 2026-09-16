UPI पेमेंटवर सरकारने टॅक्स लावण्याचा निर्णय जाहीर केल्यानंतर व्यापाऱ्यांनी 'हे' काय केले? ग्राहकांना पहिला मोठा झटका

UPI Payment MDR Rule: भारतातील गावखेड्यापासून ते शहरापर्यंत सर्वत्रच आता नागरिका युपीआय पेमेंटची सवय झाली आहे. दहा रुपयांच्या चहा पासून ते हजारो रुपयांचं ट्रान्जक्शन नागरिक अगदी सहजपणे युपीआयद्वारे करत असतात. मात्र देशभरातील युपीआय वापरकर्त्यांसाठी काहीशी निराश करणारा निर्णय केंद्र सरकारने घेतला आहे. देशातील सर्वाधिक लोकप्रिय पेमेंट पद्धती यूपीआय व्यवहारावर आता शुल्क भरावं लागणार आहे.UPI वरून मोठा गदारोळ सुरु झाला आहे. दिल्लीतील दुकानदारांनी पेमेंट बोर्ड हटवले आहेत. हा अप्रत्यक्षपणे ग्राहकांसाठी पहिला मोठा झटका मानला जात आहे.
आतापर्यंत पूर्णपणे निशुल्क असलेल्या यूपीआय व्यवहारांसाठी तुम्हाला आता 0.4 टक्के शुल्क भरावे लागणार आहे.नॅशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाने मंगळवारी याबाबत निर्णय जारी केला असून 15 ऑक्टोबरपासून नव्या निर्णयाची अंमलबजावणी होणार आहे. केंद्र सरकारने युपीआयवर शुल्क आकारण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर सर्वसामान्य ग्राहकांसह व्यावसायिकांनीही नाराजी व्यक्त केली आहे. मोदी सरकारने गुपचूपपणे UPI वर शुल्क आकारण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की ग्राहकांकडून कोणतेही शुल्क आकारले जाणार नाही. मात्र व्यापाऱ्यांकडून आकारले जाणारे शुल्क कुठून येणार? ग्राहकांच्या खिशातून, जे मूळ किमतीत जोडले जाईल. युपीआयवर शुल्क आकारण्याच्या निर्णयानंतर विरोधकांनी सरकारवर जोरदार टीका केली. जनतेच्या खिशावर डल्ला मारण्याची नवी पद्धत असल्याचं म्हणत काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी सरकारवर जोरदार हल्लाबोल केला. तर सरकार अमेरिकेच्या दबावापुढे झुकत असल्याचं टीकास्त्रही राहुल गांधी यांनी डागलं.
दरम्यान UPI व्यवहारांबाबत केंद्र सरकार सामान्यांच्या डोळ्यांत धूळफेक करत असल्याचा आरोप विरोधकांनी केला. व्यापा-यांना शुल्क भरावं लागणार असलं तरी व्यापारी ते शुल्क सर्वसामान्यांकडूनच वसूल करतील असा आरोप विरोधकांनी केला. देशाला आर्थिक शिस्त लावण्यासाठी काही निर्णय घ्यावे लागतात असं म्हणत मंत्री गिरीश महाजन यांनी या निर्णयचा समर्थन केले.
-2 हजार रुपयांपर्यंतचे सर्व व्यवहार मोफत
-सर्वसामान्य दोन व्यक्तींमधील व्यवहाराला कुठलीही मर्यादा नाही
-2 हजार रुपयांवरील सर्व व्यवहारांना 0.4% शुल्क
-75 हजार किंवा त्याहून जास्त रकमेच्या व्यवहारावर 300 रुपये MDR
-2,500 रुपयांच्या व्यवहारासाठी ग्राहकांना शुल्क नाही, दुकानदाराला 10 रुपये MDR
-5,000 रुपयांच्या व्यवहारासाठी ग्राहकांना शुल्क नाही, दुकानदाराला 20 रुपये MDR
-20,000 रुपयांच्या व्यवहारासाठी ग्राहकांना शुल्क नाही, दुकानदाराला 80 रुपये MDR
-रेल्वे, इंधन खरेदीसाठी प्रतिव्यवहार सरसकट 5 रुपये
- म्युच्युअल फंड आणि शेअर मार्केट एंजटला दिल्या जाणा-या रकमेवर 0.02 टक्के शुल्क
सरकारच्या म्हणण्यानुसार, ₹2,000 पर्यंतचे पेमेंट शुल्कमुक्त असेल आणि 96% व्यवहारांवर कोणताही परिणाम होणार नाही. दिल्लीतील चांदनी चौकमधील काही दुकानदारांनी त्यांच्या दुकानांमधून यूपीआय पेमेंटला प्रोत्साहन देणारे पेमेंट बोर्ड काढून टाकले आहेत.
कॅशलेश इंडिया करण्यासाठी केंद्र सरकारने प्रयत्न केले होते.. लोकांना प्रोत्साहित केलं होतं. आता भारतात युपीआय पेमेंट ही प्रक्रीया प्रचंड लोकप्रिय झालीय.. भारतीयांना त्याची सवयही लागलीय.. मात्र त्यातच युपीआय पेमेंटवर शुल्क लागू करण्याचा निर्णय घेतल्यानं नागरिकांसह व्यावसायिकांमध्ये प्रचंड नाराजी आहे. तर विरोधकांनी या निर्णयावर टीका केलीय. या शुल्क लागू करण्याच्या निर्णयामुळे सरकारच्या कॅसलेश इंडिया या योजनेला धक्का लागण्याी शक्यता नाकारता येणार नाही.