आता पहिलीच्या वर्गात 'या' मुलांना मिळणार नाही प्रवेश, सरकारने घेतला मोठा निर्णय

शैक्षणिक क्षेत्रात 2026-27 मध्ये सरकारने पहिल्या वर्गात प्रवेश घेण्यासाठी सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. या निर्णयाचा मुलांच्या अभ्यासावर होणार मोठा परिणाम. 

दक्षता ठसाळे-घोसाळकर | Updated: Jan 17, 2026, 08:23 PM IST
2026-27 शैक्षणिक वर्षापासून, हरियाणामध्ये इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेण्यासाठी मुलाला 6 वर्षांचे असणे आवश्यक आहे. पूर्वी, सहा महिन्यांची सूट देण्यात आली होती, ज्यामुळे 5 वर्षे 6 महिन्यांपर्यंतच्या मुलांना इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश घेता येत होता. ही सूट आता बंद करण्यात आली आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्देशांनुसार आणि राष्ट्रीय शिक्षण धोरण (एनईपी) 2020 नुसार हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सरकारचे म्हणणे आहे की गणवेश नियमांमुळे शिक्षणाची योग्य सुरुवात होईल आणि मुलांच्या मानसिक आणि शारीरिक विकासाला दिशा मिळेल.

उच्च न्यायालयाचा निर्णय

"दिविशा यादव विरुद्ध हरियाणा राज्य" प्रकरणात, उच्च न्यायालयाने 2020 च्या राष्ट्रीय शिक्षण धोरणाचे पालन न केल्याबद्दल राज्य सरकारला फटकारले. न्यायालयाने शिक्षण नियम त्वरित अद्यतनित करण्याचे आदेश दिले. यानंतर, सरकारने निर्णय घेतला की ज्या मुलांना वयाची अट पूर्ण होत नाही त्यांना प्रथम पूर्व-प्राथमिक वर्गात प्रवेश दिला जाईल आणि ते 6 वर्षांचे झाल्यावर त्यांना इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश दिला जाईल. यामुळे मुलांना त्यांच्या समवयस्कांसोबत अभ्यास करता येईल आणि अभ्यासाचा अतिरिक्त ताण कमी होईल. ही प्रणाली मुलांच्या विकासासाठी अधिक अनुकूल मानली जाते.

तज्ज्ञांचा सल्ला

शिक्षण तज्ञ पालकांना त्यांच्या मुलांच्या प्रवेशाचे वेळेवर नियोजन करण्याचा सल्ला देतात. अधिकृत शाळेतील माहितीकडे लक्ष द्या आणि वयाशी संबंधित नियम पूर्णपणे समजून घ्या. शाळा निवडताना, मुलाच्या गरजा, शाळेच्या शिकवण्याच्या पद्धती आणि शुल्काचा विचार करा. पूर्वी, 5 ते 6 वर्षे वयाच्या मुलांना इयत्ता पहिलीमध्ये प्रवेश देण्यामुळे गोंधळ आणि कायदेशीर अडचणी निर्माण होत होत्या. आता, नवीन नियमामुळे ही व्यवस्था अधिक स्पष्ट आणि सोपी होईल. पालकांना घाबरण्याची गरज नाही; त्याऐवजी, त्यांनी शांतपणे माहितीपूर्ण निर्णय घ्यावेत.

इतर राज्यांमध्ये काय नियम आहेत?

देशातील तीस राज्ये आणि केंद्रशासित प्रदेशांनी आधीच 6 वर्षांच्या वयाचा नियम स्वीकारला आहे. दिल्ली, गोवा, उत्तर प्रदेश, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र आणि पंजाब यासारख्या राज्यांनी हा नियम लागू केला आहे. दिल्लीत, २०२६ पासून सर्व शाळांसाठी वयोमर्यादा ६+ असेल. कर्नाटकमध्ये, कट-ऑफ तारीख १ जून आहे. केंद्रीय विद्यालये (KVS) आणि जवाहर नवोदय विद्यालये (JNVs) 2022-23 पासून हा नियम पाळत आहेत. तथापि, तामिळनाडू, तेलंगणा आणि केरळ सारख्या काही राज्यांनी अद्याप तो पूर्णपणे लागू केलेला नाही.

शाळा प्रवेश प्रक्रिया

बहुतेक खाजगी शाळा जुलै ते ऑगस्ट दरम्यान प्री-नर्सरी आणि नर्सरी प्रवेश सुरू करतात. या प्रक्रियेत ऑनलाइन अर्ज, लॉटरी सिस्टम आणि कागदपत्रांची पडताळणी समाविष्ट असते. लहान मुलांसाठी, त्यांच्या समजुतीचे आणि विकासाचे मूल्यांकन करण्यासाठी खेळावर आधारित क्रियाकलाप वापरले जातात. मोठ्या वर्गांसाठी, सौम्य शैक्षणिक चाचणी असते. शाळा वयाच्या निकषांचे काटेकोरपणे पालन करतात आणि कोणतेही कॅपिटेशन शुल्क आकारत नाहीत. नवीन नियम प्रवेश प्रक्रिया अधिक पारदर्शक आणि सुव्यवस्थित करेल, ज्यामुळे मुले आणि पालक दोघांनाही फायदा होईल.

