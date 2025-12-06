'जास्त तिकीट शुल्क...; विमान कंपन्यांच्या Fare बद्दल सरकारचा मोठा निर्णय, Indigo Crisis मुळे विमानाचे तिकीट गेलंय लाखांच्या घरात

English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
Indigo Crisis : गेल्या पाच दिवसांपासून इंडिगोचे हजारो विमानसेवा रद्द झाल्यात, त्यामुळे विमानाचे तिकीट लाखोंच्या घरात गेल्यामुळे प्रवाशांना मानसिक त्रासासह आर्थिक भुर्दंडचा सामना करावा लागतोय. अशात सरकारने विमान कंपन्यांची मनमानी रोखण्यासाठी भाडे मर्यादा लादलीय. तरदुसरीकडे इंडिगो प्रवाशांसाठी महत्त्वाचा निर्णय घेण्यात आला आहे. 

नेहा चौधरी | Dec 6, 2025
Indigo Crisis : देशातील सर्वात मोठी इंडिगो विमान कंपनी सध्या मोठ्या संकटातून जातंय. याचा सर्वाधिक फटका इंडिगोने प्रवास करणाऱ्या प्रवाशांना झाला. मानसिक त्रासासोबत त्यांना आर्थिक भुर्दंड बसलाय. गेल्या पाच दिवसांमध्ये विमान भाडे लाखोंच्या घरात गेलं आहे. इंडिगोच्या या संकटामुळे विमान तिकीट भाड्यात झालेली वाढीमुळे प्रवासांमध्ये नाराजीचा सूर आहे. अशात सरकारने विमान कंपन्यांवर लगाम लावली आहे. नागरी उड्डाण मंत्रालयाने आता कडक भूमिका घेत विमान कंपन्यांना वाढीव भांड्याबाबत गंभीर सूचना दिल्या आहेत. तसंच विमान कंपन्यांना भाडे मर्यादा लाहू केल्या आहेत. त्यामुळे आता सर्व विमान कंपन्यांना नवीन भाडे मर्यांदाचे पालन करणे बंधनकारक असणार आहे. हा मर्यादा परिस्थिती सामान्य होईपर्यंत लागू राहणार आहे. 

नियमांचं उल्लंघन केल्यास...

या संकटकाळात, मंत्रालयाने विमान भाड्याचे रिअल-टाइम निरीक्षण करण्याचा आणि नियमांचे उल्लंघन करणाऱ्या विमान कंपन्यांवर तात्काळ कारवाई करण्याचेही आदेश दिले आहेत. नागरी उड्डाण मंत्रालयाच्या या पावलामुळे आकाशाला भिडणाऱ्या विमान तिकिटांच्या किमती कमी होतील अशी अपेक्षा व्यक्त करण्यात येत आहेत. 

इंडिगोच्या विमान उड्डाणे रद्द झाल्यानंतर, इतर विमान कंपन्यांचे भाडे गगनाला भिडल्याचे पाहिला मिळत आहे. उदाहरणार्थ, दिल्ली ते मुंबईचे भाडे, जे सामान्यतः 6,000 रुपये असते, ते आता सुमारे 70,000 पर्यंत गेलं आहे. मुंबई ते पुणे भाडे, जे सामान्यतः 5,000 रुपये असतं, ते आता 60,000 ते 1 लाखांच्या घरात गेल्याचे पाहिला मिळाले. 

दिल्ली ते बेंगळुरूचे भाडे, जे सामान्यतः 7,000 असतं ते या संकटामुळे एक लाखापेक्षा जास्त झाले होते. मुंबई असो पुणे किंवा दिल्ली कुठल्याही शहरात जाण्यासाठी प्रवाशांना 50 हजारांच्या वरती तिकीट मिळत आहेत. यामुळे प्रवाशांना मोठ्या प्रमाणात आर्थिक फटका बसतोय. 

इंडिगो प्रवाशांना तात्काळ परतफेड द्या!

सरकारने इंडिगोला रविवारी संध्याकाळपर्यंत त्यांच्या रद्द केलेल्या विमानांच्या तिकिटांचं पैसे परत करण्याचे निर्देश दिलंय. सरकारने इंडिगोला सर्व बाधित प्रवाशांना विलंब न करता पूर्ण परतफेड करण्यास सांगितलंय. रद्द केलेल्या किंवा प्रभावित विमानांच्या परतफेडीचे काम रविवार, 7 डिसेंबर 2025 रोजी रात्री 8:00 वाजेपर्यंत पूर्ण करण्याचे निर्देश देण्यात आलंय. कोणत्याही विलंबामुळे नियामक कारवाई केली जाईल. इंडिगो संकटामुळे प्रभावित झालेल्या प्रवाशांना त्यांच्या प्रवासाच्या तारखा किंवा वेळा बदलल्यास कोणतेही पुनर्निर्धारण शुल्क आकारू नये असा सल्लादेखील देण्यात आलाय.  

सलग पाचव्या दिवशीही संकट कायम 

इंडिगोची सलग पाचव्या दिवशी उड्डाणे रद्द करण्यात आल्या असून शनिवारी दिल्लीहून निघणाऱ्या इंडिगोच्या 86 उड्डाणे आज रद्द झाली. ज्यात 37 निर्गमन आणि 49 आगमन यांचा समावेश आहे. आज मुंबई विमानतळावरून 109 इंडिगो उड्डाणे रद्द झाल्यात. 

