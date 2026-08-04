/भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी LIC चा 6.5% भाग सरकारने विकायला काढला; 82.22 कोटींच्या शेअर्सची विक्री

LIC : भारतातील सर्वात मोठी विमा कंपनी असलेल्या LIC मधील आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. शेअर बाजारात गुंतवणूक करणाऱ्यांसाठी ही एक उत्तम संधी ठरणार आहे. सरकारने LIC च्या 82.22 कोटी शेअर्सची विक्री सुरु केली आहे. LIC चे शेअर्स 10 टक्के सवलतीवर उपलब्ध आहेत. सामान्य गुंतवणूकदारांनाही कमी किमतीत शेअर्स खरेदी करण्याची संधी आहे.
केंद्र सरकारने भारतीय आयुर्विमा महामंडळातील (LIC) आपला हिस्सा विकण्याचा निर्णय घेतला आहे. सरकारने 'ऑफर फॉर सेल' (OFS) या मार्गाचा पर्याय निवडला आहे. या प्रक्रियेद्वारे सुरुवातीला 2.5 टक्के हिस्सा विकला जाणार आहे. याव्यतिरिक्त, गरज भासल्यास, 'ग्रीन शू' पर्यायाअंतर्गत आणखी 4 टक्के हिस्सा विकला जाऊ शकतो. याचा अर्थ, LIC चे एकूण 6.5 टक्केंपर्यंत हिस्सा बाजारात येऊ शकतो.
सध्या, एलआयसीमधील सुमारे 96.5 टक्के हिस्सा सरकारकडे आहे. या ऑफरमध्ये सर्वप्रथम गैर-किरकोळ गुंतवणूकदारांना संधी दिली जाणार आहे. त्यानंतर किरकोळ गुंतवणूकदारांनाही बोली लावता येणार आहे. सरकारने या ओएफएससाठी प्रति शेअर 382 रुपये किमान किंमत निश्चित केली आहे, म्हणजेच यापेक्षा कमी किमतीत शेअर्स खरेदी करता येणार नाहीत. या निर्णयामुळे एलआयसीमधील सार्वजनिक गुंतवणूकदारांचा हिस्सा वाढणार आहे. यामुळे कंपनी हळूहळू सेबीच्या नियमांचे पालन करण्यास सक्षम होईल.
निधी उभारण्यासाठी सरकारने LIC मधील आपला हिस्सा विक्रीला काढल्याची प्रथामिक निष्कर्ष नोंदवला जात आहे. मात्र, यामागे सेबीचे नियम हे एक प्रमुख कारण आहे. सेबीनुसार, शेअर बाजारात सूचीबद्ध असलेल्या कंपनीमध्ये किमान 25 टक्के हिस्सा सार्वजनिक गुंतवणूकदारांकडे असणे बंधनकारक आहे. सध्या, एलआयसीमध्ये सरकारचा मोठा हिस्सा असल्याने, सार्वजनिक हिस्सेदारी वाढवण्यासाठी सरकारने LIC चे शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेतला आहे.
2022 मध्ये एलआयसी शेअर बाजारात सूचीबद्ध झाले. त्यावेळी हा आयपीओ देशातील सर्वात मोठा मानला जात होता. आता, सरकारला कंपनीमधील सार्वजनिक गुंतवणूकदारांचा हिस्सा वाढवून सेबीच्या नियमांची पूर्तता करायची आहे. म्हणूनच ओएफएस (OFS) द्वारे शेअर्स विकण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
OFS आणि ग्रीन शू ऑप्शन म्हणजे काय?
विक्रीसाठी प्रस्ताव अर्थात OFS ही एक अशी प्रक्रिया आहे, ज्यामध्ये एक प्रमुख भागधारक आपले शेअर्स थेट बाजारात विकतो. त्यानुसार सरकारने प्रति शेअर 382 इतकी किमान किंमत निश्चित केली आहे.