English हिन्दी বাংলা தமிழ் മലയാളം ગુજરાતી తెలుగు ಕನ್ನಡ ਪੰਜਾਬੀ
Marathi News
CONTACT US. Terms and Conditions. PRIVACY POLICY. ADVERTISE WITH US. LEGAL DISCLAIMER. COMPLAINT. INVESTOR INFO. CAREERS. WHERE TO WATCH
  • Home
  • भारत
  • Typing Job: बारावी उत्तीर्ण झालात? टायपिंग येणाऱ्याला 7 सरकारी नोकऱ्यांची संधी; महिन्याला 40 हजार पगार!

Typing Job: बारावी उत्तीर्ण झालात? टायपिंग येणाऱ्याला 7 सरकारी नोकऱ्यांची संधी; महिन्याला 40 हजार पगार!

Job For 12th Pass:केवळ टायपिंगच्या जोरावर तुम्ही 'लिपिक' ते 'स्टेनोग्राफर' पर्यंतच्या उच्च पदांवर विराजमान होऊ शकता.टायपिंग कौशल्याच्या आधारे मिळणाऱ्या प्रमुख 7 सरकारी नोकऱ्यांबद्दल जाणून घेऊया. 

प्रविण दाभोळकर | Updated: May 3, 2026, 08:20 PM IST
Typing Job: बारावी उत्तीर्ण झालात? टायपिंग येणाऱ्याला 7 सरकारी नोकऱ्यांची संधी; महिन्याला 40 हजार पगार!
12वी उत्तीर्णांना नोकऱ्या

Job For 12th Pass: आजच्या डिजिटल युगात सरकारी नोकरी मिळवण्यासाठी केवळ पदवी असून चालत नाही, तर तांत्रिक कौशल्यांची जोड असणे आवश्यक आहे. ज्या उमेदवारांची टायपिंगवर (Typing Speed) चांगली पकड आहे, त्यांच्यासाठी सरकारी क्षेत्रात रोजगाराच्या अमाप संधी उपलब्ध आहेत. केवळ टायपिंगच्या जोरावर तुम्ही 'लिपिक' ते 'स्टेनोग्राफर' पर्यंतच्या उच्च पदांवर विराजमान होऊ शकता.टायपिंग कौशल्याच्या आधारे मिळणाऱ्या प्रमुख 7 सरकारी नोकऱ्यांबद्दल जाणून घेऊया. 

Add Zee News as a Preferred Source

कर्मचारी निवड आयोग 

केंद्र सरकारमध्ये नोकरी मिळवण्याचे एसएससी हे सर्वात मोठे माध्यम आहे. एसएससी (SSC CHSL) परीक्षेद्वारे लोअर डिव्हिजन क्लर्क (LDC) आणि डेटा एन्ट्री ऑपरेटर (DEO) ही पदे भरली जातात. यासाठी उमेदवाराची टायपिंग गती इंग्रजीमध्ये किमान 35 शब्द प्रति मिनिट किंवा हिंदीमध्ये 30 शब्द प्रति मिनिट असणे अनिवार्य आहे. या पदावर काम करताना प्रशासकीय फाईल्सचे व्यवस्थापन आणि डेटा एंट्री ही मुख्य कामे असतात.

न्यायालयीन भरती

सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालये आणि जिल्हा न्यायालयांमध्ये दरवर्षी मोठ्या प्रमाणात क्लर्क आणि टायपिस्टची भरती होते. न्यायालयाच्या कामकाजात सुनावणीचे टायपिंग करणे आणि निकाल तयार करणे ही महत्त्वाची जबाबदारी असते. येथे 'कोर्ट क्लर्क' किंवा 'टायपिस्ट' म्हणून नियुक्त होण्यासाठी टायपिंग स्पीडसोबतच अचूकतेला (Accuracy) अनन्यसाधारण महत्त्व दिले जाते.

बँकिंग क्षेत्र 

आयबीपीएस (IBPS) किंवा एसबीआय (SBI) द्वारे घेतल्या जाणाऱ्या लिपिक संवर्गातील परीक्षांमध्ये टायपिंगचे ज्ञान असणे फायदेशीर ठरते. जरी सुरुवातीला मुख्य परीक्षेत टायपिंग टेस्ट नसली, तरी कामाच्या ठिकाणी संगणकावर वेगाने काम करण्यासाठी हे कौशल्य आवश्यक असते. अनेकदा प्रादेशिक भाषांमधील टायपिंग जाणणाऱ्या उमेदवारांना विशेष प्राधान्य मिळते.

स्टेनोग्राफर 

ज्यांना टायपिंगसोबतच 'शॉर्टहँड' (Shorthand) येते, त्यांच्यासाठी स्टेनोग्राफर हे पद अत्यंत प्रतिष्ठेचे मानले जाते. मंत्रालये आणि विविध सरकारी विभागांमध्ये मंत्र्यांच्या किंवा वरिष्ठ अधिकाऱ्यांच्या हाताखाली काम करण्याची संधी मिळते. यामध्ये सामान्य टायपिंगपेक्षा पगार आणि भत्ते अधिक असतात. हे कौशल्य आत्मसात केल्यास स्पर्धा तुलनेने कमी असते.

रेल्वे भरती बोर्ड 

भारतीय रेल्वेमध्ये ज्युनियर क्लर्क कम टायपिस्ट आणि अकाउंट्स क्लर्क कम टायपिस्ट अशी अनेक पदे 'NTPC' प्रवर्गातून भरली जातात. रेल्वेच्या विविध विभागांमधील कागदपत्रांचे संगणकीकरण करण्यासाठी रेल्वे बोर्ड नेहमीच टायपिंग स्किल असलेल्या तरुणांच्या शोधात असते. येथे रेल्वेच्या प्रवासाच्या सवलतींसह इतर अनेक सरकारी लाभ मिळतात.

राज्य सेवा भरती

प्रत्येक राज्याचे लोकसेवा आयोग (उदा. MPSC) लिपिक-टंकलेखक पदांसाठी स्वतंत्र परीक्षा घेतात. राज्याच्या महसूल विभाग, पोलीस प्रशासन आणि महानगरपालिकांमध्ये टायपिंग प्रमाणपत्र अनिवार्य असते. मराठी टायपिंगची 30 श.प्र.मि. आणि इंग्रजीची 40 श.प्र.मि. गती असल्यास राज्यातील सरकारी कार्यालयांमध्ये कायमस्वरूपी नोकरीची दारे उघडतात.

टायपिंग कौशल्याचे महत्त्व 

केवळ प्रमाणपत्र असून चालत नाही, तर प्रत्यक्ष परीक्षेच्या वेळी वाढलेल्या तणावातही अचूक टायपिंग करणे महत्त्वाचे असते. 'बॅकस्पेस'चा वापर कमीत कमी करून वेग वाढवण्यावर भर द्यावा. दररोज किमान 1 ते 2 तास ऑनलाइन सॉफ्टवेअरवर सराव केल्यास कोणत्याही सरकारी टायपिंग टेस्टमध्ये यश मिळवणे सहज शक्य होते.

About the Author

Pravin Dabholkar

"प्रवीण सुरेश दाभोळकर हे 'झी 24 तास' डिजिटलमध्ये चीफ सब एडीटर पदावर कार्यरत आहेत त्यांना मीडिया क्षेत्राचा 14 वर्षांचा अनुभव आहे. वयाच्या 21 व्या वर्षी त्यांनी प्रिंट मीडियातून आपल्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे त्यांना लेखन आणि रिपोर्टिंगचा मौल्यवान अनुभव मिळाला. तेव्हापासून त्यांनी प्रिंट, टीव्ही आणि डिजिटल मीडियासह विविध माध्यमांमध्ये काम केले आहे. संशोधनात्मक अहवाल आणि फिचर रायटिंगकडे त्यांचा कल आहे. वाचकांना माहिती नसलेल्या कथा लोकांसमोर आणण्याची त्यांना आवड आहे. हे करीत असताना सविस्तर तपशील आणि अचूकतेकडे त्यांची कटाक्षाने नजर असते. फावल्या वेळात प्रविण आपल्या आनंदासाठी फिरणे, नवीन गोष्टी आत्मसात करणे आणि सामाजिक कार्यात गुंतलेले असतात. त्यांचे लेखन अनेकदा सामाजिक न्यायाच्या समस्यांबद्दलची त्यांची उत्कटता दर्शवते. तसेच आपल्या लेखणीच्या माध्यमातून समाजात सकारात्मक प्रभाव पाडण्यासाठी ते नेहमी प्रयत्नशील असतात."

...Read More

Tags:
12th pass jobJob For 12th PassTyping JobsGovernment JobsSSC LDC

इतर बातम्या

SRH vs KKR IPL 2026 : सनरायझर्सच्या विजयाला लागला फुलस्टाॅप...

स्पोर्ट्स